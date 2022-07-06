صحف عالمية: تقرير يتهم تركيا وقطر بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التواطؤ التركي بخصوص المذابح التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديين، والصراع المحتدم على الغاز في الشرق الأوسط على وقع التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

تقرير: تركيا يجب أن تواجه محكمة دولية بشأن الإبادة الجماعية للإيزيديين

قالت صحيفة غارديان البريطانية "قال تحقيق أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، إن تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين، بينما فشلت سوريا والعراق في أداء واجبهما في منع القتل.

يسعى التقرير الرائد، الذي أعدته مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين، إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحمّلها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل داعش.

قال المحامون، المجتمعون تحت عنوان لجنة العدالة الإيزيدية (YJC)، إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وبخصوص تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي داعش، والذي ضم عدد كبير من الأتراك.

وزعمت اللجنة أنه اعتباراً من نيسان2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرْف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين لداعش على محاربة الكرد في سوريا.

وقال التقرير: "المسؤولون الأتراك يعرفون أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين".

وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر".

النزاع البحري الإسرائيلي اللبناني يهدد خطط استخراج الغاز

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قال مسؤولون إسرائيليون إن التهديدات من جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران قد تعطّل خطة إسرائيل لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت للحصول على مساعدة من فرنسا لنزع فتيل أزمة على حدودها البحرية مع لبنان.

ويهدد الخلاف الحدودي بالتحول إلى صراع مسلح بعد أن هدد حزب الله اللبناني والجماعة السياسية التي خاضت عدة صراعات مع إسرائيل باتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف العمل في حقل غاز كاريش الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأسقط الجيش الإسرائيلي ما قال إنه ثلاث طائرات مسيّرة أطلقتها الجماعة المسلحة تجاه منصة الغاز في كاريش. وقال حزب الله إن الطائرات المسيّرة غير مسلحة.

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار الثلاثاء، إن الغاز من كاريش، الذي يمكن أن يبدأ الإنتاج في أقرب وقت في أيلول، متجه إلى أوروبا بموجب اتفاق أبرم الشهر الماضي مع الاتحاد الأوروبي. ويسعى الاتحاد للحصول على إمدادات جديدة من الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات اللاحقة على موسكو.

وقال مسؤول في حزب الله: "علينا أن نظهر لإسرائيل أنه يمكننا الدفاع عن أراضينا"، مشيراً إلى أن المجموعة أرسلت طائرات بدون طيار دون التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

قال لابيد: "الحكومة اللبنانية بحاجة إلى كبح جماح حزب الله في مواجهة مثل هذه الهجمات وإلا سنضطر إلى القيام بذلك".

رئيس السلطة الفلسطينية وهنية يلتقيان لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية "التقطت صورة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهو يصافح منافسه إسماعيل هنية في احتفالات يوم الاستقلال الجزائري يوم الثلاثاء في أول لقاء موثق لهما منذ 2016.

وكان كل من عباس وهنية ضيفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الجزائر. أثناء جلوسهما منفصلين خلال الحفل، تم التقاط صور لهما وهما يتصافحان في صورة مع الرئيس الجزائري.

ووصف التلفزيون الجزائري الاجتماع بـ "التاريخي"، مشيراً إلى أنه جرى بعد سنوات من التوتر بين الطرفين. وحضر الاجتماع ممثلون آخرون عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لكن لم يُذكر ما ناقشه الطرفان.

وكان آخر اجتماع لعباس وهنية في قطر عام 2016، عندما التقى الطرفان لبحث المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية (فتح). وتدير السلطة الفلسطينية بقيادة عباس منطقة الضفة الغربية، بينما تحكم حماس قطاع غزة.

وتخوض السلطة الفلسطينية وحماس معارضة مباشرة منذ سيطرة حماس على غزة وسط فوزهما في انتخابات عام 2006. بينما تشارك السلطة الفلسطينية بشكل مباشر في التعاون مع إسرائيل فيما يتعلق بالأمن والتجارة والمصالح المشتركة الأخرى، تهدف حماس إلى الإطاحة بـ "النظام الصهيوني" وبالتالي لا تتعامل بشكل مباشر مع دولة إسرائيل ولا تعترف بها".

(م ش)