صحف عالمية: تحالف دفاعي إسرائيلي خليجي والتأخر في تشكيل الحكومة العراقية يزيد من معاناة العراقيين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تبعات التحالف الدفاعي الإسرائيلي الخليجي على المنطقة، وتدهور الأوضاع المعيشية في العراق، إلى جانب المحادثات بين أميركا والصين.

تغيير في الجغرافية السياسية في المنطقة.. اتفاق دفاعي إسرائيلي خليجي

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تحليل لها إن "هناك شيء جديد في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط: تحالف دفاعي بين إسرائيل ودول الخليج.

إنه يحل محل "المحور السني الإسرائيلي" الذي لم يكن موجوداً في الواقع وكان من المفترض أن يواجه الخطر الإيراني في المنطقة. يأتي ذلك أيضاً في الوقت الذي تبدو فيه احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران هشة وتحولت أولويات أميركا بشكل كبير: على المدى الطويل إلى الصين وبقية شرق آسيا، وحالياً إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

من الناحية الافتراضية، سيتألف هذا التحالف من إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر، وربما الأردن لاحقاً. وسيشمل تبادل المعلومات الاستخبارية، والقدرات المضادة للطائرات والمضادة للطائرات المسيّرة، ونشر رادارات متقدمة وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية الهجومية والدفاعية.

وعند النظر في إيجابيات وسلبيات رحلة سعودية محتملة من قبل جو بايدن، تصورت الإدارة فائدة ملموسة محتملة: تحسين تدريجي ولكن مع ذلك علني للعلاقات الإسرائيلية السعودية. في الواقع، سيوفر هذا الزخم لتحسين العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والسعودية.

ظاهرياً، تدور الرحلة حول دفع السعوديين إلى زيادة إنتاجهم النفطي وتعويض دول أوروبا الغربية جزئياً عن واردات النفط والغاز الروسية التي يعتمدون عليها بشدة. من المتصور أن يؤدي هذا إلى انخفاض أسعار النفط تدريجياً.

الرياض، التي تتعاون معها إسرائيل بتكتم في مسائل أمنية معينة، ستكمل الخريطة الجيو سياسية لمواجهة إيران. للولايات المتحدة مصلحة، وإن لم تكن أساسية، في مثل هذا التحالف غير الرسمي لثلاثة أسباب.

أولاً؛ تسمح لواشنطن بمواصلة فك ارتباطها التدريجي دون أن تتهمها الأطراف في المنطقة بأنها تتخلى عن الحلفاء. ستبقى الولايات المتحدة في الخليج الفارسي عبر الأسطول الخامس، وستكرس التعاون الدفاعي في مثل هذا التحالف، وستحافظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل والإمارات والسعودية في الوقت المناسب. لكنها ستستمر في إعادة تخصيص الموارد والاهتمام الدبلوماسي بآسيا.

ثانياً، يعتقد الأميركيون أن التهديدات الرئيسة التي تشكلها إيران هي أنشطتها غير النووية. الجوانب الأخرى لسلوك إيران أكثر خطورة بكثير: جهود زعزعة الاستقرار عبر المنطقة من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن وغزة.

ربما يفشل تحالف إسرائيلي خليجي في ردع إيران، لكنه قد يحد من الضرر. تخشى الولايات المتحدة من أن جهة فاعلة واحدة، سواء كانت إسرائيل أو السعودية، قد تواجه إيران في ظل ظروف معينة وتجر الولايات المتحدة إلى صراع لا تريده. إن التحالف، حتى لو كان فضفاضاً، سيكون عاملاً مضاعفاً للقوة يمنع، لا يشجع، الردود العسكرية الهائلة من قبل دولة واحدة.

ثالثاً، من شأن تحالف تحت رعاية الولايات المتحدة أن يقوم بعمل أفضل في الحد من تغلغل الصين الاقتصادي في المنطقة".

مبعوث الأمم المتحدة يحذر من اضطرابات مدنية في العراق مع تصاعد الغضب على الوظائف والغذاء والمياه

قالت صحيفة "عرب نيوز" السعودية " تتزايد المخاوف من الاضطرابات المدنية في العراق، وسط مأزق في تشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانية التي تكبدت فيها الأحزاب المدعومة من إيران خسائر فادحة.

وترك الجمود السياسي الحكومة المؤقتة غير قادرة على مواجهة التحديات بما في ذلك أزمة الغذاء الناجمة عن الجفاف الشديد والحرب في أوكرانيا.

وتوقفت الاستثمارات الخاصة بتحديث البنية التحتية للمياه، وهناك غضب عام متزايد من البطالة ونقص المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، القادة السياسيين العراقيين من أن "الشوارع على وشك الغليان".

الصراع على تشكيل حكومة يضع الصدر وحلفاؤه الكرد والسنة في مواجهة الإطار التنسيقي، وهو تحالف من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها. ويوجد في الوسط المستقلون أنفسهم منقسمون وسط محاولات من قبل الفصائل المتنافسة لإغرائهم إلى أي من الجانبين.

قال الباحث المقيم في العراق في مؤسسة القرن سجاد جياد "الأمر لا يتعلق بالسلطة، إنه يتعلق بالبقاء. كان هناك مشادة سياسية مطولة من قبل بين الجماعات المتنافسة في العراق حول اختيار رئيس جديد ورئيس وزراء جديد، لكن المأزق الحالي هو الأطول حتى الآن".

لم يتمكن الصدر من تنظيم عدد كافٍ من الأعضاء في البرلمان للحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب الرئيس المقبل للعراق - وهي خطوة ضرورية قبل تسمية رئيس الوزراء المقبل واختيار مجلس الوزراء.

يقول المحللون إن إيران لم تكن قادرة على التفاوض على اتفاق بين الفصائل الشيعية المتنافسة التي لعبها سابقاً قاسم سليماني.

تتراجع الآمال أيضاً في أن أعضاء البرلمان المستقلين - أحزاب من حركة الاحتجاج لعام 2019 - يمكن أن يصبحوا قوة متماسكة لتمثيل مطالب المحتجين في المجلس التشريعي.

قال بعض المستقلين إنهم واجهوا تهديدات وخوفاً على حياتهم، وعُرض على أحدهم عشرات الآلاف من الدولارات كرشاوى للانضمام إلى الجماعة المدعومة من إيران".

وزير الدفاع الأميركي والصيني يخففون التوترات بشأن تايوان

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية " دعا وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، نظيره الصيني إلى تجنب الأعمال المزعزعة للاستقرار بشأن تايوان وقال في أول لقاء مباشر لهما إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة لم تتغير.

بعد اجتماع مغلق لما يقرب من ساعة على هامش مؤتمر دفاعي في سنغافورة، قدم الجانبان روايات تشير إلى تخفيف التوترات بعد أن قال الرئيس بايدن مؤخراً إن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا للدفاع عن تايوان إذا تحركت بكين للاستيلاء على الجزيرة.

ردت الصين بغضب على تعليقات بايدن، والتي سرعان ما تراجع عنها البيت الأبيض. قال بايدن في وقت لاحق إنه لم يكن هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة. أخبر أوستن وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغي في اجتماعهما يوم الجمعة، أن موقف الولايات المتحدة من الاعتراف لم يتغير إلى جانب عدم تأييد مطالبة الصين بتايوان.

كان الاجتماع هو أول تبادل شخصي بين كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين منذ أن أدلى بايدن بتعليقه حول التدخل العسكري الأميركي لدعم تايوان خلال زيارة إلى آسيا في أيار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان إن الجنرال وي أخبر أوستن أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ولا يمكن تغيير وضعها الراهن. وأكد الجانبان على الحاجة إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لتفادي الأزمات.

قال وو: "الاجتماع لم يكن طويلاً، لكن التأثير كان إيجابياً. من الأفضل أن نلتقي، فمن الأفضل أن نتحدث".

ناقش الوزيران أيضاً الغزو الروسي لأوكرانيا وكوريا الشمالية، وفقاً للرواية الأميركية للاجتماع.

قال الجنرال وي لأوستن أن بكين ستواصل محاولة تعزيز محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفقاً لوو.

صرح مسؤولون كبار في وزارة الخارجية للصحفيين قبل الاجتماع، بأن الولايات المتحدة واصلت التعبير عن مخاوفها لبكين بشأن ما وصفوه بدعمها الضمني لغزو روسيا لأوكرانيا، لكنهم رفضوا الإفصاح عما إذا كان أوستن يعتزم الضغط على هذه القضية مع نظيره الصيني".

(م ش)