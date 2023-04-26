صحف عالمية: تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، المساعي العربية لإعادة حكومة دمشق للحاضنة العربية والتوتر المتصاعد بين موسكو وواشنطن على الأراضي السورية.

إلى أي مدى يجب أن يذهب العالم العربي في التطبيع مع الأسد؟

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "عندما وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق الأسبوع الماضي، وهي أول زيارة لمسؤول سعودي منذ عام 2011، لم يوازِ فرحة بشار الأسد الواضحة سوى القلق والخيانة اللذين شعر بهما ملايين السوريين، وذلك بعد أن تم نبذه لأكثر من عقد من الزمان.

على تويتر وفي وسائل الإعلام العربية، التزم المعلقون الذين يشيدون عادة بالسياسات السعودية الصمت بعد زيارة الأمير فيصل. إنه منعطف صعب. في عام 2012، في قمة أصدقاء سوريا في تونس، ضغط السعوديون على وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون لتسليح المعارضة السورية.

منذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 500 ألف سوري، بأغلبية ساحقة على يد النظام وحلفائه، إيران وروسيا.

ويقول المسؤولون العرب إنهم يأملون على المدى القصير في الحصول على تعاون سوري بشأن العودة الآمنة للاجئين، ربما من خلال آلية الأمم المتحدة المنسقة مع جامعة الدول العربية. في الأردن ولبنان، تتصاعد التوترات بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

مصدر قلق رئيس آخر هو تدفق عقار الأمفيتامين الاصطناعي المعروف باسم الكبتاغون من سوريا إلى دول عربية أخرى، وخاصة الأردن والمملكة العربية السعودية.

لا يشجع البيت الأبيض الجهود المبذولة لتطبيع الأسد، لكنه لا يعارضها بقوة. كانت الولايات المتحدة غائبة في الغالب عن جهود الدبلوماسية السورية الأخيرة. هذه ليست علامة على أن الأسد يمكن أن يطهر رسمياً على المسرح الدولي الأوسع، ولكن التكلفة الأخلاقية للغرب ستكون باهظة للغاية.

ونجحت ألمانيا في محاكمة مسؤول أمني سوري متوسط المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ يقضي الآن عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وهناك قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2019، والذي يفرض عقوبات واسعة النطاق على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك غير السوريين وأطراف ثالثة. نتيجة لذلك، فإن أي شخص يأمل في القيام بعمل رسمي في سوريا سيفكر مرتين.

وحتى الآن لم تتم دعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في الرياض الشهر المقبل، ولكن حتى لو تم الترحيب به مرة أخرى في الحاضنة العربية، فمن الجدير بالذكر أن مثل هذه الزيارات لم تنقذ عمر البشير - ولم تساعد بلاده. بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، حضر قمم جامعة الدول العربية، بما في ذلك في الأردن عام 2017 - على الرغم من أن عمان من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فقط بعد الإطاحة بالبشير، تم رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وإعادة اندماجه ببطء في المجتمع الدولي الأوسع، لكن انتقالها إلى الحكم المدني تدهور في وقت سابق من هذا الشهر عندما ذهب مساعدو البشير السابقون - الذين تحولوا إلى مفاوضي السلام الذين ساعدوا في الإطاحة به إلى الحرب مع بعضهم البعض.

لا توجد علامة على انتفاضة أخرى في سوريا، ولا يوجد جنرالات من المحتمل أن يطيحوا بالأسد ويقاتلون من أجل السيطرة على البلاد. ومع ذلك، فإن الفترة التي سبقت الأزمة في الخرطوم تحمل درساً لتلك الشخصيات المرموقة التي تشق طريقها إلى دمشق. المساومة مع الطغاة، بدون نفوذ أو ردع أو مساءلة، هي وصفة للفشل المأساوي".

واشنطن: الأعمال العسكرية الروسية في سوريا تزيد من خطر التصعيد

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها "حلقت الطائرات المقاتلة الروسية مراراً وبشكل خطير بالقرب من المقاتلات النفاثة الأميركية وفوق مقر القوات الأميركية في سوريا.

وتضايق المقاتلات الروسية وطائراتها المسيّرة، القوات الأميركية في سوريا بوتيرة متزايدة، وفقاً لمسؤولين أميركيين، مما يخلق مخاطر جديدة لسوء تقدير بين القوتين العسكريتين الكبيرتين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن "الطائرات الحربية الروسية المسلحة انتهكت مراراً الاتفاقات القائمة مع الولايات المتحدة على مدار الشهرين الماضيين، من خلال التحليق الخطير بالقرب من المقاتلات الأميركية وفوق مقر القوات الأميركية العاملة في سوريا".

وقال أليكسوس غرينكويتش، الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أجواء سوريا: "هذا الوضع سيسبب نوعاً من سوء التقدير".

لما يقرب من عقد من الزمان، حافظت الولايات المتحدة وروسيا على ترتيب غير مستقر في سوريا، حيث يقف البلدان على طرفي نقيض من الحرب الأهلية في البلاد".

(م ش)