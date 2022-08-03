صحف عالمية: طبول الحرب تقرع بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تبعات زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان.

الصين تهدد بإجراء مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان بسبب زيارة نانسي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "هددت الصين بإجراء مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان هذا الأسبوع في رد غاضب على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي أصبحت أكبر مسؤولة أميركية تزور الجزيرة منذ ربع قرن.

بعد وقت قصير من هبوط بيلوسي في تايبيه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أعلنت الصين أن جيش التحرير الشعبي سيجري تدريبات بالذخيرة الحية في عدة نقاط حول تايوان، بما في ذلك قبالة الساحل الشرقي حيث أصبح جيش التحرير الشعبي أكثر نشاطًا على مدار السنة الفائتة.

يأتي التحذير الصيني بعد أن أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني في وقت سابق من هذا الأسبوع مناورات جوية وبحرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بالإضافة إلى سلسلة من التدريبات العسكرية في مناطق ساحلية أخرى، قبل أن تطير بيلوسي إلى تايوان.

وقال جيش التحرير الشعبي الصيني: "ابتداء من مساء الثاني من آب، سيبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني سلسلة من العمليات العسكرية المشتركة. تهدف هذه العمليات إلى أن تكون ردعاً صارماً ضد التحركات السلبية من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمسألة تايوان".

أصبحت زيارة العضو الديموقراطي البالغ من العمر 82 عاماً بمثابة اختبار للمدى الذي ستقطعه بكين لردع الدعم الأجنبي لتايوان. كما أنه سيختبر قدرة الولايات المتحدة والصين على إدارة أزمة في ظل العلاقة المتوترة والتي هي في أسوأ مرحلة لها منذ أن أقامت الدولتان العلاقات عام 1979.

بعد وصولها، أصدرت بيلوسي بياناً قالت فيه إن زيارتها "تحترم التزام أميركا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان. حيث يواجه العالم الاختيار بين الاستبداد والديمقراطية".

لكن الرحلة التي عارضها البيت الأبيض أيضاً بسبب مخاوف من أنها ستثير أزمة، انتقدت من قبل الحكومة الصينية.

ووصف السفير الصيني لدى واشنطن تشين جانج، ذلك بأنه "تحرك طائش واستفزازي" بينما قالت وزارة الخارجية الصينية إنه سيكون له "تأثير شديد" على العلاقات الأميركية الصينية".

ما بعد زيارة نانسي بيلوسي لتايوان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في معرض تعليقها على زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي "هبطت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تايبيه بدون حوادث ليلة الثلاثاء، لكن الاختبار الأكبر سيأتي بعد الزيارة، وذلك بناءً على ما ستفعله الصين رداً على ذلك.

يوم الثلاثاء، ردت بكين بخطاب غاضب وتهديدات عسكرية غير محددة، لكن دون اشتباك عسكري مباشر. قد يتغير ذلك في الأيام المقبلة، حيث إن الشكوى الأساسية في بيان وزارة الخارجية الصينية هي أن زيارة بيلوسي هي محاولة "من قبل سلطات تايوان والولايات المتحدة لتغيير الوضع الراهن" في الجزيرة.

ولكن إذا كان أي شخص يحاول تغيير الوضع الراهن، فهو الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يبدو عازماً على توحيد تايوان والصين في عهده. وافقت الصين في العديد من البيانات الرسمية على مدى خمسة عقود على أن أي إعادة توحيد يجب أن تكون سلمية. لكن الآن ترسل الصين إشارات على استعدادها لاستعادة الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

تكمن مشكلة شي في أنه كلما أصبح سلطوياً في الداخل والخارج، قلت رغبة شعب تايوان في الانضمام إلى البر الرئيس. كان قرار شي بانتهاك معاهدة الصين مع بريطانيا وسحق الحكم الذاتي الذي وعد به هونغ كونغ لحظة فاصلة في تايوان. وأثارت الأغلبية ضد حزب الكومينتانغ المعارض الذي يريد علاقات أوثق مع البر الرئيس.

يجب أن تتحرك شحنات الأسلحة بشكل أسرع، لردع أي غزو محتمل. تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضاً إلى الاستعداد في حال بدأت الصين في استخدام استراتيجية الخنق الاقتصادي التدريجي. سيتطلب هذا تفكيراً إبداعياً لأن الصين توضح نواياها تماماً، تلوح في الأفق أزمة تايوان".

نانسي بيلوسي لزعيمة تايوان: الولايات المتحدة ستدعمكم

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان، حيث أكدت دعم واشنطن لحكومتها خلال زيارة لتايبيه.

وصول العضوة الديموقراطية من كاليفورنيا إلى تايوان في وقت متأخر يوم الثلاثاء، أدى إلى إعلان الصين عن حظر تجاري جديد وتدريبات عسكرية.

وقالت بيلوسي: "لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان ونحن فخورون بصداقتنا الدائمة. الآن، أكثر من أي وقت مضى، التضامن الأميركي مع تايوان أمر بالغ الأهمية. هذه هي الرسالة التي نحملها هنا اليوم".

قال أكاديمي بارز إن الولايات المتحدة والصين تريدان تجنب المواجهة بشأن زيارة بيلوسي.

وقالت زعيمة تايوان إن "زيارة بيلوسي أظهرت دعماً دولياً قوياً لتايوان في مواجهة حملة دولية استمرت لسنوات بقيادة بكين".

وأضافت "في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة بشكل متعمد، لن تتراجع تايوان".

(م ش)