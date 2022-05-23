صحف عالمية: تحذيرات من كارثة اقتصادية عالمية وتل أبيب تتخوف من عدم وجود اتفاق نووي إيراني

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التبعات الاقتصادية الكارثية للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، والمخاوف الإسرائيلية من عدم وجود صفقة نووية إيرانية، بالإضافة إلى دراسة البنتاغون نشر قواته لحراسة السفارة الأميركية في كييف.

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من "أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية"

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" حذرت مديرة صندوق النقد الدولي في بداية المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الغزو الروسي "يدمر الأرواح ويؤدي إلى تراجع النمو ويدفع التضخم إلى الارتفاع"، وحثت الدول على "عدم الاستسلام لقوى التشرذم الجغرافي الاقتصادي التي ستجعل عالمنا أكثر فقراً وخطورة".

وجاء تحذير كريستالينا جورجيفا في الوقت الذي صعدت فيه أوكرانيا من محاولتها لمنح مواطنيها الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا، إذا كان بالإمكان كسب الحرب، بحزمة قدرها تريليون دولار من دعم إعادة الإعمار، ممولة من مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وفي حديثها إلى الصحيفة قالت وزيرة المالية الأوكرانية السابقة ناتالي يارسكو، إن على العالم دعم أفكار أوكرانيا لإعادة الإعمار لأن "بوتين هاجمنا جميعًا".

أثناء إيصال رسالة أوكرانيا في دافوس، حذرت ناتالي يارسكو، من أن الجميع في العالم سيشعرون قريبًا بالآثار الاقتصادية للغزو الروسي.

وقالت إنه يجب أن تكون هناك "خطة مارشال الإضافية. القضية الأساسية هي إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية التي تم تجميدها إلى جانب السعي للحصول على تعويضات عن الحرب".

غياب الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يشكل خطراً على إسرائيل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية" قد يؤدي عدم وجود اتفاق نووي إيراني إلى خطر نووي وشيك لإسرائيل وحلفائها، كما أشارت مصادر استخباراتية للصحيفة، على الرغم من أن حكومة بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت عارضتا الصفقة الإيرانية.

ترى أجزاء من مؤسستي المخابرات والدفاع أن عدم وجود الصفقة ستكون أسوأ بكثير حتى من الصفقة السيئة.

والأساس المنطقي من هذه المصادر هو أن إيران يمكن أن تملك بحدود 90٪ من اليورانيوم المُسلح في غضون أسابيع.

وبالإضافة إلى ذلك، عند إضافة جميع مستويات التخصيب المختلفة التي تراكمت لدى إيران، يمكن أن تصل ليس فقط لصنع قنبلة نووية واحدة ولكن في بعض التقديرات ما يصل إلى أربع قنابل نووية.

ويقول أعضاء مؤسسة المخابرات والدفاع الذين يؤيدون الصفقة السيئة على عكس سيناريو عدم وجود صفقة، إن عدم وجود صفقة قد يشجع إيران على محاولة إتقان هذه المهارات، حتى في حالة التعرض لخطر هجوم محتمل من قبل إسرائيل.

وفي المقابل، إذا كان هناك اتفاق نووي مع كل مساوئه، فإن هذه المصادر تقول إن إيران لديها سجل واضح في تأجيل موضوع التسلح من أجل تجنب خطر هجوم إسرائيلي أو أميركي.

عند مواجهة انتقادات بأن الاتفاق النووي الجديد الناشئ لن يؤخر برنامج الأسلحة النووية الإيراني لمدة 15 عامًا كما حدث في عام 2015، ولكن ربما لمدة عامين ونصف فقط، يقول هؤلاء المسؤولون إن أي مقدار من الوقت ينبغي الاستفادة منه.

وهناك أيضًا اعتقاد لدى معظم هؤلاء المسؤولين أن خامنئي لن يستخدم أبدًا سلاحًا نوويًا في الواقع، لكنهم يريدون فقط الحصول عليه من أجل تعزيز قدرتهم على تحقيق الهيمنة الإقليمية.

وتشير بعض المصادر إلى أن الغرب لم يفعل ما يكفي لتخفيف العقوبات عن إيران خلال الفترة من 2015 إلى 2017 من إدارة أوباما.

في روايتهم البديلة، تعتبر إيران طرفًا سيئًا ولكن يمكن تشجيعها بمزيج من الحوافز الإيجابية والسلبية لتأخير عبور العتبة النووية إلى أجل غير مسمى".

البنتاغون يدرس نشر القوات الخاصة لحراسة سفارة كييف

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "يدرس المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون الأميركيون خطط إرسال قوات خاصة إلى كييف لحراسة السفارة التي أعيد افتتاحها حديثًا هناك، وهي مقترحات من شأنها أن تجبر إدارة بايدن على موازنة الرغبة في تجنب تصعيد الوجود العسكري الأميركي في منطقة الحرب والمخاوف على سلامة الدبلوماسيين الأميركيين.

لم يتم تقديم الاقتراح للرئيس بايدن، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنه إذا وافق على ذلك، فسيتم نشر القوات للدفاع والأمن في السفارة التي تقع في مرمى الصواريخ الروسية. إن وجودهم داخل أوكرانيا يمثل تصعيدًا من تعهد بايدن الأولي بعدم إرسال قوات أميركية إلى البلاد.

وتسعى الإدارة إلى موازنة المخاوف داخل وزارة الخارجية من أن الموقف الأمني ​​القوي والواضح في السفارة يمكن أن يستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحاجة إلى ردع هجوم محتمل على الأفراد الأميركيين - ولديها قوات كافية لإخراجهم إذا اندلع القتال مرة أخرى في كييف. تواصل روسيا استهداف العاصمة الأوكرانية بضربات جوية أو قصف عرضي حتى مع عودة المدينة إلى وضعها الطبيعي.

وفي الوقت الحالي، ستوفر وزارة الخارجية الأمن الخاص بها، من مجموعة من الحراس في جهاز الأمن الدبلوماسي، للسفارة في كييف".

(م ش)