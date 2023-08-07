صحف عالمية: ترقُّب في النيجر والصين تبتعد عن روسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الوضع في النيجر والأزمة الأوكرانية.

انقضت مهلة إكواس لقادة الانقلاب في النيجر

انقضت المهلة التي حددتها دول في غرب أفريقيا لقادة الانقلاب في النيجر؛ للتراجع يوم أمس، دون أن تبدأ الجيوش الإقليمية التدخّل المسلّح الذي هددت به، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال أحد عشر زعيماً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمة طارئة مؤخراً، إنهم سيفكرون في استخدام القوة لإعادة الرئيس النيجيري محمد بازوم إلى السلطة.

لكن بحلول مساء الأحد، لم تكن هناك مؤشرات على تعبئة القوات المسلحة في نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وموطن لأكبر جيش في المنطقة. انتقدت وسائل الإعلام المحلية والسياسيون الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدعمه التدخل، مشيرين إلى وجود تحديات أمام الجيش في احتواء المسلحين الإسلاميين وقطاع الطرق والتهديدات الأمنية الأخرى داخل نيجيريا.

وقال قائد كبير من إحدى دول إكواس إن جيوش المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد قبل أن يتمكنوا من دخول النيجر. قال اثنان من جيران النيجر - مالي وبوركينا فاسو - الذين وصل قادتهم إلى السلطة أيضاً من خلال الانقلابات، إنهما سيساعدان في الدفاع عن المجلس العسكري ضد قوات إكواس.

حلفاء أوكرانيا مدعومون بإشارات الصين "البنّاءة" في محادثات جدة

أبدت الصين استعدادها لحضور المزيد من المحادثات الدولية حول حل النزاع في أوكرانيا، وفقاً لمسؤولين أوروبيين أخبروا صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وأشادوا بمشاركتها "البنّاءة" في منتدى سعودي استبعد موسكو.

واختتمت محادثات في جدة، التي حضرتها عشرات الدول وركزت على خطة سلام من 10 نقاط اقترحتها كييف، يوم الأحد دون تطورات ملموسة، لكن حضور بكين التي رفضت قبل أسابيع حضور محادثات مماثلة في كوبنهاغن، كان يُنظر إليه على أنه انقلاب لكيف وأصبح محور الحدث بين المشاركين.

وقال دبلوماسي أوروبي إن الصين "تبدو بنّاءة" و"حريصة على إظهار أنها ليست كروسيا"، مضيفاً "مجرد وجود الصين يظهر أن روسيا أصبحت أكثر وأكثر عزلة".

وقال مسؤول أوروبي آخر إن الصين "شاركت بنشاط وكانت إيجابية بشأن فكرة عقد اجتماع ثالث على هذا المستوى".

وقال دبلوماسي أوروبي آخر إنه كان هناك "دعم عام وواسع النطاق" من جميع المندوبين بأن "احترام سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها يجب أن يكون في قلب أي تسوية سلمية".

(م ش)