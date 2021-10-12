صحف عالمية: تطبيع عربي تدريجي مع دمشق والصدر وسيط السلطة السياسية في العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التطبيع التدريجي للعرب مع حكومة دمشق وتحول وتقدم التيار الصدري في الانتخابات العراقية.

الدول العربية تعيد العلاقات تدريجيًّا مع حكومة دمشق

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها إن "بشار الأسد، بدأ يخرج من عزلته مع قيام دول عربية باستعادة علاقاتها تدريجيًّا معه، وتخفيف الإدارة الأميركية من موقفها تجاهه".

كما أن الأسابيع القليلة الماضية كانت جيدة للأسد بعد 10 سنوات من حرب مزقت اقتصاد البلد وتجاهله في المحافل الدولية.

وهذه الخطوات تعكس توجها مغايرًا للأسد الذي ظل تحت وطأة العقوبات لفترة طويلة، ويشير في هذا الصدد إلى مطالبة مسؤولين لبنانيين مساعدته للتخفيف من مشكلة انقطاع الكهرباء المزمنة، واللقاء الذي جمع وزيري الاقتصاد الإماراتي والسوري، ومكالمة ملك الأردن عبد الله الثاني بالأسد للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وتدعم الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على حكومة دمشق، خطة لتوصيل الغاز إلى لبنان عبر سوريا، وفق مسؤول أميركي.

وأنهت دول الخليج الثرية، مثل السعودية والإمارات، معارضتها للأسد من أجل الحصول على فرص استثمارية في سوريا، بعد أن ظلت لسنوات تمول قوات "المعارضة".

إن القوى الدولية تخلت عن السعي لتحقيق السلام في سوريا من خلال الدبلوماسية، وهناك اعتراف بأن 10 سنوات من الحرب والعقوبات ومحادثات السلام قد فشلت في الحصول على تنازلات من الأسد.

وقال مدير الأبحاث في مركز العمليات والسياسة في تركيا كرم الشعار، إنه نظرًا لأن الأسد "قاوم تقديم تنازلات حتى الآن، فمن المحتمل ألا يفعل ذلك الآن".

كما أن تحركات جيران سوريا للتقرب من حكومة دمشق "تعكس تآكل الشعور" بضرورة نبذه، والرغبة في التركيز على العديد من المشاكل الأخرى في المنطقة.

واتبعت إدارة بايدن نهجًا "أقل حدة" تجاه الأسد من الرئيس السابق، دونالد ترامب، لكنها لا تزال تحث شركاءها العرب على عدم تطبيع العلاقات معه.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه "من الواضح أن الأسد قد استطاع النجاة وأن العقوبات أسفرت عن تنازلات قليلة، لذلك فضلت الإدارة التركيز على قضايا أخرى، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتخفيف المعاناة الاقتصادية في الولايات المتحدة المنطقة والحد من النفوذ الإيراني".

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة ترغب في إتمام صفقة الغاز، التي لا تزال تفاصيلها قيد الإعداد.

ومن المفترض أن ينقل خط الأنابيب الذي تدعمه الولايات المتحدة الغاز المصري من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، حيث تسبب الانهيار الاقتصادي فيه إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

مقتدى الصدر تحول إلى "صانع الملوك" بعد الانتخابات العراقية

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في معرض تعليقًا له على نتائج الانتخابات العراقية: "يستعد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ليصبح وسيط السلطة السياسية الرئيس في البلاد، بعد أن فازت حركته بأكبر حصة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية".

وقد يخضع تشكيل حكومة جديدة لأسابيع من المساومات السياسية مع عدم وجود زعيم واضح في الأفق. الصدر، وهو قومي ذو عقلية مستقلة، يواجه منافسة شرسة من المنافسين السياسيين الشيعة والمتشددين الموالين لإيران الذين يرغبون في دفع البلاد إلى فلك أقرب حول طهران.

في النظام السياسي العراقي، تختار الكتلة الأكبر في البرلمان من يصبح رئيس الوزراء، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة للصدر أو غيره من القادة لتكوين ائتلاف أغلبية. بعد التصويت الأخير في 2018، لم يتم تنصيب حكومة جديدة لمدة ثمانية أشهر.

وأظهرت النتائج الأولية الصادرة، يوم الاثنين، من قبل لجنة الانتخابات العراقية أن حركة الصدر فازت بـ 73 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 329 مقعدًا، مقارنة بـ 54 مقعدًا التي فاز بها تحالف متعدد الأحزاب في عام 2018.

في انتكاسة مفاجئة لطهران، خسر تحالف فتح، المتحالف على نطاق واسع مع المجموعات المدعومة من إيران والمطالبة بانسحاب القوات الأمريكية، قوته في تصويت يوم الأحد، مما أضعف قوته التفاوضية المحتملة في المحادثات نحو تشكيل حكومة. وخرج التحالف بـ 14 مقعدًا في البرلمان الجديد، بانخفاض عن 48، بحسب النتائج الأولية.

في خطاب النصر المتلفز مساء الاثنين، قام الصدر بضخ موضوعاته الأساسية المتمثلة في استقلال العراق والإصلاح السياسي، متعهدا بالدخول في حكومة جديدة خالية من نفوذ كل من الولايات المتحدة وإيران.

وقال "نشكر الله على دعم الإصلاح من خلال تكتلها الأكبر وهو كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية".

وقد عزا أنصار ومحللو الصدر الفضل في الحملة الانتخابية لحركته المنظمة جيدًا، بما في ذلك جهود تجنيد المرشحين وتعبئة الناخبين، لمساعدتها على جذب قطاع عريض من العراقيين والمضي قدمًا في الانتخابات ذات الإقبال المنخفض.

وقال بدر الزيادي، النائب السابق عن حركة الصدر: "الصدر قومي موالٍ للعراق ولا يستمع أو يتأثر بالضغوط الأجنبية. يستمع إلى العراق فقط".

نفوذ الصدر الموسع على الحكومة سيوفر له فرصة للسعي إلى اختراق أجزاء من الدولة العراقية حيث لا يسيطر عليه بالفعل. يتطلع بعض الصدريين إلى السيطرة على رئاسة الوزراء، لكن القيام بذلك سيعني تحمّل مخاطر التعرض لفشل الخدمات الحكومية. كثيرًا ما تجنب الصدر، كرجل دين، الارتباط الوثيق بالسياسة اليومية.

وقال لاهيب هيجل، محلل شؤون العراق البارز في مجموعة الأزمات الدولية: "في نهاية المطاف، هناك سؤال حول ما إذا كانوا يريدون تحمل المسؤولية والمساءلة المحتملة للسيطرة على الحكومة بالكامل".

وفاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ 37 مقعدًا في البرلمان. تم إلقاء اللوم على المالكي على نطاق واسع بالفساد والحكم الطائفي الذي ساعد في تأجيج صعود داعش عام 2014.

النتائج الأولية لا تشمل تصويت أفراد قوى الأمن وغيرهم ممن شاركوا في يوم اقتراع منفصل. قد يؤدي فرز الأصوات النهائي إلى تحول طفيف في توزيع المقاعد ولكن من غير المرجح أن يغير ميزان القوى العام.

منظمات اغاثية بريطانية أرسلت بتهور أموالا إلى جمعيات خيرية مرتبطة بالقاعدة

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "توصلت هيئة رقابية بريطانية إلى أن خمسة من أمناء منظمة الإغاثة الإنسانية في سوريا أساؤوا إدارة الأموال المرسلة إلى الخارج لجمعية خيرية مرتبطة بالقاعدة.

ووصفت مفوضية المؤسسات الخيرية الأمناء بأنهم "متهورون" بعد أن أرسلت مجموعة المساعدة أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني إلى منظمة تركية غير ربحية، تقول الشرطة البريطانية إن لها صلات بتنظيم القاعدة.

أعربت اللجنة في تقريرها عن مخاوفها بشأن المجموعة التي أشارت إليها باسم "المنظمات غير الربحية".

وأضافت أن "مخاوف اللجنة فيما يتعلق بالمنظمة غير الربحية جاءت بعد ما أفادت الشرطة في تقييمها أن المنظمة كانت تقدم الدعم لأفراد متحالفين مع القاعدة في سوريا".

ومع ذلك، قامت الهيئة بترقية تحقيقها إلى تحقيق قانوني بعد أن صادرت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة 9774 دولارًا و9200 جنيهًا إسترلينيًّا نقدًا من مسؤولي المساعدات الإنسانية في مطار هيثرو في تموز 2019، وهي أموال يُزعم أنها كانت مخصصة لمستلم أجنبي مختلف.

(م ش)