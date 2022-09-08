صحف عالمية: طهران توسع برنامجها النووي وموسكو تهدد بقطع إمدادات الطاقة عن أوروبا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى توسيع طهران لبرنامجها النووي وذلك مع تعثر المفاوضات النووية والتحذيرات الروسية بقطع إمدادات الطاقة عن أوروبا.

إيران توسع برنامجها النووي مع تعثر محادثات إحياء اتفاق 2015

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " نما مخزون طهران من اليورانيوم الذي يستخدم في صنع الأسلحة بنسبة 30٪ في الأشهر الأخيرة، وقامت بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية يوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب نما بدرجة تكفي لإنتاج ما يكفي من الوقود بسهولة لصنع قنبلة ذرية، حيث تعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب مطالب طهران في اللحظة الأخيرة بضمانات أميركية.

وارتفع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 60٪ بنحو 30٪ في 21 آب، ليصل إلى 55.6 كيلوغرامًا، وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسل إلى الدول الأعضاء واطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال. وقال التقرير إن إجمالي مخزونها من اليورانيوم المخصب زاد إلى 3941 كيلوغراماً.

ويمكن بسهولة تحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى وقود يستخدم في صنع الأسلحة، حيث يزيد مخزون إيران من تلك المواد بكثير عن الحد الأدنى المطلوب لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض المدنية وإنها لم تسع قط للعمل في مجال الأسلحة النووية.

وحذرت الوكالة في تقريرها من أن إزالة طهران للكاميرات، والتي جاءت بعد توبيخ مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في أوائل حزيران، ستشكل "تحديات كبيرة" في تحديد عدد الآلات التي تمتلكها إيران، في حالة استعادة الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة أيضاً إن تصرفات إيران "كان لها تداعيات ضارة" على قدرتها على طمأنة الأعضاء بالطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".

الولايات المتحدة تدين الهجوم السيبراني الإيراني "غير المسبوق" على ألبانيا

قالت صحيفة ذا هل الأميركية "دعا مجلس الأمن القومي الأميركي إلى محاسبة إيران على هجوم إلكتروني "غير مسبوق" قالت إن بلاده ارتكبت ضد ألبانيا في تموز.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان إن الولايات المتحدة تدين تصرفات إيران تهديد أمن أحد الحلفاء ووضع "سابقة مقلقة" للفضاء الإلكتروني.

وأدى هجوم إلكتروني إلى إغلاق العديد من الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الألبانية مؤقتًا في 15 تموز.

وقال رئيس الوزراء، إيدي راما، في بيان موجه إلى الشعب الألباني يوم الأربعاء، إن تحقيقًا أكد "دون أدنى شك" أن الهجوم لم يتم تنفيذه بواسطة الأفراد أو المنظمات الإجرامية المستقلة، ولكن نفذتها مجموعة ترعاها دولة.

وقال راما إن المحققين راجعوا الأدلة "التي لا جدال فيها" على أن إيران أمرت بالهجوم واشتبكت مع أربع مجموعات نفذته، بما في ذلك مجموعة سبق لها شن هجمات إلكترونية على إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقبرص.

وقال إن ألبانيا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران على الفور وأمر جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين في السفارة الإيرانية بالمغادرة في غضون 24 ساعة.

وقالت أدريان واتسون إن الحكومة الأميركية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء من القطاع الخاص منذ أسابيع لدعم جهود ألبانيا للتعافي من الهجوم والتحقيق فيه، ألبانيا حليف للولايات المتحدة كعضو في الناتو".

بوتين يحذر: روسيا ستقطع جميع إمدادات الطاقة بسبب تهديد سقف الأسعار

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "حذر فلاديمير بوتين من أن الكرملين سيتوقف عن إمداد النفط والغاز إذا تم فرض قيود عالمية على أسعار الطاقة الروسية".

ويبحث الاتحاد الأوروبي حالياً ما إذا كان سيفرض قيوداً في محاولة للحد من الأموال الروسية خلال حرب أوكرانيا وخفض التكلفة الباهظة للغاز على الناس في جميع أنحاء الكتلة.

ومع ذلك، أشارت ألمانيا بالفعل إلى أنها "متشككة" بشأن الفكرة.

في روسيا، وصف بوتين اقتراح أوروبا بأنه "غبي"، قائلاً إنه سيقود روسيا إلى التخلي عن عقود التوريد الخاصة بها.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بشرق البلاد: "لن نقدم أي شيء على الإطلاق إذا كان يتعارض مع مصالحنا".

(م ش)