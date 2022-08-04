صحف عالمية: تصاعد التوتر الصيني الأميركي وإسرائيل تخشى هجوم حزب الله

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تفاقم التوتر الصيني الأميركي والاتفاق البحري الإسرائيلي اللبناني ومعاناة النساء في ظل حكم طالبان.

تصاعد التوتر الصين الأميركي مع مغادرة نانسي بيلوسي لتايوان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "غادرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان بعد رحلة عاصفة رفعت التوترات العسكرية في الجزيرة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وهو تصعيد من المقرر أن يستمر لفترة طويلة بعد عودتها إلى الوطن.

وسعت زيارة بيلوسي إلى تعزيز ما قالت إنه التزام أميركا الصارم بالحفاظ على الديمقراطية في تايوان. ومع ذلك، فإن الرحلة تجلب أيضاً النشاط العسكري لبكين إلى ما تزعمه تايبيه أنه مياهها الإقليمية، وفقاً لوزارة الدفاع في تايبيه، مما يزيد من احتمالية ممارسة ضغط أكبر على الجزيرة تعد أكثر بؤر التوتر حساسية في العلاقات الأميركية الصينية.

إلى جانب الإجراءات الجديدة التي تحد من واردات السلع التايوانية إلى الصين، يبدو أن هذه التحركات تهدف إلى إظهار قدرة بكين على تطويق الجزيرة بجيشها مع تعطيل تجارتها. إذا تم تطبيق الحصار الصيني في تايوان، فسيكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي بالنظر إلى دور الجزيرة في تصدير منتجات مثل أشباه الموصلات.

صاغت بيلوسي، أكبر مسؤول أميركي يزور تايوان في ربع قرن، زيارتها كجزء من صراع أوسع حول مستقبل الديمقراطية.

وقالت بيلوسي في اجتماع مع رئيسة تايوان تساي إنغ ون: "يواجه العالم اليوم خيارًا بين الديمقراطية والاستبداد. لا يزال تصميم أميركا على الحفاظ على الديمقراطية هنا في تايوان وحول العالم ثابتاً".

تخشى بكين من أن الولايات المتحدة تتراجع عن الاتفاقات طويلة الأمد بشأن وضع تايوان، والتي يمكن أن تزعزع توازن العلاقات عبر المضيق وتجعل الصراع العسكري أكثر احتمالية.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية من اتخاذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة وتايوان رداً على الزيارة".

لتفادي هجوم حزب الله.. إسرائيل تهدف إلى اتفاق بحري لبناني بحلول الشهر المقبل

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "قالت مصادر مشاركة في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن إسرائيل ولبنان يسعيان إلى استكمال المفاوضات بشأن حدودهما البحرية قبل بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش الشهر المقبل.

وحذر أحد المصادر من أن "هذا الأمر لن يحدث غداً". لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن الاتفاق الموقع بحلول أيلول من شأنه أن يبطل ادعاء حزب الله بأن إسرائيل تنتهك سيادة لبنان، وبالتالي يجعل من غير المرجح أن تهاجم الجماعة المدعومة من إيران حقل الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

التقى وزراء إسرائيليون، الأربعاء، برؤساء العديد من أجهزة الأمن القومي لمناقشة المفاوضات، بعد أن التقى رئيس الوزراء يائير لابيد مع مبعوث الطاقة الأميركي عاموس هوشستين هذا الأسبوع بعد زيارة الأخير لبيروت.

وقال مصدر مشارك في المفاوضات إن إسرائيل تعتبر أيلول موعداً مستهدفاً للتوصل إلى اتفاق نهائي بسبب تقدير أن بدء استخراج الغاز من كاريش قد ينظر إليه حزب الله على أنه سبب لمهاجمته. قد يؤدي ذلك إلى رد إسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وسعى المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا بشأن الأمر مع نظرائهم الإسرائيليين في الأيام الأخيرة إلى فهم ما إذا كانت إسرائيل تخطط للرد بعد مثل هذا الهجوم الذي شنه حزب الله، وقيل لهم إن ذلك سيعتمد على نتائجه.

وتدعي كل من إسرائيل ولبنان أن المنطقة المعنية - منطقة مثلثة تبلغ مساحتها 330 ميلاً مربعاً من البحر الأبيض المتوسط ​​تبدأ عند الحدود البرية المشتركة - تقع داخل مناطق اقتصادية خالصة لكل منهما.

إن الحل الوسط الذي يتبلور بين البلدين يدعو إلى رسم حدود تمتد شمال موقع الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ​​- وبالتالي إعلان المنطقة المتنازع عليها أراضي إسرائيلية - لكنه يمنح لبنان أيضاً الحق في الحفر في موقع هو تتطور هناك".

حقوقية: الحياة بالنسبة للنساء في أفغانستان باتت كارثية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "تسببت سياسات طالبان القمعية ضد ملايين النساء الأفغانيات، في أزمة في الصحة النفسية لهؤلاء النسوة، وذلك بحسب الرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة.

وفي العام الذي انقضى منذ استيلاء الجماعة المتطرفة على أفغانستان، فرضت طالبان قيوداً وقواعد اللباس الصارمة وحظراً فعلياً للتعليم على النساء.

فرت شهرزاد أكبر، الرئيسة السابقة للجنة البالغة من العمر 35 عاماً، من كابول في اليوم الذي استلمت فيه المجموعة السلطة، إلا أنها لا تزال على اتصال وثيق بالنساء الأفغانيات الأخريات.

وقالت للصحيفة "هناك شعور باليأس. هناك الكثير من اليأس".

وقالت إن العديد من النساء الأفغانيات الموهوبات يجلسن اليوم بلا عمل في منازلهن. بالنسبة لهم، يبدو الأمر وكأن الوقت قد توقف".

(م ش)