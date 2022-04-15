صحف عالمية: تخوّف من النووي الروسي وواشنطن لديها قائمة طويلة من العقوبات الجاهزة ضد روسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى المخاوف الأميركية من النووي الروسي، وكذلك قائمة العقوبات الأميركية الطويلة الأمد ضد موسكو، وإلى إدانة مرتزق من داعش في قتل أربع أميركيين.

وليام بيرنز: لا يمكن أن "تستخف" بالتهديد الذي يمكن أن تستخدمه روسيا في الأسلحة النووية

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، إن التهديد باحتمال استخدام روسيا لأسلحة نووية تكتيكية أو منخفضة القوة في أوكرانيا لا يمكن الاستخفاف به، لكن وكالة المخابرات المركزية لم تر الكثير من الأدلة العملية التي تعزز هذا القلق.

وأبرزت تصريحات بيرنز العامة الأكثر شمولًا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط المخاوف من أن الهجوم الأكبر ضد دولة أوروبية منذ عام 1945 يهدد بالتصعيد إلى استخدام الأسلحة النووية.

وتحدث من معهد جورجيا للتكنولوجيا عن "اليأس المحتمل" والنكسات التي تعرض لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تكبدت قواته خسائر فادحة واضطرت إلى الانسحاب من بعض أجزاء شمال أوكرانيا بعد فشلها في الاستيلاء على كييف.

وقال بيرنز لهذه الأسباب "لا أحد منا يستطيع أن يتعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة".

وتشير الأسلحة النووية الفعالة وذات القوة المنخفضة إلى تلك المصممة للاستخدام في ساحة المعركة، والتي يقدر بعض الخبراء أن روسيا لديها حوالي 2000 سلاح يمكن إطلاقه عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية.

وفي خطاب واسع النطاق، قال الدبلوماسي الأميركي السابق إن وكالات التجسس الأميركية بدأت الخريف الماضي في جمع معلومات استخباراتية "مقلقة ومفصلة" حول خطة بوتين لـ "غزو كبير جديد" لأوكرانيا.

وقال بيرنز إن الرئيس جو بايدن أرسله إلى موسكو في تشرين الثاني "لينقل مباشرة إلى بوتين والعديد من أقرب مستشاريه مدى قلقنا بشأن تخطيطه للحرب، والعواقب بالنسبة لروسيا" إذا استمروا.

وتابع: "لقد أزعجني ما سمعته"، قائلًا إنه على الرغم من أن بوتين ربما لم يتخذ قرارًا نهائيًا، إلا أنه بدا مقتنعًا بأن قواته "ستحقق نصرًا سريعًا وحاسمًا وبأقل التكاليف".

وقال بيرنز إن بوتين يعتقد أن حلفاء واشنطن الأوروبيين منشغلون بسياساتهم الداخلية ولديه صندوق حرب "مانع للعقوبات" من احتياطيات العملات الأجنبية.

وقال بيرنز، الذي كان من بين مناصبه الدبلوماسية منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو، أن "المخابرات الأميركية كانت حيوية في قتال أوكرانيا ضد القوات الروسية".

مسؤول كبير: الولايات المتحدة لديها "خطط طويلة الأمد" لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها إن "لدى الولايات المتحدة خطط طويلة الأمد لمزيد من العقوبات ضد روسيا ولا ترى مجالًا كبيرًا لرفع العقوبات الحالية، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية.

قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، إن الولايات المتحدة تعمل مع أوروبا على إجراءات عقابية إضافية ضد موسكو، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد استعد لفكرة فرض مزيد من القيود على واردات الطاقة الروسية.

وأضاف "من اليوم الأول، أصبح كل شيء على الطاولة، بشأن العقوبات والنفط، لدينا مخطط طويل الأمد. لم تتم قراءة العديد من الصفحات في هذا المخطط بعد. في نهاية المطاف، لا يزال الهدف هو تعظيم الألم والعواقب على روسيا".

قال فرنانديز إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لمساعدته على تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، حيث تدرس الحكومات الأوروبية ما إذا كانت ستفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي".

إدانة أحد مقاتلي تنظيم داعش لضلوعه في مقتل أربعة أميركيين

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "أدانت هيئة المحلفين الفيدرالية يوم الخميس مقاتلًا بريطانيًّا من تنظيم داعش لكونه جزءًا من خلية وحشية قتلت رهائن أميركيين، مما حقق انتصارًا للمدعين العامين الأميركيين وقدرًا من الإغاثة لعائلات الضحايا الذين سعوا منذ فترة طويلة لتحقيق العدالة في قضية الإرهاب التي تراقب عن كثب.

وبعد انتهاء المداولات بين المحلفين، ثبت أن الشافعي الشيخ مذنب بثماني تهم، بما في ذلك أخذ الرهائن مما أدى إلى الوفاة والتآمر لقتل أميركيين خارج الولايات المتحدة والتآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين. سعى المدعون لإثبات أن الشيخ كان واحدًا من مجموعة من الحراس البريطانيين المعروفين للسجناء الأجانب باسم "البيتلز"، والذين عرفوا بقسوتهم الوحشية.

كان عمال الإغاثة الإنسانية كايلا مولر وبيتر كاسيج والصحفيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف من بين ضحاياهم في سوريا عام 2014 وأوائل عام 2015.

تم قطع رؤوس الرجال الثلاثة في مقاطع فيديو دعائية مروعة، كما تعرضت كايلا مولر للاغتصاب عدة مرات من قبل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وفقًا لشهادة إحدى زميلاتها في الأسر".

(م ش)