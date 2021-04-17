صحف عالمية: تحذيرات من الانسحاب الأميركي من أفغانستان وبايدن متفائل بالمفاوضات النووية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى المخاوف من الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وإلى التفاؤل الأميركي بالمفوضات مع إيران، إلى جانب العلاقات بين روسيا وليبيا.

'مع اكتساب المقاتلين موطئ قدم جديد، لم تعد أفغانستان مركزًا لمحاربة الإرهاب'

تحدثت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وقالت: "غالبًا ما تكون المواقع الإرهابية الجديدة أقرب بكثير إلى المصالح الغربية الحيوية وممرات الشحن العالمية من أفغانستان، التي قال الرئيس بايدن إنه سيسحب القوات الأميركية منها بحلول أيلول/ سبتمبر.

وغزت الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001 لأن القاعدة دبرت هجومها على أميركا. بعد ذلك، وعلى مدى عقدين تقريبًا، كان حرمان الإرهابيين من موطئ قدم أفغاني بمثابة تبرير رئيس لما أصبح أطول حرب تخوضها أميركا.

ومنذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، تغيّر التهديد الإرهابي العالمي، التوظيف - وحتى التدريب - يحدث بشكل متزايد عبر الإنترنت. وأنشأت الجماعات الإسلامية المتشددة بؤرًا استيطانية في عشرات الأماكن في الشرق الأوسط وآسيا، وبشكل متزايد في أفريقيا.

غالبًا ما تكون هذه المواقع الجديدة أقرب كثيرًا إلى المصالح الغربية الحيوية وممرات الشحن العالمية وتمثل قواعد انطلاق أكثر ملاءمة للهجمات من الجبال النائية في أفغانستان غير الساحلية.

ولا يعني غياب الهجمات الإرهابية الأخيرة الصادرة من أفغانستان أن البلاد لن تصبح مرة أخرى نقطة ساخنة للمسلحين متعددي الجنسيات بعد مغادرة القوات الأميركية بحلول أيلول/ سبتمبر، كما أعلن الرئيس بايدن هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ في جامعة جورجتاون بروس هوفمان، إن البلدان في جنوب آسيا، ولا سيما الهند، من المرجح أن تكون الأكثر تضررًا إذا أعادت الجماعات الإرهابية تأكيد وجودها في أفغانستان.

وقال: "من غير المرجح أن تعيد القاعدة تشكيل نفسها وتستخدم أفغانستان كقاعدة لشن هجمات ضد الولايات المتحدة". لكن من المعقول تمامًا أن القاعدة المتحالفة مع طالبان ستستخدم أفغانستان كقاعدة لزعزعة استقرار جنوب آسيا، وسيصبح ذلك في النهاية قضية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة".

'بايدن: تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60٪ غير مفيد للمحادثات النووية'

وبخصوص التصعيد الإيراني في الملف النووي، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "أدان الرئيس جو بايدن قرار إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنقاوة 60 في المئة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، قال بايدن إن مستويات تخصيب اليورانيوم الجديدة غير مفيدة للمحادثات الجارية في فيينا والتي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بايدن: "نحن لا ندعم ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتجه نحو التخصيب إلى 60 في المئة"، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي.

ومع ذلك، أشار إلى سعادته لاستمرار إيران في المشاركة في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة من خلال المحاورين الأوروبيين الذين هم أيضًا طرف في اتفاق 2015.

ويمثل تحرك إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المئة ابتداء من يوم الجمعة الأحدث في اتجاه تصعيد طهران انتهاكاتها للاتفاق بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق.

والجدير بالذكر أن إيران تقوم فقط بتخصيب بضع غرامات من اليورانيوم بنسبة 60 في المئة في الساعة، مما يوفر لطهران مخرجًا سريعًا إذا أرادت تهدئة التوتر أثناء المحادثات.

'روسيا تدعو إلى توثيق العلاقات العسكرية مع ليبيا'

أما عن العلاقات الليبية الروسية، فقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تقرير لها" رحبت روسيا باحتمال تجديد التعاون العسكري مع ليبيا التي مزقتها الحرب حيث استضاف وزير الدفاع سيرغي شويغو رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.

وقال شويغو لرئيس الوزراء الليبي في تصريحات أصدرتها وزارته "أعتبر زيارتك إلى موسكو الخطوة الأولى نحو استئناف التعاون الكامل بين وزارتي الدفاع في البلدين".

ويواجه الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مهمة محاولة إعادة توحيد مؤسسات الدولة التي قوضتها الانقسامات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها القائد العسكري خليفة حفتر في الشرق.

وجرت المحادثات في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قرارًا يؤيد التقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المتحاربة نحو السلام منذ توقيع وقف إطلاق النار في تشرين الأول /أكتوبر.

(م ش)