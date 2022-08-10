صحف عالمية: طهران وواشنطن تدرسان نص الاتفاق النووي وارتفاع أسعار الطاقة كارثة تلوح في الأفق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة في العالم، إلى جانب استعداد كوريا الشمالية لإرسال جنود لمساعدة روسيا في تحركها العسكري في أوكرانيا.

الولايات المتحدة وإيران تدرسان نص الاتفاق النووي الذي سيتم إحياؤه

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "تم إرسال النص النهائي للاتفاق النووي الجديد المقترح مع إيران إلى واشنطن وطهران وسط توقعات متزايدة بأن اتفاقية متجددة وشيكة.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنه يتوقع استجابة سريعة من العاصمتين. وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "لم يعد هناك مجال للمفاوضات. لدينا نص نهائي. لذلك حان الوقت لاتخاذ قرار، نعم أم لا. ونتوقع من جميع المشاركين اتخاذ هذا القرار بسرعة كبيرة".

واختتمت المحادثات في فيينا يوم الاثنين بهدف إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت عام 2015 مع القوى العالمية لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران. انهار الاتفاق الأصلي في 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة وأعادت فرض العقوبات.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي نسق المحادثات، إن نص الاتفاق الجديد المقترح قدم إلى الدول المعنية لاتخاذ قرار سياسي بشأن قبولها. وقالت إيران إنها تدرس الوثيقة المكونة من 25 صفحة.

ولا تزال هناك تحديات رئيسية أمام إحياء الصفقة. حث المسؤولون الأوروبيون إيران على التخلي عن "مطالبها غير الواقعية" خارج نطاق الاتفاقية الأصلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة الموجودة في إيران.

وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى طهران لإجراء مشاورات سياسية، لكن القرار النهائي سيتخذه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت الولايات المتحدة إن المسودة الجديدة هي "الأفضل والأساس الوحيد للتوصل إلى اتفاق". وقالت وزارة الخارجية: "موقفنا واضح: نحن على استعداد لإبرام صفقة بسرعة على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي".

ارتفاع أسعار الطاقة كارثة تلوح في الأفق

قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية " من المقرر أن يرتفع متوسط الفواتير السنوية لأسعار الطاقة إلى حوالي 3582 جنيها إسترلينيا، قبل أن يرتفع أكثر في العام الجديد.

وتشير توقعات من شركة كورنوال إنسايت لاستشارات الطاقة إلى أن الفواتير السنوية قد تصل إلى 4266 جنيها إسترلينيا للأسرة المتوسطة اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني، وهو ما يزيد بحوالي 650 جنيها إسترلينيا عن التوقعات السابقة.

وبالنسبة لمعظم الناس، سيكون من الصعب استيعاب مثل هذه التكاليف. وبالنسبة للكثيرين سيكون مستحيلا. هناك مشكلة خطيرة تلوح في الأفق، ليس أقلها إذا رفض أصحاب المنازل تسديد الفواتير. وتجري الآن حملة لهذا الغرض.

وقد يكون لمثل هذا الإجراء عواقب وخيمة. يتم تصنيف فواتير الغاز والكهرباء على أنها فواتير ذات أولوية ويمكن للموردين تحصيل المبالغ المستحقة باستخدام وكالة تحصيل الديون، كما أن الحملة التي تدعو إلى وقف تسديد الفواتير غير مسؤولة، ومع ذلك قد يكون هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون ببساطة تحمل هذه الزيادات في الأسعار".

كوريا الشمالية تعرض على روسيا "100 ألف متطوع" لمحاربة أوكرانيا

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية في تقرير لها "قال الخبير العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو للتلفزيون الرسمي إن كوريا الشمالية مستعدة لإرسال 100 ألف جندي إلى حليفتها روسيا كمساعدة عسكرية لتعزيز غزوها لأوكرانيا.

قال خبير الدفاع الروسي في حلقة نقاش مباشرة على القناة الروسية: "هناك تقارير تفيد بأن 100 ألف متطوع كوري شمالي مستعدون للحضور والمشاركة في الصراع وأن شركات البناء الكورية الشمالية جاهزة للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا [لإصلاح أضرار الحرب.

ووصف الصحفي الروسي القوات الكورية الشمالية بأنها "مرنة ومتساهلة ومتحمسة"، وقال إن الكرملين "لا ينبغي أن يخجل من قبول اليد التي قدمها لنا كيم جونغ أون".

قال كوروتشينكو."إذا كان المتطوعون الكوريون الشماليون بأنظمتهم المدفعية، وخبرة كبيرة في الحرب المضادة للبطاريات وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق ذات العيار الكبير، المصنوعة في كوريا الشمالية، يريدون المشاركة في الصراع، حسنًا، دعونا نعطي الضوء الأخضر لهؤلاء المتطوعين".

وقال إنه إذا "أعربت كوريا الشمالية عن رغبتها في الوفاء بواجبها الدولي في محاربة الفاشية الأوكرانية، فيجب أن نسمح لها بذلك"، وأضاف أن كلا البلدين لهما الحق السيادي في توقيع الاتفاقيات ذات الصلة.

وذكر تقرير كوري جنوبي أن كوريا الشمالية تستعد بالفعل لإرسال عمالها إلى منطقة دونباس الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا للمساعدة في إعادة بناء المنطقة.

وقال مصدر كوري شمالي في التقرير إن بيونغ يانغ تخطط لإرسال هؤلاء العمال في الوقت المناسب مع استمرارهم في مراقبة الوضع على الأرض.

قد تكون المساعدة العسكرية لروسيا من كوريا الشمالية مفيدة في غزوها لأوكرانيا الذي امتد لأشهر ضد توقعات موسكو للاستيلاء على كييف في مدة أقصر. وأشار الخبراء إلى أن ذلك أدى إلى فقدان المعنويات والقوات والموارد لروسيا".

(م ش)