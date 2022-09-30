تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تصاعد الصراع على أوكرانيا ولبنان والمخاوف العربية من نقل لندن سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

تصاعد الصراع الروسي الغربي على أوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " من المقرر أن يضم فلاديمير بوتين، الجمعة، أربع مناطق في جنوب شرق أوكرانيا، لا تسيطر روسيا بالكامل على أي منها، في تصعيد كبير للصراع مع كييف.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، يوم الخميس، إن بوتين سيوقع "معاهدات" مع مسؤولي تلك المناطق المعينين من قبل روسيا ويلقي خطاباً خلال الاحتفال في الكرملين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي.

وأجرت القوات الروسية انتخابات تمت إدارتها بشكل كبير في نهاية الأسبوع الماضي في أجزاء من مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا الخاضعة لسيطرتها، زاعمة أن السكان المحليين صوتوا بأغلبية ساحقة للانضمام إلى روسيا بهوامش تصل إلى 99 في المائة.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون قبول "الاستفتاءات الزائفة"، التي كانت تديرها في بعض الحالات "كتائب" مسلحة جلبت صناديق الاقتراع إلى منازل السكان المحليين.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس برد عسكري "صارم" على جهود الضم الروسية، كما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس جهود روسيا لضم أجزاء محتلة من أوكرانيا بأنها "وقحة"، وقال إن "الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا، أبدًا، بمطالبة روسيا بضم أراضي أوكرانيا ذات السيادة".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت: "لن نقبل أبدًا أي ضم للأراضي أو أي استيلاء على الأراضي من قبل روسيا". وأضافت: "نحن مستعدون لجعل الكرملين يدفع ثمناً باهظاً لهذا التصعيد الجديد في الصراع".

وتعهدت الدول الغربية بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في الوقت الذي يسعى فيه جيشها لاستعادة الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية، على الرغم من تهديدات بوتين.

لكن في السر، تشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الناتو يوم الخميس: "هذا يضعنا في مكان يحتاج فيه إلى اتخاذ بعض القرارات الحكيمة من قبلنا ومن قبل موسكو، ربما حان الوقت لكي يفكر الناس مليًا فيما يفعلونه. وإلى أين يذهب المسار".

وقال الناتو إن جميع أعضاء الحلف العسكري المؤلف من 30 عضواً "يظلون حازمين في تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا بينما تواصل الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وقالت في بيان "حلفاء الناتو لن يعترفوا بهذا الضم غير القانوني وغير المشروع. هذه الأراضي هي أراضي أوكرانية. ندعو جميع الدول إلى رفض محاولات روسيا الصارخة لغزو الأراضي".

كما تعهد التحالف عبر الأطلسي برد "موحد وحازم" على الهجمات على البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها التحالف العسكري، مثل تخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم".

حزب الله: لن نسمح بانتخاب رئيس "يعتمد" على الولايات المتحدة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " حذر رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، من أنهم لن يسمحوا بانتخاب رئيس لبناني "يعتمد" على الولايات المتحدة.

وذكر صفي الدين أن بعض اللبنانيين "يرتكبون خطأً في سعيهم لتأمين مصالح أميركا" في الانتخابات أو خطة إخراج لبنان من أزمته الحالية. وحذر المسؤول في حزب الله من أن حزب الله "لن يسمح ولن يقبل" انتخاب رئيس لبناني يتبع الولايات المتحدة ويعتمد عليها.

ويأتي البيان بعد ساعات فقط من فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس، حيث أدلى بأغلبية (63) نائبا بأوراق اقتراع بيضاء.

ميشال معوض، سياسي لبناني مستقل معارض لحزب الله، حصل على أكبر عدد من الأصوات (36)، يليه سليم إده الذي حصل على 11 صوتًا.

من غير الواضح ما إذا كان صفي الدين يشير إلى معوض عندما ذكر "يتبع الولايات المتحدة". تم إلقاء اللوم في مقتل والد معوض إلى حد كبير على سوريا.

وصرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد التصويت أنه لن يعقد جلسة تصويت أخرى حتى يتم التوافق على مرشح. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية عن بري قوله "عندما أشعر بأن هناك إجماع، سأدعو إلى جلسة على الفور، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف نبت في الأمور في الوقت المناسب".

وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل. ليس واضحاً ماذا سيحدث إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد بحلول ذلك الوقت".

دبلوماسيون عرب يحثون ليز تروس على عدم نقل السفارة البريطانية إلى القدس

قالت صحيفة غارديان البريطانية "حث السفراء العرب في لندن ليز تروس على عدم المضي قدمًا في خطة "غير قانونية وسيئة" لنقل السفارة البريطانية إلى القدس.

حتى أن بعض الدبلوماسيين العرب قالوا إن الخطة قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة ذات القيمة العالية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي المقرر استكمالها هذا العام، للخطر.

وكان من المتوقع أن تعترض مجموعة متوقعة من الدول الموالية للفلسطينيين الممثلة في لندن على نقل السفارة المقترح، لكن الرسالة التي أرسلها الدبلوماسيون حظيت بتأييد جميع الدول العربية، بما في ذلك تلك التي تدعم اتفاقات إبراهام الموقعة في أيلول. تهدف الاتفاقات إلى دفء عام للعلاقات ما بين إسرائيل والدول الموقعة عليها، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة.

ومن المفهوم أن بعض الدول العربية الأكثر ميلًا لاتفاقات إبراهام هي الأكثر انزعاجًا من هذه الخطوة لأنها تخشى أن تتضرر الاتفاقات في حال نقل السفارة البريطانية إلى القدس.

ومع ذلك، فإن جعل صفقة تجارية مستقبلية مشروطة بالإبقاء على سفارة المملكة المتحدة في تل أبيب قد يكون خطوة بعيدة جدًا بالنسبة لبعض عواصم دول الخليج الأكثر واقعية. يبقى أن نرى كيف سيقدمون اعتراضاتهم بصوت عالٍ.

قال السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط: "أي نقل للسفارة سيكون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة. إنه يقوض حل الدولتين ويؤجج وضعًا متقلبًا بالفعل في القدس وبقية الأراضي المحتلة وبين المجتمعات في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. ستكون كارثية".

(م ش)