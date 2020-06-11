صحف عالمية: تصاعد هجمات داعش ومصر تسعى لحل سياسي في ليبيا

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى المخاوف المتزايدة من زيادة هجمات داعش في العراق, بالإضافة إلى سعي مصر للحل السياسي في ليبيا.

نيويورك تايمز: تصاعد هجمات داعش في العراق وسط جدل حول مستويات القوات الأمريكية

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها تصاعد هجمات داعش في العراق، وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية "يأتي الضغط المتزايد على الولايات المتحدة لتقليل وجودها العسكري في العراق مع تصاعد الضربات التي تشنها داعش.

وشنت داعش هجمات متتالية على مناطق سنية الفترة الماضية، بواسطة تكنولوجيا منخفضة وتكلفة منخفضة وفي المناطق الريفية ومازالت مميتة، على الرغم من أنها لم تنفذ هجمات على النطاق الذي قامت به قبل بضع سنوات، إلا أن عدد الهجمات بدأ في الازدياد مرة أخرى.

وبينما يبدأ المفاوضون الأمريكيون والعراقيون جولة جديدة من المحادثات الاستراتيجية يوم الخميس، فإن مسألة كيفية الرد على عودة داعش - وكم المساعدة الأمريكية المطلوبة للقيام بذلك - ستكون المحور الأساسي للنقاشات.

ويوجد حالياً حوالي 5200 جندي أمريكي في العراق، مهمتهم الرئيسة هي مكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية.

وتريد إدارة ترامب، التي تعتبر الوجود الأمريكي حاسماً في كبح عودة ظهور داعش وكحصن ضد القوة الإيرانية في العراق، أن تبقي على قوة كبيرة هناك.

وقال جيمس جيفري في وقت سابق "سوف نستمر في الحفاظ على القوات طالما أن الحكومة العراقية ترغب في وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف في البلاد حتى يتم تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش، ولم يتم تحقيق ذلك بعد"، ولكن هناك ضغوط من كلا الجانبين للحد من الوجود العسكري الأمريكي، حيث يشكك الكونغرس بشكل متزايد في استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق.

ويعتقد مسؤولو البنتاغون أنهم قادرون على القيام بالمهمة مع ما يقرب من نصف القوة الأمريكية الحالية ولديهم خطط لخفض عدد القوات في العراق إلى 2500، ولكن ليس لديهم أرقام ثابتة أو جدول زمني.

وقد خفض الأعضاء الآخرون في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يضم 29 دولة أعدادهم بالفعل إلى النصف، إلى حوالي 1200 جندي، بسبب جائحة الفيروس التاجي.

واشنطن تايمز: ماكنزي يخشى من أن طالبان لن ترقى إلى اتفاق السلام

وفي الشأن الأفغاني قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية "أعرب قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط عن شكوكه في أن زعماء طالبان سيحترمون اتفاق السلام مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى في البلاد حتى يفعلوا ذلك.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، خلال حدث افتراضي استضافه معهد الشرق الأوسط: "ما يتعين علينا القيام به هو مراقبة طالبان، وماذا سيفعلون".

وأوضح الجنرال ماكنزي إن عدد القوات الأمريكية في طريقه للانخفاض إلى حوالي 8600 في أفغانستان بحلول الشهر المقبل، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق.

وبحسب ماكنزي، فإن الولايات المتحدة ستسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد، إذا سمحت الظروف بذلك، بحلول أيار/مايو من العام المقبل.

ويرى الجنرال ماكنزي: "بصراحة، إن هذه الشروط لم تتحقق بالكامل".

وأضاف إن التهديد الأساسي للولايات المتحدة هو الجماعات الجهادية الأخرى التي استغلت الضوابط الحكومية الضعيفة لأفغانستان لإنشاء قواعد في البلاد.

وقال الجنرال ذو أربع نجوم: "أعتقد أن طالبان بحاجة لأن تثبت إخلاصها، وليس علينا أن نحب طالبان، لا يجب أن نصدق طالبان، سنعرف المزيد في الأيام المقبلة".

العرب نيوز: إعلان القاهرة يمكن أن ينهي الفوضى في ليبيا

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة العرب نيوز السعودية إن "الأمور أصبحت أكثر وضوحاً بشأن الوضع في ليبيا، حيث يحاول أحد الطرفين إنهاء العنف من أجل الاستقرار والوحدة، وطرد الميليشيات، ومحاربة الإرهاب، بينما يسعى طرف آخر للاختباء خلف جدران تركيا، التي تدعمها بالمرتزقة والإرهابيين لإراقة المزيد من الدماء وإعطاء أنقرة نفوذاً أكبر في المنطقة".

وأصبحت الأمور أكثر وضوحاً نتيجة "إعلان القاهرة" الذي أطلقه من العاصمة المصرية الأسبوع الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كان هذا أول لقاء دولي بين الهيئات العسكرية والسياسية لمشروع إعادة بناء الدولة الليبية، لقد كان تحولاً كبيراً في النموذج الذي صحح أحد أكبر أوجه القصور في أداء المشروع من قبل حفتر وأنصاره.

وكانت مشكلة حفتر وخطأه الكبير إصراره على السيطرة على الملفات العسكرية والسياسية معاً عندما يكون جديداً على الساحة السياسية، ويعتقد الكثيرون أن الملف السياسي كان يجب أن يبقى على حاله من قبل القيادة العسكرية، التي يقتصر دورها على إحراز تقدم في المجال الذي يعطي نقاطاً إيجابية للفريق السياسي الذي يمثله.

وتكمن قوة إعلان القاهرة في أنه ينقل رسالة سياسية إلى العالم مفادها أن شرق ليبيا لديه برلمان منتخب وليس مجلساً رئاسياً محدداً (حتى لو كان معترفاً به دولياً)، وأن هذا البرلمان يدعم جيشه على الرغم من الخلافات السابقة بين حفتر وصالح.

وينقل الإعلان أيضاً رسالة مفادها أنها تدعم مبادرة صالح، والتي طالب فيها بتمثيل كل من المناطق الليبية التاريخية الثلاث (طبرق وفزان وطرابلس) في مجلس رئاسي جديد، سواء بتوافق الآراء أو عن طريق الاختيار السري تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان الإعلان محاولة من الجانب المصري بالتنسيق مع عدة أطراف عربية وإقليمية أخرى لإبراز صوت العقل وإبعاد الخلافات الليبية- الليبية وعدم منح أي قوة إقليمية الفرصة للتنقل بين الطرفين المحليين، ومع ذلك، يبدو أن حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، مصممة على تنفيذ خطتها لتأمين الحماية من خلال احتلال الأراضي والمياه الليبية لتركيا.

(م ش)