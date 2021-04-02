صحف عالمية: توتر بين واشنطن وموسكو وبوادر انفراج في الملف النووي الإيراني

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التوتر الحاصل بين واشنطن وموسكو بخصوص إجراء الأخيرة تدريبات بالقرب من حدود أوكرانيا، وإلى احتمالية عودة أميركا إلى الاتفاق النووي، إلى جانب التدريبات المصرية السودانية.

كيف يستعد النشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا لاختبار إدارة بايدن؟

تحدثت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن التوتر بين واشنطن وروسيا بشأن التدريبات الروسية في أوكرانيا، و قالت: " إن إدارة بايدن، التي تواجه ما يمكن أن يكون أول اختبار جاد لها مع روسيا، تحذّر موسكو من أي استخدام عدواني للقوة العسكرية التي تجمعها على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا لإجراء تدريبات هناك.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحيفة: "نحن قلقون للغاية من التصعيد الروسي الأخير على طول الحدود، بما في ذلك انتهاكات وقف إطلاق النار في تموز/ يوليو 2020، بالإضافة إلى الحادث الذي وقع في 26 آذار/ مارس وأسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وجرح اثنين".

أعلنت روسيا عن تدريبات عسكرية في المنطقة، وأظهرت منشورات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخول دبابات ومدافع هاوتزر ومعدات عسكرية ثقيلة أخرى إلى المنطقة، حيث قال المسؤول خلال المقابلة: "ربما تكون هذه تدريبات، وربما أكثر".

وقال إن لجنة النواب في مجلس الأمن القومي اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء لمراجعة الوضع، واتصل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بنظرائه الأوكرانيين والألمان والبريطانيين، ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس شمال الأطلسي التابع للناتو بخصوص ذلك.

واتصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، بنظيريه الروسي والأوكراني، الجنرال فاليري غيراسيموف واللفتنانت جنرال روسلان خومتشاك، يوم الأربعاء، وحتى الآن، ما يراه مسؤولو البنتاغون هو وجود عملية تدريب، بدلًا من الاستعدادات لغزو، لكنهم يراقبون الوضع عن كثب.

وقال المسؤول الكبير في إدارة بايدن، نحن لا نتطلع إلى إعادة العلاقات مع روسيا أو التصعيد، إن هدفنا هو فرض تكاليف على الإجراءات التي نعتبرها غير مقبولة، مع السعي إلى تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ وخفض درجة الحرارة، مضيفًا: "إذا كانوا يميلون إلى رفع درجة الحرارة، فنحن مستعدون لذلك".

'آمال في حدوث انفراج في أعقاب عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني'

وبخصوص الملف النووي، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "يلوح في الأفق اختراق محتمل في الجهود المتوقفة على ما يبدو لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران بعد محادثات دبلوماسية سرية في فرانكفورت هذا الأسبوع.

وستجتمع اللجنة المشتركة، وهي الهيئة التي تجمع الموقعين الحاليين على الصفقة، بشكل افتراضي يوم الجمعة لمناقشة نتائج اجتماع يوم الإثنين وسط تفاؤل متزايد بإحراز تقدم غير متوقع.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، يوم الخميس، إن اللجنة المشتركة ستترأس نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المدير السياسي للخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وقال البيان "سيناقش المشاركون العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الخميس إن الولايات المتحدة ترحب بالبيان.

وقال مراقبون إن اللجنة المشتركة - بما في ذلك الصين وروسيا والدول الأوروبية، وكذلك الاتحاد الأوروبي - تجتمع بانتظام، لكن توقيت الإعلان يشير إلى تطورات إيجابية، وكان الاجتماع الأخير في 12 كانون الأول/ ديسمبر.

'مصر والسودان تطلقان تدريبات جوية مشتركة مع تصاعد التوترات في سد النيل'

أما عن التدريبات المصرية السودانية، فقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: " أجرت القوات المسلحة المصرية، تدريبًا جويًّا مشتركًا (نايل إيجلز 2)، مع القوات الجوية السودانية في قاعدة مروي الجوية بالسودان.

وقال الجيش المصري في بيان إن التدريبات تشمل عناصر من القوات الجوية وقوات كوماندوز من البلدين.

اشتملت المراحل الأولى من التدريب على طلعات جوية مشتركة، مع قيام مقاتلين متعددي الأدوار بمهاجمة أهداف وحماية منشآت حيوية.

استأنفت قوات الصاعقة من كلا الجانبين التدريب على عمليات الهجوم والإخفاء والتمويه.

وتفقد رئيس أركان القوات المسلحة السودانية محمد عثمان الحسين، القوات المشاركة، واستمع إلى ملخص لمراحل التدريب، كما تابع الطلعات الجوية وتدريبات القوات الجوية.

وقالت القوات المسلحة المصرية إن التمرين يهدف إلى تحقيق أقصى فائدة ممكنة من حيث التخطيط للعمليات الجوية وتنفيذها.

وتأتي هذه التدريبات وسط مخاوف متزايدة في القاهرة والخرطوم من آثار سد النهضة على حصتها من مياه نهر النيل، مع تعليق المفاوضات وعدم وجود حل في الأفق.

(م ش)