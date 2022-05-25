صحف عالمية: تركيا تمارس التطهير العرقي في سوريا وبايدن لن يزيل الحرس الثوري من قوائم الارهاب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التطهير العرقي الذي تمارسه تركيا في سوريا، بالإضافة إلى اتخاذ بايدن قراره النهائي بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأميركية.

تركيا تهدد بشن عملية تطهير عرقي جديدة في شمال سوريا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية: "هددت تركيا بغزو جديد لسوريا على غرار غزوها في تشرين الأول 2019 وغزوها في كانون الثاني 2018 مما أدى إلى تطهير عرقي واسع النطاق للكرد والأيزيديين".

وفي تصريحات هذا الأسبوع، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تخطط لعملية عسكرية جديدة.

وأكدت الصحيفة أن ذلك "يؤدي إلى تغيير ديموغرافي حيث تعهدت أنقرة بإعادة اللاجئين السوريين إلى (المنطقة الآمنة) التي تريد إنشاءها".

وفي الماضي، أدت غزوات أنقرة إلى اضطهاد الكرد وإجبارهم على الفرار وسيطرت الجماعات المتطرفة في المناطق التي تديرها أنقرة.

وتعهد نظام أنقرة اليميني المتطرف، الذي يمزج بين القومية المتطرفة والأصولية الدينية المتجذرة في جماعة الإخوان المسلمين، بإنشاء "منطقة آمنة" على طول الحدود. وهذا يشبه "المنطقة الآمنة" التي أنشأتها في تشرين الأول 2019 عندما تسببت في تهجير 200 ألف شخص وغزو شمال شرق سوريا".

مصادر: بايدن اتخذ القرار النهائي بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية: "أنهى الرئيس جو بايدن قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للإرهاب، وفقًا لمسؤول غربي كبير، مما زاد من تعقيد الجهود الدولية لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن بايدن نقل قراره خلال مكالمة هاتفية في 24 نيسان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مضيفًا أن القرار نُقل على أنه نهائي وأن نافذة الامتيازات الإيرانية قد أغلقت.

وبعد محادثتهما، قال بينيت في بيان: "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل ويهتم بأمنها، لن يسمح بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية". وجاء في بيان البيت الأبيض أن الزعيمين تحدثا عن "التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها".

القاذفات النووية الصينية والروسية تحلق فوق بحر اليابان بينما يزور بايدن طوكيو

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "حلقت القاذفات الاستراتيجية الصينية والروسية فوق بحر اليابان بالتزامن مع حضور جو بايدن قمة رباعية في طوكيو، حيث أجرا الطرفان مناورة مشتركة نددت بها الحكومة اليابانية ووصفتها بأنها غير مقبولة".

وقال مسؤولون أميركيون ويابانيون إن القاذفات ذات القدرات النووية قامت بتدريب مشترك يوم الثلاثاء، بدأت فوق بحر اليابان بينما كان الرئيس الأميركي يلتقي بنظرائه من اليابان وأستراليا والهند.

وقالت موسكو إن الرحلة التي استغرقت 13 ساعة تمت "وفقا لأحكام القانون الدولي بدقة" ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة. لكن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، أدان التدريبات ووصفها بأنها "استفزازية" و "غير مقبولة".

وقال مسؤول أميركي إن التدريبات أظهرت أن الصين تواصل التعاون العسكري مع روسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حتى في الوقت الذي تقوم فيه روسيا بممارسات وحشية بأوكرانيا".

وقال المسؤول: "إنه يظهر أيضًا أن روسيا ستقف إلى جانب الصين في بحر الصين الشرقي والجنوبي، وليس مع دول المحيطين الهندي والهادئ الأخرى".

(م ش)