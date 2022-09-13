صحف عالمية: تل أبيب تكشف عن منشآت عسكرية إيرانية متطورة في سوريا وقوات كييف تقلب الطاولة على موسكو

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الصراع على النفوذ بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى وسير المعارك في أوكرانيا.

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن خريطة تظهر 10 منشآت عسكرية إيرانية في سوريا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مؤتمر في نيويورك إن على إسرائيل أن توسع تعاونها مع الشركاء الإقليميين وسط العدوان الإيراني".

وكشف غانتس عن خريطة تظهر أكثر من 10 منشآت مختلفة موجودة في مركز الدراسات والبحوث العلمية بمصياف في سوريا، والتي تستخدمها إيران لإنتاج صواريخ والأسلحة متطورة لصالح وكلائها.

وقال غانتس في مؤتمر جيروزاليم بوست السنوي في مدينة نيويورك يوم الإثنين "في ظل رؤية قاسم سليماني، حولت إيران مركز أبحاث إلى منشآت إنتاج لصواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة، مقدمة لحزب الله، وتشكلت جبهة إيرانية أخرى".

وأضاف "تشكل هذه المواقع، ولا سيما المنشآت الموجودة تحت الأرض في مصياف، تهديدات كبيرة للمنطقة ولإسرائيل، تُستخدم مصياف على وجه التحديد لإنتاج الصواريخ المتطورة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "بالإضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، يعمل الإيرانيون حالياً على صناعات الصواريخ والأسلحة لصالح لبنان واليمن، إذا لم يتوقف هذا الاتجاه، في السنوات العشر القادمة، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة، تنتج الأسلحة وتنشرالرعب".

بلينكن: مطالب إيران تجعل الصفقة النووية "غير محتملة" في الوقت الحالي

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية " قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن رد إيران على الاقتراح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق على المدى القريب "غير مرجح".

وقال بلينكن: "ما رأيناه خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك في رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي هو خطوة إلى الوراء بشكل واضح ويجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة".

وعبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم السبت عن إحباطها من مطالبة إيران بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في جزيئات اليورانيوم التي تم العثورعليها في ثلاثة مواقع، وبأن ذلك يعرض المحادثات للخطر.

وأرسلت إيران في وقت سابق من هذا الشهر ردها الأخير على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيّدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن رد إيران على منسق الاتحاد الأوروبي هو خطوة إلى الوراء حيث تسعى إلى ربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم".

قوات كييف تقلب الطاولة في شمال شرق أوكرانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "الاختراقات يمكن أن تأتي في الصراع عندما لا يكون ذلك متوقعاً، فقط عندما بدت روسيا وأوكرانيا عالقتين في حرب استنزاف طاحنة، شكلت هزيمة القوات الأوكرانية للغزاة حول شمال شرق خاركيف نجاحها الأكثر إثارة للدهشة منذ انسحاب روسيا من حول كييف في آذار.

وهذا لا يعني أن هناك نهاية سريعة للصراع في الأفق، فحتى وإن لم يكن ذلك مستحيلاً، على الأرجح ستظل المواجهة بين الجانبين قائمة حتى الربيع في أوروبا، ومع ذلك، فإنه يظهر أن القوات الأوكرانية لديها القدرة على دفع الروس إلى الوراء، إن التداعيات على كلا الجانبين بعيدة المدى.

ويبعث تقدم أوكرانيا برسائل مهمة حول نقاط القوة والروح المعنوية للقوتين المسلحتين، ويظهر أن جيش كييف لديه القدرة على التخطيط الذكي، فضلاً عن المرونة، ونقل المزيد من عملية صنع القرار إلى مستويات أدنى.

وعلى الرغم من أن عدد سكانها أكبر بكثير وكذلك قواتها المسلحة بشكل عام، تواجه موسكو مشاكل خطيرة بشأن القوى العاملة والدوافع. ويبدو أن قواتها الآن في شرق وجنوب أوكرانيا منتشرة بشكل ضعيف للغاية بحيث لا يمكنها الدفاع عن خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1300 كيلومتر.

وحشدت أوكرانيا في الواقع بلدها بأكمله لخوض حرب وجودية لا تستطيع قواتها تحمل خسارتها، كما أن الجنود الروس في صراع فرضه عليهم الكرملين ولا يفضل الكثيرون أن يكون لهم علاقة به، في حين أن التقارير الواردة من خاركيف تشير إلى أن العديد من الجنود الروس فروا مع تقدم الأوكرانيين وألقوا بمعداتهم.

لقد أظهرت قوات كييف أيضاً الفرق الذي يمكن أن تحدثه الأسلحة الغربية، وقدرتها على تشغيلها ودمجها في الاستراتيجية، تساعد الأسلحة عالية الدقة على إبطال ميزة روسيا في المدفعية، ما يسمح للقوات الأوكرانية بالدخول في قتال عن مسافة قصيرة، كما كان واضحاً في الأيام الماضية، ليس لدى الروس شهية كبيرة له.

وثبت أن الأسلحة فائقة التقنية قادرة على ترجيح كفة الميزان، وهذا يعزز الحجج الداعية إلى تسريع تسليم ما تم التعهد به، إذ لم يتم تسليم سوى نصف الأسلحة التي تم التعهد بها بقيمة 16 مليار دولار، وإرسال المزيد.

ويجب أن تكون الإمدادات مصممة بشكل أفضل لاستراتيجية كييف، لقد حققت أوكرانيا نجاحاً يستطيع زعماء الغرب أن يشيروا إليه في الوقت الذي يعدون شعوبهم لحرمان في الشتاء المقبل، عندما يأمل الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة عن طريق إغلاق أنابيب الغاز إلى تقويض العزيمة.

وأبدت موسكو استعداداً للانتقام في ضربات نهاية الأسبوع حول خاركيف بهدف حرمان السكان المدنيين من الماء والتدفئة، ولا يزال الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا مشؤوماً.

ويتعرض بوتين لضغوط من المدونين القوميين، وحتى النقاد التلفزيونيين المؤيدين للكرملين، للسيطرة على ما وصفته موسكو مجازاً بأنه إعادة تجميع صفوف.

إن الخطر الذي قد يسعى إلى تفجيره أو تصعيده هو خطر يجب على العواصم الغربية أن تكون متيقظة ومستعدة له، ولكن لا ينبغي لهذا الخطر أن يثنيهم عن مواصلة استراتيجية الدعم لأوكرانيا التي تظهر مؤشرات أنها تؤتي ثمارها".

(م ش)