صحف عالمية: تركيا بعيدة عن الطموحات الأوروبية وشبح الانقسام يخيم على أمريكا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الى استفزازات تركيا في شرق المتوسط، بالإضافة إلى الوضع المتدهور في الولايات المتحدة.

وزير الخارجية اليوناني: تركيا الحالية تختلف عن عام 2000 أو عام 2016

صحيفة كاثيميريني اليونانية قالت: " أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن تركيا الحالية لا تشبه دولة أوائل العقد الأول من القرن الماضي التي روجت للطموحات الأوروبية ولا تلك التي انخرطت في اتصالات استكشافية عام 2016".

وأضاف ديندياس "لكن لا أحد غير أنقرة يمكنه أن يقرر "تغييرًا جديدًا في المسار نيابة عنها".

واتفق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره اليوناني ديندياس في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على إجراء محادثات استكشافية بشأن الخلاف حول موارد الهيدروكربون شرق البحر المتوسط.

وأشار دندياس إلى أن التغيير أحادي الجانب لجدول أعمال المحادثات الاستكشافية يعني "محاولة لتقويض" هذه الاتصالات.

ولطالما اختلفت اليونان وتركيا بشأن المطالبات المتداخلة بشأن الموارد الهيدروكربونية في المنطقة، حيث كان للجانبين وجهات نظر متضاربة حول مدى امتداد الرفوف القارية في المياه.

فيما يتعلق بتوسيع المياه الإقليمية إلى ما وراء البحر الأيوني (أحد أفرع البحر المتوسط)، قال ديندياس، إن هذا سيتم في وقته المحدد.

'شبح الحرب الأهلية والانقسام يخيم على الولايات المتحدة'

وبخصوص التطورات الأخيرة في واشنطن، قالت صحيفة تايمز البريطانية: "إن القول إن الولايات المتحدة تشهد فقط استقطابًا سياسيًّا يعد تقليلًا لما يجري، خاصة بعد اقتحام مقر الكونغرس في كابيتول هيل، وذلك الأمر هو ما يقر به عدد من المثقفين المحافظين، الذين يرون أيضًا أن أمريكا يمكن أن تدخل في حرب أهلية ثانية ما لم يتم الفصل بين الأمريكيتين".

وبحسب ريبيكا وهو اسم مستعار كان يستخدمه أبراهام لينكولن، فإن "الانقسام في الولايات المتحدة أصبح عميقًا واستثنائيًّا ولا يمكن تصحيحه، والمطالبات بالتكاتف مرة ثانية من جانب كلا الحزبين لم تلق آذانًا صاغية بما يكفي أكثر من الشروط والأحكام التي تلي أي إعلان تجاري، لم يعد هناك أحد في الوسط بمعنى أن الجميع أصبحوا مع طرف ضد الآخر".

والسؤال الصعب ليس هو كيف تعيش الأمريكيتين إلى جانب بعضهما؟ لا بل السؤال هو كيف يمكنهما العيش منفصلتين؟

وإن المقال الذي جاءت فيه هذه الكلمات على لسان ريبيكا هو واحد من مقالات عدة، تم نشرها بعيد انتخاب جو بايدن في جريدة معهد كليرمونت المحافظة، والتي جاءت تحت عنوان "منزل منقسم"، في إشارة لتحذير لنكولن عام 1858 عندما قال "المنزل المنقسم لا يمكنه البقاء".

'بومبيو يدعو العالم إلى الوقوف في وجه تهديد إيران بطرد مفتشي الأمم المتحدة'

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: "ناشد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المجتمع الدولي أن يتحد ضد تهديد إيران الأخير بطرد مفتشي الأمم المتحدة النوويين، إذا لم تُسقط واشنطن العقوبات المفروضة على طهران التي فرضت في عهد ترامب".

وقال بومبيو في بيان، إن طرد إيران للمفتشين الدوليين يجب أن يقابل بإدانة عالمية، وذلك بعد أن حذّر عضو في البرلمان الإيراني من أن طهران مستعدة لطرد المفتشين بحلول الموعد النهائي في شباط (فبراير).

ويأتي الموقف المتبادل في لحظة من الارباك بشأن مستقبل السياسة الأمريكية تجاه إيران، حيث أشار الرئيس المنتخب جو بايدن إلى رغبته في تجديد الاتفاق النووي في عهد أوباما الذي أبرمته الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى مع طهران عام 2015.

وقال وزير الخارجية: "سياسة حافة الهاوية النووية لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي بدلًا من ذلك إلى مزيد من العزلة والضغط".

وأضاف إن "هذا التهديد يأتي في أعقاب إعلان النظام الإيراني أنه استأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في فوردو، المنشأة المحصنة تحت الأرض التي شيدتها إيران في الأصل سرًّا، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقها النووي".

(م ش)