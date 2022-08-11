صحف عالمية: طهران تدرب الروس على استخدام الطائرات المسيّرة وبايدن يركز على السياسة الخارجية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى زيادة التعاون العسكري الروسي الإيراني وسعي بايدن إلى التركيز على السياسة الخارجية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب تداعيات احتمال اندلاع حرب حول تايوان.

إيران تبدأ في تدريب الروس على استخدام طائراتها المسيّرة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "بدأت إيران في تدريب المسؤولين الروس على استخدام طائراتها المسيّرة في الأسابيع الأخيرة، بعد تقارير أشارت إلى أن روسيا تعتزم شراء طائرات مسيّرة لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة CNN يوم الأربعاء.

وقال مسؤول أميركي لشبكة CNN: "خلال الأسابيع العديدة الماضية، أجرى المسؤولون الروس تدريبات في إيران كجزء من اتفاقية نقل الطائرات بدون طيار من إيران إلى روسيا".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، بناءً على مسؤول أميركي لم تسمّه، أن التدريب بدأ كجزء من اتفاق مع إيران لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيّرة.

في الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين إن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيّرة، بما في ذلك بعض الطائرات القادرة على التسلح بالأسلحة.

ونفى المسؤولون الإيرانيون أنهم يعتزمون تزويد روسيا بطائرات مسيّرة. في تموز، صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران "لا تساعد أياً من الجانبين المتورطين في الصراع [الأوكراني] لأننا على يقين من أنه يجب الانتهاء منه".

وأشار وزير الخارجية إلى دول غربية، قائلاً إنها تصنع أسلحة وتحاول بيع منتجاتها".

تركيز بايدن يتحول إلى السياسة الخارجية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "على الرغم من الطفرة الأخيرة في إنتاجية الكونغرس، والتي توجت بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون لمكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية، فمن المحتمل أن تكون المرحلة التشريعية لولاية الرئيس بايدن تقترب من نهايتها.

إذا حققت انتخابات التجديد النصفي أغلبية جمهورية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فسيضطر بايدن إلى التركيز أكثر على القضايا التي يمكن معالجتها بشكل أساسي من خلال الإجراءات التنفيذية. وهو أمر ليس بالسيئ، نظراً لأنه يواجه مجموعة متشابكة من تحديات السياسة الخارجية - خاصة من إيران وروسيا والصين - والتي ستتطلب اهتمامه المستمر.

يقال إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم النص النهائي لنسخة منقحة من الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس ترامب عام 2018.

إذا قبل الطرفان هذا النص النهائي، فسيتم تأجيل الأزمة لعدة سنوات لأنها ستعيد عمليات التفتيش وستطلب من إيران شحن اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين على بايدن أن يقرر كيفية الوفاء بوعده بأنه لن يُسمح لإيران أبداً بامتلاك أسلحة نووية. من المحتمل أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة مرة أخرى القنابل الخارقة للتحصينات التي ستحتاجها لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض. التفاهم العميق بين إيران وروسيا سيجعل خيارات الرئيس أقل قبولاً لأن موسكو قد تختار مساعدة طهران في الرد على ضربة إسرائيلية أو أميركية.

في غضون ذلك، يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا، بلا نهاية تلوح في الأفق. يبدو أن فلاديمير بوتين يستعد لضم أجزاء كبيرة من أربع مناطق أوكرانية، وليس أي من الجانبين في حالة مزاجية للتفاوض.

مع استمرار الحرب، سيواجه بايدن تحديًا للحفاظ على المستويات الحالية من الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا. قد تمثل حزمة المساعدات البالغة 40 مليار دولار في أيار أعلى مستوى في الكونغرس.

سيكون الحفاظ على الوحدة الأوروبية أكثر صعوبة. تتلاعب روسيا بإمدادات الطاقة لإضعاف الدعم لأوكرانيا. أدى الانخفاض الأخير في تدفقات الغاز الطبيعي إلى إثارة المخاوف من أن ألمانيا والدول الأخرى. بعد بداية واعدة، تردد المستشار الألماني أولاف شولتس في مسألة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. انهارت الحكومة الإيطالية الموالية لأوكرانيا، ومن المحتمل أن يحل محلها تحالف شعبوي أقل تعاطفاً مع الموقف القوي المناهض لروسيا. يجب على بايدن وفريقه بذل كل ما في وسعهم لمنع تآكل الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

المواجهة مع الصين حول تايوان هي أخطر مشكلة بالنسبة لبايدن. أتاحت زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الفرصة للصينيين للقيام بتدريبات عسكرية كاملة معدة منذ فترة طويلة ضد ما يعتبرونه مقاطعة منشقة.

على الرغم من أن حلفاء أميركا في المنطقة - وخاصة اليابان والفلبين - يشددون موقفهم في مواجهة التهديد الصيني، إلا أنهم غير متأكدين من أن الولايات المتحدة تفعل ما هو ضروري لمواجهته".

الولايات المتحدة ستتكبد خسائر فادحة إذا خاضت حربا ضد الصين

أما صحيفة تايمز البريطانية فقالت "سيؤدي أي نزاع واسع النطاق بين الصين والولايات المتحدة حول مستقبل تايوان واستقلاليتها، إلى خسائر مدمرة في السفن الحربية والطائرات الأميركية.

ويمكن أن تدفع المعركة البحرية غير المسبوقة التي تنبأ بها مسؤولون سابقون في البنتاغون والبحرية الأميركية، القوات البحرية والجوية الأميركية واليابانية المشتركة لإغراق ما يصل إلى 150 سفينة برمائية صينية وسفن أخرى، دعماً لتايوان.

إلا أن تكلفة الدفاع عن الجزيرة ستكون "مرتفعة للغاية".

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين سابقين في البنتاغون والبحرية الأميركية وخبراء آخرون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، توقعهم احتمال حدوث دمار كارثي على الجانبين في حالة حدوث غزو صيني، والذي يشير إلى أن سيناريو المواجهة الذي وضعه المركز، لمحاكاة حرب في عام 2026، يؤكد أنه لن يكون هناك فائز واضح في الصراع، كما أنه من المتوقع أن تغرق الصواريخ الباليستية للجيش الصيني، نسبة كبيرة من الأساطيل الأميركية واليابانية وتدمر مئات الطائرات على الأرض.

وقال مارك كانسيان، كبير المستشارين في المركز: "إن الهجمات المضادة الجوية والبحرية للتحالف الذي ستقوده واشنطن ستدمر الأسطول البرمائي والسطحي الصيني المكشوف وتغرق في النهاية حوالي 150 سفينة".

وقبل ست سنوات، قامت مؤسسة راند بدورها بتحليل النتيجة المحتملة للحرب بين الصين والولايات المتحدة وتوقعت أنه ستكون هناك "خسائر عسكرية فادحة على كلا الجانبين". ومع ذلك، خلص تقرير العام 2016 إلى أن الجيش الصيني سيتكبد خسائر أكبر بكثير.

لكن في السنوات الست التي تلت ذلك، حقق الجيش الصيني تقدماً تقنياً كبيراً. وقام ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية، كجزء من سياسة الصين لردع مجموعات حاملات الطائرات الأميركية الضاربة من دخول المنطقة في وقت الحرب.

وقال كانسيان للصحيفة إن التدريبات الصينية الأخيرة عكست القدرات التي تم أخذها في عين الاعتبار بعد تحليلات الحرب.

وفي جميع السيناريوهات تقريباً، يستطيع تحالف الولايات المتحدة/اليابان/تايوان منع القوات الصينية من احتلال الجزيرة بأكملها. إلا أن التكلفة ستكون باهظة للغاية.

وفي أعقاب مثل هذه الحرب، سوف تستغرق الولايات المتحدة سنوات لإعادة بناء قواتها بسبب معدلات الإنتاج المنخفضة. وأن دول أخرى مثل روسيا وإيران قد تستغل ضعف الولايات المتحدة خلال هذا الوقت".

(م ش)