صحف عالمية: تحالف تركي إيراني ضد واشنطن وكابول تنعي الاتفاق مع طالبان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم السبت، إلى التحالف التركي الإيراني ضد واشنطن وكذلك نعي الرئيس الأفغاني لمحادثات السلام مع طالبان.

جيروزاليم بوست: تركيا تسعى إلى تعزيز التحالف مع إيران

وتحدثت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن تحركات أنقرة في السنوات العديدة الماضية، بدعم من إدارة ترامب السابقة التي عملت عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للعمل مع روسيا وإيران.

وقالت الصحيفة إن تركيا "استضافت وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في أنقرة، يوم الجمعة، في مؤشر إلى تنامي العلاقات التي تسعى إلى العمل بشكل وثيق مع طهران ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط".

وأوضح الاجتماع أن دفع تركيا الأخير لأذربيجان إلى محاربة الأرمن في القوقاز الآن، سينتهي بتعاون أنقرة وموسكو وطهران في منطقة القوقاز لتقسيمها إلى مناطق نفوذ مثل سوريا وليبيا.

ويبدو هذا غير منطقي لأن واشنطن أرادت العمل مع تركيا، بل ومنحتها دورًا أكبر في سوريا، ومع ذلك، كان هدف أنقرة هو استخدام الشيك على بياض الذي كانت تملكه من إدارة ترامب للابتعاد عن الناتو إلى مدار موسكو وطهران لتقسيم مناطق الشرق الأوسط، وإزالة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت تركيا تدفع برواية إعلامية أنها تريد المصالحة مع إسرائيل ويمكنها تهميش حماس، التي لها سجادة حمراء في أنقرة، ومع ذلك، في الواقع، تدعم كل من تركيا وإيران حماس، وزيارة ظريف إلى أنقرة كانت رمزًا للتحالف التركي الإيراني".

'الواشنطن تايمز: الرئيس الأفغاني: محادثات السلام مع طالبان لن تؤدي إلى أي نتيجة'

بينما صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية تطرقت إلى فشل محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية برعاية الولايات المتحدة، وقالت: "قدّم الرئيس الأفغاني أشرف غني تقييمًا قاتمًا لمحاولة حكومته الدخول في محادثات سلام مع طالبان"، مؤكدًا أن "العنف قد بلغ ذروته" في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، حيث "وجد المسلحون عذرًا تلو الآخر" لعدم قبول المحادثات.

وتصريحات غني، خلال مؤتمر عبر الهاتف لمعهد أسبن، تتزامن مع مراجعة إدارة بايدن لسياسة الولايات المتحدة تجاه أفغانستان، حيث أدت موجة من الهجمات الإرهابية الأخيرة إلى تقويض صفقة "الحد من العنف" الرئيسة التي توصلت إليها إدارة ترامب السابقة مع طالبان منذ ما يقرب من عام.

وقال غني إن اتفاق شباط / فبراير 2020، أطلق حركة تبادل كبير للأسرى بين طالبان والحكومة الأفغانية، وبعد ذلك "كان هناك توقع بإجراء محادثات سلام حقيقية"، لكن هذا لم يُحدث أيّ زخم جاد، كما قال، معربًا عن أسفه لأن "السلام لم يتم إضفاء الطابع الاجتماعي على قادة طالبان".

وعلى العكس من ذلك، فإن عناصر طالبان كانوا "يلتقطون صورًا مع المفجّرين الانتحاريين"، كما قال الرئيس الأفغاني، مؤكدًا أنه "يجب على طالبان الموافقة على إنهاء ملاذهم" للجماعات الإرهابية إذا أريد لعملية السلام المتعثرة أن تستمر".

'العرب نيوز: انتخابات حماس "السرية" تثير خلافًا داخليًّا في الحزب

أما بخصوص الانتخابات الفلسطينية والخلافات الداخلية في حركة حماس، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أصبحت انتخابات حماس الداخلية السرية موضع انقسام متزايد في الحزب، وسط دعوات لمزيد من الانفتاح والتمثيل قبل الانتخابات العامة الفلسطينية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو.

ورفض مجلس الشورى العام لحركة حماس طلب القيادة السياسية بتأجيل الانتخابات الداخلية لمدة عام، حتى يكرس الحزب وقتًا لإجراء انتخابات تشريعية تستطيع حماس خلالها تعظيم نفوذها السياسي.

وتتطلع حماس، التي ستحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لتأسيسها، إلى قيادة جديدة لقيادة الحزب على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكن الخلافات الداخلية تطفو على السطح، مخالفة لاتجاه السرية والتقليدية داخل الحركة.

وقال مصدر مسؤول في حماس إنه إذا نجح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي استضافته القاهرة، فإن حماس ستبدأ على الفور الانتخابات الداخلية بشرط أن تنتهي في غضون شهرين بدلًا من ستة.

وتجري حماس انتخاباتها في سرية تامة في ثلاث مناطق - قطاع غزة والضفة الغربية والشتات - مرة كل أربع سنوات من أجل اختيار قيادتها، وتراوح المناصب المطروحة بين المناصب القيادية في المناطق الفرعية، ومواقع مجلس الشورى، ومناصب المكتب السياسي، التي تمثل أعلى "سلطة تنفيذية" في الحركة.

ويتألف المكتب السياسي من 15 عضوًا، موزعين بالتساوي في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية والشتات، ويتم اختيارهم من قبل الشورى، أعلى سلطة تنظيمية في حماس، والتي تحتفظ بعدد أعضاء مجهول.

وأجريت آخر انتخابات داخلية عام 2017، وشهدت تعيين إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب زعيم مقيم في غزة لمنصب تنفيذي.

وبحسب معلومات متداولة على نطاق واسع، فإن هنية غير مضمون بالبقاء في منصبه لولاية ثانية في ظل التأييد التركي - القطري لعودة خالد مشعل، الذي يمكن وفق القواعد الإجرائية أن يصبح رئيسًا مرة أخرى.

فهنية، الذي ينحدر من أسرة لاجئة، يعيش في الخارج منذ أكثر من عام، ويتنقل بين أنقرة والدوحة، بينما يقيم مشعل المولود في الكويت بشكل دائم في الدوحة منذ مغادرة حماس لسوريا بعد خلافات مع نظام بشار الأسد.

(م ش)