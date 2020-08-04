صحف عالمية: تركيا تدمر الناتو والعرب عالقون بين تركيا وإيران

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى سياسات تركيا التي تدمر الناتو والعرب سويًّا، وبالإضافة إلى إرسال واشنطن جنودها الى بولندا لمواجهة موسكو.

نيويورك تايمز: العدوان التركي كالفيل الذي يمشي في غرفة الناتو

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الخلاف بين تركيا ودول في حلف الناتو، وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "على الرغم من كونها عضوًا في الناتو، فقد اشترت تركيا أنظمة صواريخ روسية، وقد أدى الاندفاع الأخير إلى ليبيا وطموحاتها في مجال الطاقة إلى صراعات مسلحة مع فرنسا واليونان، وكان اللافت للانتباه أن المواجهات التي حصلت كانت بين حلفاء الناتو وليست مواجهة أعداء".

ويقول دبلوماسيون أوروبيون: "إن تركيا أصبحت حازمة بشكل متزايد وطموحة واستبدادية وكذلك أصبحت كالفيل في غرفة الناتو".

ورفضت تركيا أي انتقاد لسلوكها ووصفه بأنه غير مبرر، لكن بعض سفراء الناتو يعتقدون أن تركيا تمثل الآن تحديًا مفتوحًا لقيم المجموعة الديمقراطية ودفاعها الجماعي.

وأصبحت تركيا الأكثر عدوانية والقومية والدينية تتعارض بشكل متزايد مع حلفائها الغربيين حول ليبيا وسوريا والعراق وروسيا وموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وإن ميل تركيا نحو حكم الرجل الواحد بعد 17 عامًا مع تولي رجب طيب أردوغان زمام الأمور أدى أيضًا إلى عدم استقرار أعضاء الناتو الآخرين.

وقال فيليب جوردون، مستشار السياسة الخارجية ومساعد وزير الخارجية السابق الذي تعامل مع تركيا خلال إدارة أوباما: "من الصعب وصف تركيا بأنها حليف للولايات المتحدة".

وقال جوردون: "لا يمكنك تحديد السياسة الأمريكية تجاه تركيا، ولا يمكنك حتى رؤية موقف ترامب، إنها معضلة كبيرة لسياسة الولايات المتحدة، حيث يبدو أننا نختلف استراتيجيًّا حول كل قضية تقريبًا".

وهذه الانقسامات الاستراتيجية في تكاثر، وهي تشمل دعم تركيا لمختلف الجماعات المسلحة في سوريا، وشرائها عام 2019 لنظام روسي متطور مضاد للطائرات، وانتهاكها لحظر الأسلحة في ليبيا، وحفرها العدواني في شرق البحر الأبيض المتوسط.

العرب نيوز: العرب عالقون بين الكماشة التركية والإيرانية

وبدورها قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "لم يعد مخطط النظام الإيراني للتسلل إلى جيرانه وتوسيع نفوذه عبر المنطقة هو الوحيد الذي يشكل تهديدًا للدول العربية، كما أصبح تهديد تركيا لأمن واستقرار الشرق الأوسط واقعًا ملموسًا بسبب أفعالها في العديد من البلدان، ويعود هذا الضعف العربي جزئيًّا إلى غياب مشروع موحد يمكن أن يقاوم التحديات الحالية ويضمن المصالح المشتركة".

وركزت الخطة الإيرانية على نشر النفوذ الديني للنظام الشمولي عبر الدول العربية، والتي تركزت بشكل أساسي على مبدأ "تصدير الثورة".

وقد اعتمدت بشكل كبير على نقاط الضعف الأمنية التي ألحقت بها العديد من الدول العربية، كما يستخدم النظام الإيراني ووكلاؤه الطائفية لإثارة النزاعات الداخلية، وقد أنشأت كيانات سياسية وعسكرية على غرار الميليشيات داخل الدول العربية التي استهدفتها.

وفي الوقت نفسه، يرتبط المخطط التركي - على الرغم من الطبيعة العلمانية للدستور التركي – ارتباطًا وثيقًا بالإسلام السياسي ومناصريه، مثل الإخوان المسلمين، الذين يعملون داخل العالم العربي.

وكانت تركيا معروفة بكمالها، ومعدلات نمو اقتصادي عالية، ورفاهية وسياسة خارجية تقوم على "صفر من المشاكل" مع الدول الأخرى، لكنها مرت الآن بتغيرات جذرية، متجنبة ما سبق وتورطت في صراعات داخلية في سوريا والعراق وليبيا، مما أدى إلى علاقات متوترة مع معظم دول الخليج العربي.

تقوم تركيا برعاية وتحريض مجموعات سياسية معينة، معلنة بوضوح مؤخرًا أنها تعتزم إحياء الحقبة العثمانية واستعادة مكانتها الرائدة في العالم الإسلامي، ويبدو أن هذا سيحدث من خلال تصدير تركيا للإسلام السياسي للآخرين، وهذا مكن تركيا من التسلل إلى دول عبر العالم العربي على نطاق أوسع من إيران.

بينما يجتذب المخطط الإيراني، في الغالب، الأقليات الشيعية المنتشرة في جميع أنحاء الدول العربية التي تدعم ولاية الفقيه، ويستهدف المخطط التركي الأغلبية السنية.

يحتوي المخططان الإيراني والتركي على عناصر من القوة الناعمة والصلبة فيما يتعلق باختراقهما في دول المنطقة.

بينما تسيطر إيران على ميليشيات مسلحة في سوريا ولبنان والعراق، فإن تركيا لديها ميليشيات في سوريا وتحتفظ بوجود عسكري في شمال العراق، فضلًا عن التورط في نزاع داخلي في ليبيا.

وبينما قامت إيران بتجنيد مرتزقة من أفغانستان وباكستان للقتال في سوريا، قامت تركيا بتجنيد مرتزقة من سوريا، مما دفعهم إلى الاضطرابات الأهلية الليبية.

واشنطن تايمز: الولايات المتحدة سترسل حوالي 1000 جندي إلى بولندا

صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية قالت بدورها "سيتم إرسال جزء من المقر الرئيس للجيش الأمريكي الذي أعيد تنشيطه مؤخرًا إلى بولندا بينما يتم نقل الأصول العسكرية الأمريكية الأخرى في أوروبا خارج ألمانيا، حيث تحرك البنتاغون بسرعة لتنفيذ تعديل الرئيس ترامب للقوات الأمريكية في القارة".

إن توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، EDCA، بين الولايات المتحدة وبولندا، هو أحدث خطوة، فيما أصبح سريعًا أكثر التغييرات الشاملة في مستويات القوات في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة، ومصدر توتر بين واشنطن وبرلين.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر يوم الاثنين، إن الاتفاقية الجديدة تعكس "الرؤية المشتركة" الموضحة في الإعلانات المشتركة التي وقعها الرئيس ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا في عام 2019، والتي ضغطت علنًا لاستضافة المزيد من القوات الأمريكية - على أساس دائم - في وجه روسيا وعلى حدودها.

وأوضح إسبر في بيان "أنه يوفر الإطار القانوني المطلوب والبنية التحتية والتقاسم العادل للأعباء لتعميق تعاوننا الدفاعي".

وسيتمكن حوالي 1000 جندي، بالإضافة إلى الأفراد الأمريكيين البالغ عددهم 4500 الموجودين بالفعل، من التناوب إلى بولندا الآن بعد أن تمت الموافقة على EDCA.

وانتقد المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل جوزيف بايدن والمشرعون من كلا الحزبين تحركات ترامب، والتي جاءت بعد سنوات من شكاوى البيت الأبيض من انخفاض مستويات الإنفاق الدفاعي الألماني وارتفاع تكلفة نشر القوات الأمريكية.

لكن مسؤولي البنتاغون يصرون على أن هذا سيعزز الردع ضد روسيا التوسعية، ويعزز الناتو ويطمئن الحلفاء.

(م ش)