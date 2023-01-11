صحف عالمية: تل ابيب ترسم خطوطها الحمراء والاتحاد الأوروبي والناتو يتعاونان ضد روسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء إلى الخطوط الحمراء الإسرائيلية ضد إيران وتعهد الناتو والاتحاد الأوروبي لمواجهة موسكو.

نتنياهو يضع خطوطا حمراء لإيران على الحدود الشمالية لإسرائيل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولته في الشمال مع وزير الدفاع يوآف غالانت إن إسرائيل ستمنع أي محاولة إيرانية لوضع قواعد عسكرية على حدودها مع لبنان وسوريا.

وقال نتنياهو "العدو الرئيسي الذي نواجهه هو نظام الإرهاب في إيران وترسخه في سوريا ولبنان".

وأضاف "نحن مصممون على محاربة محاولات إيران تطوير ترسانة نووية. وأي محاولة من جانب إيران لإقامة قاعدة ضدنا على حدودنا العسكرية الشمالية في سوريا".

وأردف"نحن مصممون على محاربة كل محاولات حزب الله لإظهار العدوان علينا من لبنان، وسنذكر أولئك الذين يحتاجون إلى تذكيرهم بخطوطنا الحمراء في هذا الأمر"، وتعهد غالانت بمنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، مضيفًا أن السلام "هدف مهم".

وتأتي زيارة نتنياهو الشمالية بعد يوم واحد فقط من حديثه إلى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) حول خطورة سعي إيران لامتلاك ترسانة نووية وأهمية إيجاد موقف مشترك بين القدس وواشنطن ضد الجمهورية الإسلامية".

الاتحاد الأوروبي والناتو يتعهدان بتوسيع التعاون ضد روسيا

قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية "تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء بتعزيز تعاونهما، حيث تعمل المنظمتان مع التهديدات الجيوسياسية المتزايدة.

وتتعاون الكتلة الأوروبية المكونة من 27 عضواً والتحالف العسكري المكون من 30 عضواً في قضايا مثل مكافحة الإرهاب والتهديدات الإلكترونية. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، عمَّق الزخم لتوثيق الروابط بين المجموعتين.

وقال الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بيان مشترك "هذا منعطف رئيسي للأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي، وهو يوضح أكثر من أي وقت مضى أهمية الروابط عبر الأطلسي، ويدعو إلى تعاون أوثق بين الاتحاد الأوروبي والناتو".

لكن التقريب بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ليس بالمهمة السهلة: تركيا، حليف الناتو، لديها علاقة مضطربة مع بعض العواصم الأوروبية. وبينما تعد العديد من دول الاتحاد الأوروبي جزءاً من الناتو، فإن للمنظمتين ديناميكيات داخلية مختلفة إلى حد كبير، مع استمرار واشنطن في لعب دور قيادي داخل التحالف العسكري.

وفي الإعلان المشترك الموقع يوم الثلاثاء، تعهد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ببذل المزيد من الجهود معاً.

وقال الاتحاد الأوروبي والناتو: "سنعزز تعاوننا بشكل أكبر في المجالات القائمة، ونوسع ونعمّق تعاوننا".

وأشار الجانبان على وجه التحديد إلى "المنافسة الجيواستراتيجية، وقضايا المرونة، وحماية البنى التحتية الحيوية، والتقنيات الناشئة، والفضاء، والآثار الأمنية لتغير المناخ، فضلاً عن التلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل" كمجالات للتعاون المستقبلي.

وأشار الجانبان إلى أنه "بالتوقيع على هذا الإعلان، سنعمل على دفع الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي إلى الأمام من خلال التشاور والتعاون الوثيقين مع جميع حلفاء الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

الولايات المتحدة تدرب القوات الأوكرانية على صواريخ باتريوت في قاعدة أوكلاهوما

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الثلاثاء إن ما يقرب من 100 جندي أوكراني سيبدأون التدريب على استخدام نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" في قاعدة عسكرية أميركية الأسبوع المقبل.

وقالت لورا كوبر، وهي مسؤولة دفاعية كبيرة بشأن السياسة الدفاعية الأميركية تجاه أوكرانيا، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن تدريب القوات الأوكرانية سيستغرق عدة أشهر.

وقال الجنرال بات رايدر إن الولايات المتحدة دربت القوات الأوكرانية في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب، لكنه لم يذكر عددها أو أين. وفي 24 شباط، عندما هاجمت القوات الروسية أوكرانيا لأول مرة، كان مجموعة من القوات الأوكرانية تخضع لتدريب تطوير مهني في الولايات المتحدة، لكنهم غادروا بعد وقت قصير من بدء الحرب، حسبما قال مسؤولون دفاعيون.

وخلال الحرب، تلقت القوات الأوكرانية أيضاً تدريبات من القوات الأميركية والقوات المتحالفة في جميع أنحاء أوروبا.

ويأتي القرار بعد إعلان إدارة بايدن الشهر الماضي عن تزويد أوكرانيا باتريوت. كانت كييف تطلب أنظمة باتريوت منذ شهور للدفاع ضد الهجمات الروسية على بنيتها التحتية المدنية".

(م ش)