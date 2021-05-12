صحف عالمية: توسع الصراع بين إسرائيل وحماس وإيران هي المستفيدة

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى احتدام المعركة بين إسرائيل وحماس، والفائدة الإيرانية التي ستجنيها من ذلك.

'إسرائيل وحماس تستعدان لصراع أوسع مع احتدام القتال'

البداية من التصعيد في فلسطين، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "اشتد القتال بين إسرائيل وحركة حماس يوم الثلاثاء، حيث أطلقت الحركة الفلسطينية المسلحة مئات الصواريخ من غزة، وردّت إسرائيل بضربات جوية قتلت حتى الآن أكثر من 25 شخصًا، بينما يستعد الطرفان لصراع أوسع.

ووصل إطلاق الصواريخ إلى وسط إسرائيل ومدينة تل أبيب الساحلية مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. انطلقت صفارات الإنذار، وسمع دوي مدوّي في جميع أنحاء المدينة وخطوط ضوئية من الصواريخ وتجاوز نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي في سماء الليل.

وقالت حماس التي تحكم غزة إنها أطلقت 130 صاروخًا على تل أبيب ومحيطها، يوم الثلاثاء، ردًّا على ما وصفته باستهداف الجيش الإسرائيلي لمباني مدنية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى غاراته الجوية استهدفت قائدًا في حماس يعيش في ناطحات السحاب، وقال متحدث باسم المطار إن وابل الصواريخ على وسط إسرائيل دفع السلطات الإسرائيلية إلى وقف الحركة الجوية من وإلى مطار بن غوريون لمدة ساعة واحدة.

القتال، وهو أكبر تصعيد منذ عام 2019، ينبع من الإحباطات القديمة والجديدة، مع مظالم الفلسطينيين بشأن ما يرون أنه سنوات من الجهود التي تبذلها إسرائيل لإخراجهم من القدس، والتي أثارها قرار محكمة معلق بشأن عمليات الإخلاء، واشتباكات بشأن الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

انفجرت اشتباكات استمرت عدة أيام بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس لتتحول إلى صراع كامل، مساء الإثنين، بعد أن أطلقت حماس عشرات الصواريخ التي قالت إنها كانت انتقامًا لأعمال إسرائيل في المدينة المقدسة المتنازع عليها. مع رفض كلا الجانبين التراجع ورفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، تصاعدت المخاوف من حرب مباشرة.

'أخطاء إسرائيل الفادحة في القدس تفيد إيران فقط'

وفي سياق متصل، قالت صحيفة التايمز البريطانية في تحليل لها: "إسرائيل أخطأت في الوقوع في فخ من صنعها، حيث جرى فجأة إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. بالإضافة إلى هجوم الطائرات الإسرائيلية على قادة حماس والجهاد الإسلامي، والاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية. كما بات هناك حديث أيضًا عن انتفاضة جديدة واحتمال حقيقي بأن صفقة القرن لدونالد ترامب ستموت قبل أن تزدهر.

تصريحات المرشد الأعلى في إيران على خامنئي وإشادته بـ "دماء المقاومة النقية التي تسري في عروق الفلسطينيين"، بالإضافة إلى تأكيد الأمين العام لحزب الله بأن موت 45 إسرائيليًّا في حادث التدافع إشارة إلى أن إسرائيل غير مستعدة لمواجهة الحرب، تعني أن هناك شيئًا ما يجري في إيران.

وطموح إيران هو على الأرجح أن تظهر حماس كقوة فلسطينية موحدة تدير الضفة الغربية حيث تم تأجيل الانتخابات مؤخرًا من قبل رئيس السلطة الفلسطينية المتوتر والمريض، محمود عباس، ومن شأن ذلك أن يزيد الضغط على إسرائيل.

تفاجأ المراقبون الإسرائيليون بالسرعة التي قفزت بها حماس لدعم الفلسطينيين في القدس الشرقية، والسرعة التي أطلقت بها الصواريخ باتجاه المدينة. لم تكن إيران متفاجئة على الإطلاق. إنه جزء من خطة عمل "محور الثورة".

وتريد إيران تريد دق إسفين بين إسرائيل وأصدقائها العرب الجدد الذين يعملون معًا على وضع استراتيجيات لاحتواء انتشار القوة الإقليمية لإيران.

وتأجيج المشاكل بين الفلسطينيين وإسرائيل يساعد طهران على إظهار الجانب السلبي لتوثيق التعاون مع الإسرائيليين.

وستؤدي أحداث هذا الأسبوع إلى انتكاسة محاولات بناء أرضية مشتركة أكثر بين إسرائيل والدول العربية.

'الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 63٪'

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "وجدت هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة أن إيران اتخذت خطوة كبيرة نحو امتلاك أسلحة نووية.

وقال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء، إن إيران تقول إن التقلبات في مفاعلها النووي في نطنز دفعت درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 63 في المئة، أعلى من 60 في المئة التي أعلنت عنها الشهر الماضي.

قامت إيران في نيسان (أبريل) بتحويل النسبة إلى 60 في المئة، وهي خطوة كبيرة نحو الأسلحة النووية من نسبة 20 في المئة التي حققتها في السابق.

جاء ذلك بعد انفجار وانقطاع التيار الكهربائي في نطنز، والذي يبدو أنه أضر بإنتاج التخصيب في مجمع أكبر تحت الأرض هناك، وتحمّل إيران إسرائيل المسؤولية عن الحادثين.

هددت الخطوة الإيرانية إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة للاتفاق على شروط لكلا الجانبين للعودة الكاملة إلى لاتفاق النووي لعام 2015، والذي تم تقويضه عندما تخلت عنه واشنطن عام 2018.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري لدولها الأعضاء "وفقًا لإيران، فقد حدثت تقلبات في مستويات التخصيب".

وأضاف التقرير "تحليل الوكالة للعينات البيئية المأخوذة في 22 أبريل 2021، يظهر مستوى تخصيب يصل إلى 63 في المئة من اليورانيوم، وهو ما يتوافق مع تقلبات مستويات التخصيب".

(م ش)