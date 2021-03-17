صحف عالمية: تركيا تعود إلى التصعيد شرق المتوسط والانتقال السلمي للسلطة في ليبيا محفوف بالمخاطر

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى عودة أنقرة إلى سلوكها التهديدي لجيرانها، وكذلك المخاوف التي تعتري الوضع الليبي.

'تركيا تستعد للاشتباك مع إسرائيل واليونان والاتحاد الأوروبي بشأن شرق البحر المتوسط'

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "أرسلت تركيا مذكرة دبلوماسية إلى اليونان وإسرائيل، تدّعي أنه يجب على البلدين الحصول على "إذن منها قبل تولي العمل في كابل الطاقة المقترح تحت البحر في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط"، وفقًا لتقارير في أنقرة ليلة الإثنين.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إنهاء إسرائيل مناورات بحرية مع قبرص واليونان وفرنسا، كما وقعت تركيا اتفاقًا مع الحكومة الليبية المحاصرة عام 2019، والتي ستهدد حقوق نيقوسيا وأثينا في البحر.

وفي نيسان/ أبريل وكانون الأول/ ديسمبر 2020، زعمت تركيا أنها تريد المصالحة مع إسرائيل، وسعت لإغرائها بعيدًا عن الشراكة الناشئة مع اليونان.

وحتى أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية سعت إلى إرسال خرائط إلى إسرائيل، مدعية أنها يمكن أن توقع اتفاقًا بحريًّا مع الأخيرة من شأنه محو مطالبات قبرص من الخريطة.

وبدلًا من ذلك، تتمتع إسرائيل وقبرص بعلاقات ودية وحدود بحرية يتفقان عليها، بالإضافة إلى ذلك، وقعت إسرائيل اتفاقًا مع اليونان وقبرص لخط أنابيب شرق المتوسط ​​الصيف الماضي وهو جزء من منتدى غاز معهم ومع دول أخرى، بما في ذلك مصر.

وتشعر تركيا بالغضب لأن قبرص وإسرائيل واليونان "وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقًا مبدئيًّا بشأن مد أطول كابل كهرباء تحت البحر في العالم يربط شبكات الكهرباء الخاصة بهم".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن أنقرة قالت في مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى سفارتي البلدين ووفد الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، إنه يتعين على الثلاثة الحصول على إذن منها قبل القيام بأي عمل في "الجرف القاري" لتركيا.

ومن الواضح أن تركيا تريد استخدام هذا التهديد المعلق على مزاعم تتعلق بالكابل لابتزاز إسرائيل، فالمذكرة الجديدة لتركيا تظهر وجهها الحقيقي مقارنة بادعاءات المصالحة العام الماضي.

وتجد تركيا نفسها معزولة في المنطقة، وأصدقاؤها الوحيدون هم قطر وحماس والحكومة الليبية الضعيفة، وكذلك بعض المتطرفين في شمال سوريا المعروفين بالتطهير العرقي والعمل كمرتزقة لأنقرة أكثر من تحقيق أي شيء آخر.

ومن خلال وضع تحدٍ لليونان وإسرائيل، قد تمهد تركيا الطريق لزيادة التوترات على الطريق مع قبرص ومصر وفرنسا. ويبدو أن هذه الدول، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لديها مصالح مشتركة بشكل متزايد.

بالإضافة إلى ذلك، تريد أمريكا والهند، بالإضافة إلى دول الرباعية الأخرى، العمل بشكل أوثق مع فرنسا، وترغب كل من فرنسا والهند في العمل مع الإمارات العربية المتحدة.

'ليبيا: الانتقال السلمي للسلطة ينذر بمرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر'

فيما قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "تولت حكومة ليبية جديدة تشرف على كامل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا السلطة في العاصمة يوم الثلاثاء، منهية رسميًّا فترة سبع سنوات من الفوضى أعلنت خلالها الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب السيطرة على البلاد".

وسلّم رئيس الوزراء فايز السراج، السلطة إلى رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس، حيث ستشرف الحكومة على الدولة الغنية بالنفط المضطربة والتي مزقتها الحرب حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

ويعتبر التداول السلمي للسلطة أمرًا نادرًا في ليبيا والعالم العربي، حيث اتسم تاريخها الحديث بالانقلابات والثورات والغزوات الخارجية.

وفي بيان، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيس، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى "مواجهة التحديات العديدة التي يتعين على الشعب الليبي مواجهتها بسرعة، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية، وإعداد البلاد لمواجهة إجراء انتخابات وطنية شاملة".

وقد تكون الإدارة الليبية موحدة رسميًّا، وقد يساعد ذلك في تعزيز إنتاج النفط والغاز جنبًا إلى جنب مع الصادرات التي تأخرت بسبب المخاوف القانونية والأمنية، ولكن الهيكل الأمني ​​الليبي يظل خليطًا محفوفًا بالمخاطر. تسيطر الميليشيات المسلحة المتحالفة مع الجماعات السياسية ذات الميول الإسلامية غرب البلاد، وكما يواصل القائد خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة ومصر، السيطرة على شرق البلاد، وقاتل المعسكران بعضهما البعض، إلى أن أدت جهود الوساطة الدولية العام الماضي إلى اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار.

ويرى المحللون أن حالة الجمود في ساحة المعركة قد تساعد في دفع المعسكرين ورعاتهم الأجانب إلى نقل خلافاتهم إلى الساحة السياسية.

'الناتو يحتاج إلى خطة للتعامل بشكل أفضل مع الشرق الأوسط'

ومن جانبها قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "في السنوات الأخيرة، كان هناك نقاش كبير بين صانعي السياسة في أمريكا الشمالية وأوروبا حول مستقبل الناتو. إحدى القضايا التي يحتاج قادة التحالف إلى معالجتها هي ما يجب أن يكون عليه دوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وعلى الرغم من أن هذه المنطقة ليس جزءًا من منطقة مسؤوليته، إلا أن الناتو لا يمكنه تجاهل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تظهر الأحداث التاريخية والحديثة أن ما يحدث هناك يمكن أن يمتد بسرعة إلى أوروبا.

وبعد عقد من بدء ما يسمى بالربيع العربي، لا تزال المنطقة تعاني من العديد من التحديات الجيوسياسية، من صعود الإرهاب العابر للحدود الوطنية إلى التهديد النووي الإيراني. لذلك، قرر الكثيرون في الناتو فعليًّا وضع تركيز متجدد على العمل مع الشركاء الإقليميين في المحيط الجنوبي للحلف.

ولدى حلف الناتو بالفعل هياكل قائمة لتحسين التعاون مع الشركاء في هذا الجزء من العالم، لكنه لم يفعل الكثير لتعزيز هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.

ويشكل الحوار المتوسطي، الذي انطلق عام 1994، أساس علاقات الناتو مع شركائه المتوسطيين: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس، على الرغم من أن المحادثات تجري عمومًا على أساس ثنائي بين الناتو وشريك متوسطي واحد (الناتو + 1)، يجتمع المنتدى في بعض الأحيان باسم الناتو +7، وهذا يضع إسرائيل على نفس الطاولة مثل بعض جيرانها الإقليميين.

وأصبح "المفهوم الاستراتيجي" لحلف الناتو لعام 2010، والذي يمتد إلى 40 صفحة وكان الهدف منه أن يكون بمثابة دليل للتعامل مع التحديات المستقبلية، قديمًا بشكل مؤسف. بالكاد تم ذكر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوثيقة، والتحالف في طور تطوير نسخة جديدة ويجب أن يستغل ذلك كفرصة لتعزيز علاقاته في المنطقة والبناء عليها.

ويحتاج قادة الناتو إلى تطوير استراتيجية للتعامل مع المنطقة تؤدي إلى قابلية التشغيل البيني، مما يساعد على تعزيز التفاهم والأمن. وفي الوقت الذي تصبح فيه إيران قوة مزعزعة للاستقرار، ويستمر الإرهاب العابر للحدود في إصابته بالمنطقة، يجب على التحالف بناء علاقات قوية ودائمة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصديقة.

(م ش)