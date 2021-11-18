صحف عالمية: تل أبيب مستفيدة من التقارب العربي مع حكومة دمشق وتدهور الوضع الأمني في السودان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مدى استفادة اسرائيل من التقارب العربي مع حكومة دمشق، وإلى المجازر الدموية التي ترتكب بحق الشعب السوداني، إلى جانب زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى الشرق الأوسط.

التقارب العربي مع حكومة دمشق يعمل لصالح إسرائيل أيضًا

قالت صحيفة الهآرتس الاسرائيلية عن التقارب العربي مع حكومة دمشق: "في الأسابيع الأخيرة، اجتمع ممثلون كبار من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة مع نظرائهم السوريين، بل وزاروا دمشق".

ومن المثير للاهتمام، أن الدول التي تتولى زمام المبادرة، نيابة عن بقية جامعة الدول العربية، هي تلك التي تتمتع إسرائيل معها بعلاقات أمنية بل ودبلوماسية قوية.

لم يلق التقارب العربي أي رد من إسرائيل، حيث أعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين عن أملهم في أن يكون هذا على الأقل بمثابة شيء مقابل للنفوذ الإيراني في سوريا.

لم تتدخل إسرائيل بشكل حاسم في أي وقت خلال السنوات العشر من الحرب الأهلية السورية. في الواقع، في وقت مبكر من الحرب، نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في لقاءاته مع القادة الغربيين بعدم تزويد "المتمردين" بأسلحة متطورة، لا سيما الصواريخ المضادة للطائرات، التي كان يخشى وقوعها في الأيدي الخطأ واستخدامها ضد الطائرات الإسرائيلية.

وقدمت إسرائيل كميات صغيرة من الأسلحة الخفيفة للجماعات المسلحة في مرتفعات الجولان. لكن هذا كان بشكل أساسي لضمان بأن لا تصبح المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية جيباً لداعش.

في السنوات الأولى من العقد الماضي، عندما أصبح مستقبل الأسد محفوفًا بالمخاطر، كانت هناك بعض الأصوات الجادة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي جادلت بأن إسرائيل يجب أن تغتنم الفرصة وتسرع زواله.

على أي حال، أصبح الجدل الدائر في إسرائيل حول ما يجب فعله حيال الأسد غير ذي صلة في 30 أيلول 2015، عندما نفذ سلاح الجو الروسي أول غارة جوية ضد "المتمردين" السوريين كجزء من حملته الناجحة لإنقاذ نظام الأسد.

منذ اللحظة التي هبطت فيها أول طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي في قاعدة حميميم الجوية، حظي الأسد بمظلة قوة عظمى، ولم يكن أمام إسرائيل خيار سوى إجراء ترتيبات مع روسيا.

كان الاتفاق مع الروس واضحًا: لن يتم المساس بعميلهم السوري طالما استمرت إسرائيل في مهاجمة الأهداف الإيرانية.

لكن المحصلة النهائية هي أن "إسرائيل أذعنت في وقت مبكر لبقاء الأسد في السلطة. في الواقع، إن وجود ديكتاتور ضعيف وفاقد للمصداقية في دمشق هو الخيار المفضل لإسرائيل".

كما أن وجود الأسد في السلطة أفضل من البديل الآخر الأكثر ترجيحًا، حيث كانت ستصبح سوريا قاعدة لداعش. هذه هي نفس الحسابات التي يجريها الحلفاء العرب.

لا يتعلق الأمر بإعادة تأهيل الأسد. هذا لن يحدث أبدًا. يتعلق الأمر بحماية المصالح البراغماتية للأنظمة العربية السنية. وفي هذه الحالة، فإنهم يتطابقون مع إسرائيل أيضًا.

14 قتيلًا في السودان في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري

قالت صحيفة الغارديان البريطانية في الشأن السوداني: "قتلت قوات الأمن السودانية بالرصاص ما لا يقل عن 14 متظاهرًا مناهضًا للانقلاب وجرحت العشرات، في أكثر الأيام دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول".

وقالت نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية إن عدد القتلى في الخرطوم يوم الأربعاء ارتفع إلى 38 شخصًا منذ استيلاء الجيش على السلطة، وأصيب مئات آخرون.

وقال صحفيون إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في أنحاء العاصمة رغم تعطل خطوط الهاتف وخدمات الإنترنت منذ تولي الجيش السلطة.

وهتف المتظاهرون "الشعب سيختار الحكم المدني" ورددوا هتافات مناهضة لحاكم السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وقالت نقابة الأطباء إن معظم المصابين أصيبوا بأعيرة نارية في "الرأس أو العنق أو الجذع"، لكنها أضافت أن المتظاهرين، وخلف حواجز مؤقتة، واصلوا احتجاجاتهم.

واعتُقل المئات في محاولة لوقف الاحتجاجات، بينهم نشطاء ومارة وصحفيون، وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان إن قوات الأمن اعتقلت أيضًا مصابين داخل مستشفيات الخرطوم.

وندد تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة للنقابات التي شاركت في احتجاجات 2019 ،"بالجرائم الجسيمة ضد الإنسانية" واتهم قوات الأمن بـ "القتل العمد مع سبق الإصرار".

وزير الدفاع الأميركي يتوجه إلى الشرق الأوسط

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية حول زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى الشرق الأوسط: "يتوجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الشرق الأوسط يوم الخميس للقاء قادة في البحرين والإمارات".

وقالت وزارة الدفاع إن أوستن سيجتمع في البحرين مع كبار المسؤولين الحكوميين لتأكيد قوة الشراكة الدفاعية الأميركية ومناقشة الأولويات المشتركة في الشرق الأوسط.

كما سيلقي ملاحظات في حوار المنامة السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) والتي ستعيد تأكيد عزم الولايات المتحدة على تعزيز وتقوية الشراكات الدفاعية الدائمة والالتزام بالدور القيادي للولايات المتحدة طويل الأمد في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وسيعقد حوار المنامة في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني، وسيجمع وزراء الدفاع وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وفي الإمارات العربية المتحدة، سيلتقي أوستن مع كبار المسؤولين الحكوميين لإعادة التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.

(م ش)