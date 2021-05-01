صحف عالمية: طهران تسعى إلى تحسين علاقتها مع الرياض والقاعدة تهدد واشنطن

وتطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى سعي طهران والرياض لتطوير علاقاتهما، وإلى تهديد القاعدة بالعودة إلى أفغانستان، وضغط النظام الروسي على المعارضة.

'حرب دبلوماسية إيرانية ذات شقين في الشرق الأوسط'

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو، تهدف طهران إلى تحسين العلاقات مع الرياض جزئيًّا من خلال إنهاء الحرب في اليمن، بالإضافة إلى اتفاق نووي جديد وسريع".

وفي هذا السياق تحدثت صحيفة فايننشال تايمز عن اجتماع في 9 أبريل/ نيسان بين ممثلين سعوديين وإيرانيين في بغداد، بوساطة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونفت الرياض حدوث مثل هذا الاجتماع، بينما لم تنفِه أو تؤكده إيران. وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، في مقابلة على قناة العربية المملوكة للسعودية: "في نهاية المطاف، إيران دولة مجاورة وكل ما نأمله هو إقامة علاقات جيدة".

وهذه لهجة مختلفة تمامًا عن الخطاب العدواني لولي العهد منذ أن قطعت العلاقات بين البلدين عام 2016 وعلى مدى ست سنوات من الحرب في اليمن. وعلى الرغم من أن ولي العهد ذكر مناطق الخلاف بين السعودية وإيران، إلا أنه أضاف: "نعمل مع شركائنا الإقليميين والعالميين لإيجاد حلول لهذه المشاكل ونأمل في التغلب عليها من أجل علاقات جيدة تفيد الجميع".

هذه التصريحات دليل آخر على أن الجدار الفاصل بين البلدين آخذ في التصدع. حتى قبل ذلك، قال الجنرال حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لقناة المسيرة التي يديرها الحوثيون أن "السعودية لا تعتبر عدوًا، لكن هذا الموقف قد يتغير إذا استمرت المملكة في اتخاذ خطوات خادعة ضد إيران".

والسعودية، تدرك بالفعل أنه لم يعد هناك أي جدوى من العمل ضد الاتفاق النووي الذي ظهر في فيينا، يجب أن تستعد للحظة التي يتم فيها رفع العقوبات ويبدأ النفط الإيراني بالتدفق إلى الأسواق.

وفي البداية، من المتوقع أن تقدم إيران مليوني برميل يوميًّا وأن تنافس السعودية لبعض عملائها، فتحسين العلاقات مع إيران يمكن أن يؤدي إلى تعاون بين البلدين في هذا المجال وتجنب نوع الحرب النفطية التي حدثت بين روسيا والسعودية.

ولكن هذه ليست لعبة محصلتها صفر بين السعوديين وإيران، فطهران أيضًا لم تحصل على ما تريده في حرب اليمن، نعم، الحوثيون يسيطرون على معظم البلاد، لكن هذه السيطرة عبء اقتصادي كبير على خزائن إيران الفارغة، والحوثيون غير معترف بهم كحكام لليمن، وإيران لا تجني أي فائدة اقتصادية أو استراتيجية من استمرار القتال.

وإذا تمكنت إيران، من خلال المفاوضات مع السعودية، من إنهاء الحرب ومنح الحوثيين حصة محترمة من السلطة، فيمكنها الحفاظ على نفوذها دون الاضطرار إلى تحمل التكلفة الاقتصادية الباهظة.

وأعلنت إيران عدة مرات أنها تدعم الحل الدبلوماسي في اليمن، وتدرك أن هذا الموقف يمكن أن يساعدها في علاقاتها مع دول الخليج الأخرى، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، التي سحبت بالفعل معظم قواتها من البلاد.

هذا الموقف سيكسب إيران أيضًا نقاطًا في علاقاتها مع أوروبا، إذا أرادت إيران أن تصبح مركزًا تجاريًّا في الشرق الأوسط بعد دخول الاتفاق النووي الجديد حيز التنفيذ وتحويل التركيز من السعودية، فسيتعين عليها إظهار المرونة بشأن قضية اليمن".

'القاعدة تتوعد "بالحرب على كل الجبهات" ضد الولايات المتحدة'

وعن خطورة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "تحدث اثنان من نشطاء القاعدة قبل أيام فقط من الذكرى العاشرة لاغتيال زعيم الجماعة السابق أسامة بن لادن، وقالوا لشبكة CNN الأميركية، إنهم يخططون للعودة في أفغانستان مع انسحاب الولايات المتحدة".

وتعهدت القاعدة بـ "شن حرب على كل الجبهات" ضد الولايات المتحدة ما لم تنسحب من العالم الإسلامي بأسره.

ولطالما استغلت "الجماعات الإرهابية" - بما في ذلك القاعدة وداعش وحزب الله - وجود القوات الأميركية في الشرق الأوسط باعتباره صرخة حشد لقضاياها، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق من نيسان/ أبريل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيسحب القوات من أفغانستان، مما ينهي فعليًّا أطول حرب أميركية على الإطلاق.

وكجزء من الانسحاب، اتفقت طالبان والولايات المتحدة في محادثات على أن الجماعة ستقطع علاقاتها مع القاعدة.

وبينما تراجع وجوده المادي المباشر منذ مقتل بن لادن في 2 أيار/ مايو 2011، أشرف الظواهري على تنويع دوره في الجهاد العالمي.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مشروع مكافحة التطرف البحثي (CEP) "تحت إشراف الظواهري، أصبحت القاعدة لا مركزية بشكل متزايد، مع بقاء السلطة بشكل أساسي في أيدي القادة المنتسبين للقاعدة".

'روسيا تفتح جبهة جديدة باعتقال محامي معارض رفيع المستوى'

وفي الشأن الروسي، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "في حملة منسقة في مدينتين رئيسيتين في روسيا، داهمت السلطات يوم الجمعة عدة عناوين مرتبطة بمحام معارض معروف بعمله في مكتب الأمن الفيدرالي".

وتم اعتقال إيفان بافلوف، الموجود في موسكو لتمثيله الصحفي السابق إيفان سافرونوف في محاكمة تجسس مثيرة للجدل، في غرفته بالفندق الساعة 6 صباحًا. في هذه الأثناء، على بعد 430 ميلًا شمال غرب سانت بطرسبرغ، بدأت المداهمات في مكتب منظمته القانونية، وشقة عائلته، وشقة مملوكة لمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص به.

وقال زميل له إن بافلوف محتجز للاشتباه في إفشاء أدلة سرية للمحكمة، لكن يبدو أن جريمة المحامي أوسع نطاقًا، بما يصفه الأصدقاء بأنه نهج "متحذلق" تجاه القانون، ويوجه اعتقاله تحذيرًا واضحًا لمحامين آخرين يعتزمون التسبب في صعوبات للدولة.

وتخصص بافلوف في القضايا المتعلقة بالمخابرات أو التجسس، وتولى القضايا الأكثر حساسية التي أنتجها النظام القانوني الروسي. تشمل القضايا الحالية للمحامي تمثيل الهياكل القانونية لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني ضد تهم التطرف.

ويبدو أن دفاعه عن الصحفي سافرونوف على وجه الخصوص قد أدى إلى خلاف عام مع جهاز الأمن الفيدرالي.

(م ش)