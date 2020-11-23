صحف عالمية: تخوّف سعودي إسرائيلي من عودة أمريكية للاتفاق النووي واتحاد عالمي ضد كورونا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الإثنين، إلى المخاوف الإسرائيلية والخليجية من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتعهّد قادة مجموعة العشرين بالتصدي لكورونا ودعم الاقتصادات.

'جيروزاليم بوست: سفير السعودية في الأمم المتحدة: بايدن ليس "ساذجًا" للعودة إلى الصفقة الإيرانية'

صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تطرقت إلى مدى إمكانية عودة الولايات المتحدة بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، وموقف السعودية وإسرائيل من ذلك، فكتبت: "أخبر سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قناة فوكس نيوز الأمريكية بأنه من السذاجة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مضيفًا أنها "أثبتت فشلها للعالم بأسره".

فالاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًّا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، تم التفاوض عليه في الأصل في ظل إدارة أوباما عام 2015 بعد سنوات من التوترات الأمريكية الإيرانية، وركّز على الحد من قدرة إيران على تطوير وإنتاج المواد الانشطارية والبلوتونيوم واليورانيوم الذي يستخدم في صنع سلاح نووي، ومقابل امتثال إيران سيتم رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

وتعرضت الصفقة لانتقادات شديدة من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من دول الخليج التي تخشى أن تسمح لإيران باستخدام الأموال المكتسبة حديثًا لتوسيع نفوذها العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية، بينما ظلت معظم دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، جزءًا من الاتفاقية.

وكجزء من وعود حملة بايدن خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تعهد بإعادة الاتفاقية، وفي مقال رأي كتبه بايدن مؤخرًا عن إيران، قال: "أولًا، سأقدم التزامًا لا يتزعزع لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وثانيًا، سأقدم لطهران طريقًا موثوقًا به للعودة إلى الدبلوماسية".

وفيما يتعلق بآرائه حول سياسات إدارة بايدن القادمة تجاه دول الخليج، وإذا كان هناك محور في الدبلوماسية مع إيران، قال المعلمي لشبكة فوكس نيوز إنه يعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله للعالم بأسره.

وأضاف المعلمي "ستشترك السعودية في أي صفقة نووية قادمة في حال تغطيتها للقصور الذي شاب الصفقة السابقة، مثل سلوك إيران في الخليج والمنطقة المائية وكذلك مسألة الصواريخ وتزويد الجماعات المتمردة بالصواريخ".

'عرب نيوز: ميزان القوى بين إيران وإسرائيل'

وتحدثت صحيفة العرب نيوز السعودية أيضًا، عن الاتفاق النووي الإيراني، المستفيدون والخاسرون منه، وأوضحت أن أي عودة أمريكية للاتفاقية ستقلب ميزان القوى لصالح إيران على حساب إسرائيل، وقالت الصحيفة: "عندما يتعلق الأمر بمواجهة النظام الإيراني، لا شك أن إسرائيل كانت محظوظة في السنوات الأربع الماضية، حيث تماشت سياسة إدارة ترامب مع إيران مع أهداف إسرائيل.

وخدمت سياسة الضغط الأقصى مصالح إسرائيل لأنها أضعفت بشكل كبير المؤسسة الدينية الإيرانية على عدة جبهات. ومنذ البداية، عارض القادة الإسرائيليون خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، وضغطوا ضدها، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى حقيقة أنها وفرت لرجال الدين الحاكمين في إيران إيرادات إضافية.

ولم يكن المستفيدون الرئيسون من الاتفاق النووي هم الشعب الإيراني، ولكن الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وفيلق القدس، ومكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وأنصار النظام ووكلائه وجماعات الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

واعتقدت إسرائيل أن الاتفاق النووي سيقوي ويشجع خصومها، حزب الله، حماس، والنظام السوري.

وبالإضافة إلى ذلك، مهّد الاتفاق النووي الطريق لرفع العقوبات عن طهران، ومع رفع العقوبات عن إيران في عهد إدارة أوباما، سرعان ما أصبح واضحًا أن هذه الإجراءات أعطت إيران شرعية عالمية في نظر المجتمع الدولي.

وولّدت هذه الشرعية الجديدة ورفع العقوبات عن عائدات بمليارات الدولارات للمؤسسات العسكرية الإيرانية، وكما تشتبه إسرائيل بأن طهران استخدمت هذا التدفق من العائدات لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وكان ميزان القوى في صالح إيران إلى أن تولت الإدارة الحالية السلطة، وكان أحد الأشياء الأولى التي فعلتها إدارة ترامب هو سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وكانت هذه ضربة كبيرة للنظام الإيراني وانتصارًا كبيرًا لإسرائيل، بعد مرور عام على الضغط، ذكرت صحيفة الوطن السورية التي تسيطر عليها الدولة أن إيران أوقفت خط ائتمانها للحكومة السورية، وأعلنت بعض السلطات الإيرانية علنًا أنها لا تملك المال لدفع رواتب مرتزقتها في الخارج.

وعلاوة على ذلك، تسبب تناقص موارد طهران أيضًا في قيام القادة الإيرانيين بقطع الأموال عن حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية.

وحققت إسرائيل انتصارًا آخر، حيث أصبح الوضع الاقتصادي الداخلي في إيران مترديًا لدرجة أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اعترف بأن النظام يواجه أسوء أزمة اقتصادية منذ تأسيسه عام 1979.

وكما شهدت العملة الإيرانية انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية أيضًا، وخلال العام الماضي، انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي، حيث تعتمد ميزانية الدولة بشكل كبير على بيع النفط.

وتحول ميزان القوى إلى حدّ كبير لصالح إسرائيل إلى درجة أنها مُنحت سلطة توجيه عدة ضربات مباشرة إلى النظام الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا الأسبوع، على سبيل المثال، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على ثمانية أهداف ومنشآت تخزين يُقال إنها تسيطر عليها قوات القدس الإيرانية وقوات النظام السوري المتمركزة في سوريا.

ولكن الآن، تشعر إسرائيل بالقلق من أن ميزان القوى سيتحول لصالح إيران عندما تستلم إدارة بايدن السلطة.

وباختصار، بينما كانت إسرائيل محظوظة خلال إدارة ترامب عندما يتعلق الأمر بمواجهة النظام الإيراني وإضعافه، فإن ميزان القوى بين إسرائيل وإيران قد يتحول بالفعل لصالح إيران في الإدارة الأمريكية المقبلة".

'وول ستريت جورنال: تعهد قادة مجموعة العشرين بالتعاون مع تصاعد حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا'

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية فتطرقت إلى دعوات رؤساء الاقتصاد العالمي لإنعاشه جراء الخسائر التي تكبدها نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم، فأفادت الصحيفة: "دعا زعماء الاقتصادات الكبرى في العالم، يوم أمس، إلى بذل جهود مضنية لمكافحة فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد العالمي بعد قمة استمرت يومين، عُقدت فعليًّا بسبب الوباء، وتعهدوا ببذل قصارى جهدهم لحماية الأرواح واستعادة النمو.

وتزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة عن تسجيل 12 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ووفاة أكثر من 256 ألف أمريكي بسبب هذا المرض.

وفي أوروبا، أعادت البلدان فرض قيود على الحياة اليومية وعلى الاقتصاد، حيث انتشر الفيروس بين كبار السن وبين صفوف الفئات العمرية الأصغر وسط انتشار الموجة الثانية للوباء في المنطقة.

وفي بيان، تعهّد قادة مجموعة العشرين بالإجماع "بألا يدخروا جهدًا لحماية الأرواح، وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، وإعادة اقتصاداتنا إلى مسار استعادة النمو، وحماية وخلق فرص عمل للجميع".

(م ش)