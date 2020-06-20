صحف عالمية: ترامب أضر بالعلاقات الاوروبية-الأمريكية ودول أوروبية ترفض العقوبات على إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى العلاقات الأوروبية الأمريكية, بالإضافة إلى رفض ثلاث دول أوروبية العقوبات الأمريكية على إيران, وإلى فشل المفاوضات بشأن سد النهضة.

وول ستريت جورنال: سياسات ترامب أضرت بالاتحاد الأوروبيش

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها العلاقات الأمريكية الأوروبية, وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "قال مسؤول السياسة الخارجية في أوروبا جوزيب بوريل إن هجمات الرئيس ترامب على الاتحاد الأوروبي أضرت بشكل ملموس بالعلاقات عبر الأطلسي وعززت التصميم الأوروبي على اتباع مسار مستقل بشأن التحديات الناشئة.

ويقول جوزيب بوريل إن موقف الولايات المتحدة يعني أن أوروبا مصممة أكثر من أي وقت مضى على شق طريقها في مواجهة التحديات العالمية.

ووسط قائمة خلافات موسعة – بشأن إيران وعملية السلام في الشرق الأوسط والتجارة والإنفاق العسكري وخروج واشنطن من المؤسسات والمعاهدات الدولية – قال جوزيب بوريل إن أوروبا لن تتبع الدعوات الأمريكية".

واشنطن تايمز: بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترفض العقوبات الأمريكية على إيران

وبدورها قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالت إنها لن تدعم جهود الولايات المتحدة لبدء إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في حين تطالب المجموعة طهران بإتاحة الوصول إلى مواقعها للطاقة الذرية.

ودعت الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في عام 2018، إلى تمديد الحظر وهددت ببدء تجديد جميع عقوبات الأمم المتحدة في خطوة للحصول على دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروف باسم مجموعة E3، في بيان يوم الجمعة: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن أي محاولة من جانب واحد لتحريك عقوبات الأمم المتحدة سيكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافوا: "لن نؤيد مثل هذا القرار، الذي سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها تأمل أن يمدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضوًا الحظر قبل انتهاء صلاحيته على الرغم من معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بسلطات الفيتو في المجلس.

ويوم الجمعة، كرر الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني بريان هوك أن الولايات المتحدة تواصل السعي إلى تمديد حظر الأسلحة.

وأضاف للصحفيين "إيران لم تتمسك بالصفقة، إن تركيزنا هو توسيع حظر الأسلحة، هذا هو مسارنا الدبلوماسي المفضل، ولقد قمنا بصياغة قرار نأمل أن يحظى بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال السيد هوك أيضًا إنه يعتقد أن روسيا ستكون مهتمة أيضًا بتمديد الحظر.

و أوضح "أعتقد أنه من مصلحة روسيا تمديد حظر الأسلحة، حيث تنص إحدى الفقرات في الاتفاق النووي الإيراني على أن الصفقة ستسهم في السلام والاستقرار الإقليميين".

وذكرت وكالة رويترز أن الدبلوماسيين الأوروبيين كانوا يتسابقون للتوصل إلى حل وسط، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم تقديم خيار يرضي الولايات المتحدة، وكذلك الصين وروسيا.

وقال وزراء الخارجية إنهم يعتقدون أن رفع حظر الأسلحة "سيكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

ذا ناشيونال: مصر تطالب بتدخل الأمم المتحدة في نزاع السدود

وبشأن الخلاف المصري الإثيوبي قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "إن مصر دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لاستئناف المحادثات بشأن السد الكهرومائي الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

وتوقفت المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير مرة أخرى هذا الأسبوع، وانتهت المحادثات العاجلة بين مصر وإثيوبيا والسودان ووصلت الى طريق مسدود.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الجمعة "اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار في ضوء المفاوضات المتوقفة التي جرت مؤخرًا بشأن سد النهضة نتيجة المواقف الإثيوبية غير الإيجابية".

وتأتي الجولة الأخيرة من المحادثات، التي بدأت في 9 حزيران/يونيو عبر مؤتمر بالفيديو، بعد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن، انتهت بدون اتفاق في شباط/فبراير.

وترى مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل في إمدادات المياه العذبة، أنها تهديد وجودي محتمل، كما أن السد هو محور محاولة إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للطاقة في أفريقيا".

(م ش)