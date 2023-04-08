صحف عالمية: طيران تركي استهدف مطار السليمانية والصين تعلن عن مناورات عسكرية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، استهداف تركيا لمطار السليمانية والمناورات الصينية حول تايوان.

غارة جوية تركية في العراق

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين إن: "غارة بطائرة مسيّرة في شمال العراق استهدفت يوم الجمعة قيادياً كردياً سورياً حليفاً للولايات المتحدة في القتال ضد داعش".

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني: "أستطيع أن أؤكد أن هناك ضربة على قافلة في السليمانية بإقليم كردستان العراق. ضمت تلك القافلة أفراداً من الجيش الأميركي. لم تقع إصابات. نحن نحقق حالياً في هذا الهجوم".

ويشتبه بعض المسؤولين الغربيين في أن تركيا، التي تعتبر الكرد السوريين أعداء لها، كانت وراء الضربة.

وقال الكولونيل بوتشينو: "نحن نعارض بقوة أي عمل يهدد سلامة وأمن الأفراد الأميركيين؛ قواتنا لا تزال في العراق وسوريا لدعم القوات المحلية الشريكة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".

الصين تعلن عن مناورات عسكرية بعد زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ ون إلى الولايات المتحدة

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "أعلنت الصين ثلاثة أيام من المناورات العسكرية حول تايوان، في رد فعل واضح على اجتماع رئيسة تايوان تساي إنغ ون مع كبار المشرعين الأميركيين في كاليفورنيا".

وقالت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني إن جيش التحرير الشعبي الصيني: "سيجري استعدادات قتالية لتطويق تايوان، ودوريات، وتدريبات"، في مضيق تايوان وفي المياه والمجال الجوي شمال وجنوب وشرق تايوان من يوم السبت حتى يوم الإثنين.

وجاء البيان الذي صدر صباح السبت، بعد يوم من عودة تساي من رحلة استغرقت عشرة أيام، وتُوجت بمحادثات في كاليفورنيا مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، أكبر مسؤول أميركي منتخب يلتقي برئيس تايواني على الأراضي الأميركية.

وقال الجيش الصيني إن التدريبات سيتم تنظيمها: "كما هو مخطط لها"، ولم يُشِر إلى رحلة تساي، لكن بكين سبق أن شجبت الاجتماع مع مكارثي وهددت بالرد "بخطوات حازمة للدفاع عن سيادتنا وسلامة أراضينا".

وقال مسؤولون في الحكومة التايوانية إن حجم ونطاق رد بكين لجولة تساي ظل أقل بكثير من مستوى التخويف العسكري الذي أعقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه في آب".

(م ش)