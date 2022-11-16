صحف عالمية: تحول ملحوظ في العلاقات الأميركية الصينية ومخاوف حقيقية من وقوع صدام بين الناتو وموسكو

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى العلاقات الصينية الأميركية واحتمالات الصدام المباشر بين روسيا والناتو.

تحول ملحوظ في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها "بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في آب إلى تايوان، أجرى مستشارو الرئيس بايدن بهدوء محادثات عبر القنوات الخلفية مع دبلوماسي صيني كبير. قطعت بكين إلى حد كبير خطوط الاتصال مع الحكومة الأميركية، وكان الجانبان يبحثان عن طريق للمضي قدماً.

وعبر مكالمات فيديو ومكالمات هاتفية متكررة خلال الأسابيع اللاحقة، وضعت المجموعة الأساس لأول اجتماع مباشر بين الرئيسين الأميركي والصيني منذ انتخاب بايدن، وفقاً لمسؤولين أميركيين. وقال مسؤولون أميركون وصينيون إن المفاوضات استمرت حتى يوم الاجتماع، حيث اجتمع كبار مسؤولي إدارة بايدن مع نظرائهم الصينيين حتى الساعة الثالثة صباح يوم الإثنين في فندق في بالي بإندونيسيا قبل محادثات ذلك اليوم.

وامتد الاجتماع بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ لأكثر من ثلاث ساعات، حيث غطى القضايا الشائكة مثل خلافاتهما حول تايوان، والحرب الروسية في أوكرانيا، وطرق ضمان عدم اندلاع التنافس بين الولايات المتحدة والصين. قدم شي دفاعاً حازماً عن حكم الحزب الشيوعي في الصين وتحدث بشكل خاص عن تايوان، حيث قدم تاريخاً مفصلاً للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، وفقاً لمسؤولين صينيين.

لكن بايدن ومستشاريه خرجوا أيضاً بانطباع بأن الصين ليس لديها خطط وشيكة لغزو تايوان، على الرغم من أن شي لم يقل ذلك صراحة، كما قال أحد المسؤولين الأميركيين.

في النهاية، حقق الاجتماع إلى حد كبير ما شرع الجانبان في تحقيقه، حيث أعاد الحوار بين القوتين الرئيسيتين وقدراً من الاستقرار لعلاقة تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ السبعينيات.

لكنها شكلت أيضاً مرحلة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين - مرحلة تركز على إدارة المنافسة الشرسة بين القوتين الاقتصاديتين، ومنع الصراع وإيجاد أرضية مشتركة. إنه خروج عن الإدارات السابقة، التي ركزت بشكل أكبر على إبرام الصفقات الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة أو توسيع التعاون.

قال مسؤولون صينيون وأميركيون إنه في هذه المرحلة من العلاقة، يجب على بكين وواشنطن العمل على كيفية التعايش - وتجنب، أو على الأقل تأجيل، اندلاع حريق.

وعلى مدى عقود، اتبع الرؤساء الأميركيون المتعاقبون سياسة التواصل مع بكين، ركزت على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية التي كانت واشنطن تأمل في أن تحفز الصين على التحول نحو نظام ديمقراطي على النمط الغربي. في غضون ذلك، أراد العديد من المسؤولين الصينيين الاستفادة من الخبرات الأجنبية لتعزيز التنمية الاقتصادية لبلدهم.

عملت الصين والولايات المتحدة معاً في السابق تحت عنوان العولمة، لكن القوى تتصادم الآن بشكل متزايد حول قضايا تشمل السياسة والتجارة والتكنولوجيا. يعتقد العديد من المشرعين والمحللين في واشنطن أن الصين تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة. في غضون ذلك، يؤكد شي ومساعديه في كثير من الأحيان أن "الشرق ينهض، والغرب يتراجع" - وأن الصين مقدر لها أن تستعيد مكانتها التي تستحقها كقوة عظمى.

وصعدت الولايات المتحدة من الضغط على الصين عبر الجبهات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية في السنوات الأخيرة، وهو التحول الذي بدأ في عهد الرئيس ترامب واستمر في عهد بايدن. فرض ترامب تعريفات جمركية على البضائع الصينية في محاولة لإعادة التوازن في العلاقة التجارية واستعادة القوة الصناعية الأميركية. أبقى بايدن هذه التعريفات في مكانها وفرض تدابير جديدة تهدف إلى كبح صادرات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين".

تصعيد المستبعد بعد تفجيرات بولندا - لكن مخاطر حدوث صدام بين الناتو وروسيا حقيقية

قالت صحيفة غارديان البريطانية "من المستبعد أن يؤدي حادث بولندا إلى تصعيد حتى لو كان الصاروخ روسيا، وإذا تأكدت صحة ما ورد من أنباء، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها سلاح روسي على أراضي الناتو.

وطالما نجح الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في اجتياز حقبة الحرب الباردة بأكملها دون ارتكاب مثل هذا الخطأ، لأن واشنطن وموسكو كانتا تدركان جيداً مخاطر خوض حرب عن طريق الصدفة أو سوء التقدير، ولكن لا يمكن التنبؤ بما قد يصدر عن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين مقارنة مع ما كان عليه الحال إبان الحقبة السوفيتية، وهو ما يرفع مستوى الخطر، كما أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أعلى مستوى منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

وأدى تدخل بوتين في سوريا إلى إسقاط طائرة حربية روسية من قبل مقاتلة تركية فوق الحدود التركية السورية في تشرين الثاني 2015، ولكن تم احتواء هذا الحادث. وبالمثل، من غير المرجح أن يؤدي حادث بولندا إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا.

وقالت الحكومة البولندية إنها لا تزال تحقق في مصدر الصاروخ، وقال مكتب الرئيس أندريه دودا إنه يفكر في تفعيل المادة 4 من معاهدة تأسيس الناتو، والتي تسمح لأي عضو بالدعوة إلى مشاورات عاجلة للحلف.

ولم تذكر وارسو المادة 5 من المعاهدة، التي تنص على أن هجوماً مسلحاً على عضو واحد هو هجوم على الجميع، وهي الآلية الأكثر ترجيحاً للتصعيد إلى حرب بين الناتو وروسيا.

وحتى الآن، كان إجماع الناتو الواسع على أن التصعيد الروسي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن ذلك، بدلاً من أي شكل من أشكال مشاركة الناتو المباشرة، سيكون بمثابة رادع للتهور الروسي.

وعلى الرغم من أنه من المحتمل احتواء هذا الحادث، فإن مخاطر حدوث صدام بين الناتو وروسيا من خلال سوء التقدير لا تزال قائمة، خاصة وأن كييف حريصة على ربط الناتو بأكبر قدر ممكن بحربها لاستعادة سيادتها ووحدة أراضيها".

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات تتهمها بإنتاج أو نقل طائرات مسيرة إيرانية لروسيا

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على الشركات والأشخاص الذين اتهمتهم بالتورط في إنتاج أو نقل طائرات إيرانية بدون طيار استخدمتها روسيا في هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وتسعى الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على موسكو بشأن غزوها لأوكرانيا، الذي حول المدن إلى أنقاض وقتل أو جرح الآلاف.

اشترت روسيا طائرات بدون طيار من إيران تم استخدامها لمهاجمة المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. تخضع الكيانات والصناعات العسكرية الإيرانية بالفعل لعقوبات أميركية شديدة بسبب برنامج طهران للتطوير النووي.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان: "كما أوضحنا مراراً، فإن الولايات المتحدة مصممة على معاقبة الأشخاص والشركات، بغض النظر عن مكان وجودهم، الذين يدعمون الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن إيران مستعدة للقاء أوكرانيا على مستوى الخبراء الفنيين والتحقيق في مزاعم ملكية الطائرات المسيّرة أو قطع الغيار.

وقالت البعثة عن عقوبات يوم الثلاثاء "لذلك، فإن أي اتهام أو إجراء ضد إيران قبل هذا الاجتماع غير مقبول وسيتم رفضه".

قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على مركز شهد لأبحاث صناعات الطيران، الذي قالت إنه تابع لقوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، متهمة الشركة بأنها مسؤولة عن تصميم وإنتاج شاهد".

(م ش)