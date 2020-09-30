صحف عالمية: تصعيد الصراع في قره باغ والعلاقات اليونانية الأمريكية نحو المزيد من التعاون

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تدهور الوضع في ناغورني قره باغ وكذلك تطور العلاقات اليونانية الأمريكية، بالإضافة إلى الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين.

نيويورك تايمز: في ناغورني قره باغ، علامات تصعيد واتساع الصراع

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية "تتهم أرمينيا أذربيجان باستخدام أسلحة طويلة المدى في الجيب المتنازع عليه وتهدد بالرد بالمثل، مما يثير مخاوف من أن القتال قد يمتد إلى أراضي البلدين".

وقال محللون إن الصراع بدأ بعد أن ضيّع الدبلوماسيون فرصاً لتهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة خلال الصيف، ويرجع ذلك جزئياً إلى انشغال حكوماتهم بالوباء.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حرباً على ناغورني قره باغ في أوائل التسعينات، وهو صراع انتهى بوقف إطلاق النار ولكن من دون تسوية.

وتلا ذلك مناوشات دورية على الحدود منذ ذلك الحين، ولكن القتال الآن يختلف عن الاشتباكات التي وقعت في السنوات الأخيرة بسبب حجمه ولأن تركيا تدعم أذربيجان.

وقال مدير مركز الدراسات الإقليمية في يريفان ريتشارد غيراغوسيان، إن الطائرات التركية المسيّرة، على غرار طائرات بريداتور الأمريكية، تُستخدم على نطاق واسع لأول مرة في المنطقة المتنازع عليها في القتال الذي اندلع في نهاية هذا الأسبوع.

وقال غيراغوسيان إن ظهورها كان مؤشراً آخر على أن نزاع ناغورني قره باغ، الذي احتدم لعقود دون اهتمام كبير من القوى الخارجية، أصبح الآن جزءاً من المنافسة الروسية الأوسع على النفوذ مع تركيا.

وقال رئيس مركز التحليل الدولي الأوراسي لورانس شيتس، في مقابلة هاتفية عن التهديدات بضربات استراتيجية: "لقد قالوا هذه الأشياء، لا يمكننا استبعاده بالكامل ولا نعرف الاتجاه الذي سيسلكه هذا الوضع".

واشنطن بوست: بومبيو يسلط الضوء على العلاقات الدافئة مع اليونان وسط التوترات الإقليمية مع تركيا

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "شق وزير الخارجية مايك بومبيو طريقه نحو جزيرة كريت المطلة على البحر المتوسط يوم الثلاثاء خلال زيارة تظهر كيف تنظر الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى اليونان على أنها معقل للتعاون الاقتصادي والعسكري في منطقة مضطربة".

وأشاد بومبيو باليونان ووصفها بأنها "ركيزة للاستقرار والازدهار"، وقال إن البلاد أصبحت واحدة من أقوى الشركاء العسكريين للولايات المتحدة في كل أوروبا.

وقال بومبيو إنه "قلق للغاية" بشأن تصرفات تركيا، وعبر المسؤولون الأمريكيون عن أملهم في أن تنحسر التوترات بعد أن وافقت اليونان وتركيا، الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي، على بدء محادثات بشأن هذه القضية.

وأمام بومبيو، ألقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس باللوم على التوترات على "عدوانية تركيا بأفعال استفزازية خارج نطاق القانون الدولي، بخطاب متطرف لا داعي له، مما يؤدي إلى تصعيد خطير للتوترات، فضلاً عن تكتيكات التلاعب التي غالباً ما فشلت في إثبات نزاهة النوايا".

وأشاد ميتسوتاكيس، المحلل المالي الذي تلقى تعليمه في هارفارد وستانفورد، برؤية الطائرات الأمريكية واليونانية التي تقوم بدوريات في السماء معاً باعتبارها "ضامنة للاستقرار"، وقال إن اليونان مستعدة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية.

وقال ميتسوتاكيس للصحفيين اليونانيين والأمريكيين الذين لم تتح لهم الفرصة لطرح الأسئلة: "توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه، كما يقول أصدقاؤنا، لا حدود لما يمكننا تحقيقه معاً".

وعكست الكلمات الدافئة من ميتسوتاكيس وبومبيو تحولاً مذهلاً في العلاقات الأمريكية اليونانية، بعد عقود من العداء لأمريكا، نشأ هذا الشعور في البداية من دعم الولايات المتحدة للمجلس العسكري الذي أدار اليونان من عام 1967 إلى عام 1974، وتغذى لاحقاً بالغضب الشعبي من حملة قصف الناتو بقيادة الولايات المتحدة في كوسوفو".

العرب نيوز: مصر تستضيف محادثات حول عملية المصالحة الليبية

ليبياً؛ قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "تستضيف مدينة الغردقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر مناقشات حول استقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتأمين حقول النفط والمنشآت النفطية، وإنشاء المؤسسات الحكومية والبنية التحتية".

ويعمل المسؤولون المشاركون في الاجتماع الأمني على تشكيل لجان عسكرية في شرق وغرب ليبيا بهدف تشكيل قوة موحدة للبلاد والتوصل إلى تسوية شاملة تستند إلى مخرجات مؤتمر برلين في كانون الثاني/يناير وما نتج عنه إعلان القاهرة.

وقال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن جميع القوى الليبية تستعد حالياً لعقد اجتماع في جنيف الشهر المقبل مع محادثات حول اختيار مجلس رئاسي جديد، يتكون من رئيس، نائبان ورئيس وزراء ونائبان يمثلان أقاليم برقة وفزان وطرابلس، وقضايا اقتصادية وعسكرية وأمنية قيد التنفيذ.

وخلال النصف الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ستستضيف القاهرة أكبر مؤتمر لعملية المصالحة الوطنية الليبية بمشاركة مسؤولين وشيوخ القبائل وممثلين آخرين، لوضع خطة سلام شاملة.

وقال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة حسن المبروك، إن اللجنة تواصلت مع العديد من القيادات من مختلف المناطق الليبية، بما في ذلك مصراتة وطرابلس وكافة مناطق الغرب والجنوب والشرق، وأبدوا الاستعداد للمشاركة في مؤتمر المصالحة بالقاهرة في تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف أن اللجنة حثت السلطات الليبية والمجتمع الدولي وجميع المنظمات ذات الصلة على المساعدة في حل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد دون تدخل خارجي، وسيشمل ذلك إخراج المرتزقة وحل الميليشيات.

وأكد المبروك أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين، إلى جانب تطبيق وتعميم قانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي، وعودة النازحين.

وأضاف أن القادة الاجتماعيين والعلماء والأئمة عليهم واجب ديني واجتماعي للنجاح في جمع الأمة بسلام وأن عشر سنوات من الحرب والدم والدمار وإهدار الثروة والكراهية بين الليبيين يجب أن توفر غذاءً كافياً للفكر.

وقال "إن عقد المؤتمر قبل اجتماع جنيف سيسهم في خلق مناخ للانتقال السياسي من خلال تمثيل كافة المجموعات في المرحلة المقبلة".

(م ش)