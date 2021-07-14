صحف عالمية: تحديات جديدة تواجه التحالف الدولي ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن عمليات الإخفاء القسري في سوريا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التحديات الجديدة التي يواجهها التحالف الدولي وكذلك المطالبات الأممية للتحقيق في عمليات الإخفاء القسري في سورية.

التحالف بقيادة الولايات المتحدة يناقش التحديات في العراق وسوريا

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "واجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يواصل جهوده ضد داعش تحديات جديدة في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة. ومن بين هذه الهجمات المستمرة هجمات بطائرات مسي،رة وصواريخ يُرجّح أن تكون نفذتها مجموعات موالية لإيران".

وناقش المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة واين ماروتو التحديات مع الصحيفة عن طريق المراسلات. وشدّد على أن التحالف موجود في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.

وقال: "مهمة التحالف هي هزيمة داعش في مناطق محددة في العراق وسوريا بالتعاون مع القوات الشريكة لنا (قوات الأمن العراقية والبشمركة وقوات سوريا الديمقراطية)".

وأضاف: "ما زلنا قلقين بشأن تصرفات تلك المجموعات الخارجة عن القانون، والهجمات الأخيرة هي لصرف الانتباه عن مهمة هزيمة داعش".

ويقول ماروتو: "كل هجوم على حكومة العراق وإقليم كردستان العراق والتحالف يقوّض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

وأكّد أن التحالف سيتّخذ الإجراءات الضرورية والمناسبة للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة/التحالف والقوات الشريكة لهم في المنطقة.

وشدد ماروتو على أن "داعش لا يزال يشكل اليوم تهديداً قوياً وخطيراً. ولا يزال عازماً على إعادة تجميع نفسه الهجمات". ويشمل ذلك الهجمات الأخيرة على أبراج الكهرباء، بما في ذلك الهجمات ضد 44 أو 45 برجاً للكهرباء الأسبوع الماضي.

ووفقاً لماروتو، فإن عملية العزم الصلب، قد درّبت أكثر من 220 ألف عنصر أمن عراقي منذ عام 2014.

وفي سوريا، تشمل المعركة ضد داعش العمل مع القوات الشريكة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254. وشكر ماروتو قوات سوريا الديمقراطية على تضحياتهم وشدّد على أنه "لا صحة للمعلومات المضللة التي تقول بأن الولايات المتحدة تسرق النفط والقمح في شمال وشرق سوريا".

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن حالات الاخفاء الجماعي في سوريا

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري "الواسعة النطاق" في سوريا على مدار العقد الماضي من الصراع".

وشجب القرار، الذي قدمته بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، دخول الأزمة السورية عقداً ثانياً "يتميز بأنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة".

وأبدى قرار الثلاثاء، الذي تم تبنيه بأغلبية 26 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 صوتاً، وعارضه ستة وامتناع 15 عن التصويت، قلقاً خاصاً بشأن مصير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اختفوا.

النص أدان "بشدة استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي في سورية، وما يتصل بذلك من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، والتي ارتُكبت على نحو متسق، ولا سيما من قبل النظام السوري".

كما انتقد حالات الاختفاء القسري من قبل أطراف النزاع الأخرى، بما في ذلك داعش، لكنها قالت إن النظام السوري هو الجاني الرئيسي.

وأشار المحققون إلى أن حالات الاختفاء هذه استُخدمت "لنشر الخوف وخنق المعارضة وكعقاب"، وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية "ما زالوا مختفين قسرياً".

الصين تبدأ رحلات جوية عسكرية من قواعد متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "نشر الجيش الصيني مؤخراً طائرات الإنذار والمراقبة الإلكترونية وطائرات الهليكوبتر في جزيرتين متنازع عليهما في بحر الصين الجنوبي فيما يقول المحللون إنه مؤشر على أن جيش التحرير الشعبي قد بدأ عمليات جوية روتينية من القواعد".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الصحيفة عمليات نشر في أيار وحزيران لطائرة الإنذار والتحكم المحمولة جواً من طراز KJ-500 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جزر سبراتلي. وأظهرت صور أقمار صناعية أخرى تمركز طائرة نقل Y-9 وطائرة هليكوبتر Z-8 في سوبي ريف في حزيران وهذا الشهر.

ومن المرجح أن يتم استخدام المقاتلات وطائرات المراقبة وأنظمة صواريخ لتغطية القوات البحرية الصينية والدفاع عنها، مما يمنحها القدرة على إبراز القوة العسكرية في عمق بحر الصين الجنوبي وجنوب شرق آسيا.

(م ش)