صحف عالمية: تهديدات تركيا تبث الروح في داعش

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التهديدات التركيا بغزو شمال شرق سوريا ودور المصانع في أوروبا في تصنيع الصواريخ التركية.

من دون "قسد" كان سيحتفظ داعش بمساحات شاسعة من الأراضي

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية " قال ثلاثة مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه من الممكن أن تتابع تركيا تهديدها بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا هذا الشهر، مما قد يعرض الأميركيين هناك والاستقرار للخطر.

وقال الكولونيل جوزيف بوتشينو، المتحدث باسم الجيش الأميركي، في بيان: "نحن قلقون من أي عمل قد يعرض للخطر المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في الأمن والاستقرار في سوريا. علاوة على ذلك، نحن قلقون بشأن أمن قوات سوريا الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، يوم الثلاثاء، إنهم تلقوا مؤشرات على احتمال حدوث توغل محدود للقوات التركية أو المدعومة من تركيا. وقال: "لا خيار أمام قوات سوريا الديمقراطية سوى حماية شعوبها والمنطقة والقتال حتى النهاية".

واتهم الشامي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالسعي لحشد الناخبين ذوي العقلية القومية قبل حملة إعادة انتخاب قد تكون صعبة في أوائل العام المقبل.

وأضاف: "إذا حدث الهجوم، فسيؤدي إلى نزوح أكثر من 5 ملايين شخص يعيشون هنا، وستنشط داعش مرة أخرى".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد الأساسية التي وضعتها إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة تواصل "التوضيح في السر والعلن بأننا نعارض بشدة العمل العسكري، بما في ذلك التوغل البري" من قبل تركيا في سوريا.

وقال المسؤول: "الولايات المتحدة لم توافق على الضربات التركية الأخيرة في سوريا"، مضيفاً أنه في حين أن "تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة تتعلق بالإرهاب، لا نعتقد أن التصعيد العسكري الذي يزعزع استقرار الوضع في سوريا سيحل هذه المخاوف".

قال برادلي بومان، محلل السياسة الخارجية والعسكري في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إنه بدون قوات سوريا الديمقراطية، كان من المحتمل أن يحتفظ تنظيم داعش بمساحات واسعة من الأراضي، وكان سيتكبد الجيش الأميركي آلاف الضحايا أثناء محاولته اجتثاث المسلحين من تلقاء نفسه.

وقال: "إذا أردنا الإبقاء على الخلافة مهزومة وكبح المنظمات الإرهابية، فنحن بحاجة إلى أناس على الأرض. من مصلحتنا الاستمرار في دعمهم وجعلهم ناجحين، وتحتاج تركيا إلى فهم ذلك".

غوتيريش: البشرية أصبحت سلاحا للاندثار الشامل للطبيعة

قالت صحيفة غارديان البريطانية" قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بداية مؤتمر التنوع البيولوجي 15، أن البشرية أصبحت سلاحاً للاندثار الشامل، ويجب على الحكومات إنهاء "طقوس الدمار".

وأضاف "نحن خارج الانسجام مع الطبيعة. في الواقع، نحن نعزف أغنية مختلفة تماماً. في جميع أنحاء العالم، منذ مئات السنين، هنالك نشاز ترافقه الفوضى، ولعبنا بأدوات الدمار. إن إزالة الغابات والتصحر يخلقان أراضٍ قاحلة للنظم البيئية التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام".

(م ش)