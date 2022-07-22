صحف عالمية: تباطؤ الهجوم الروسي في أوكرانيا ووزير الخارجية المجري في موسكو للمطالبة بالمزيد من الغاز

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تباطؤ سرعة التقدم الروسي في دونباس، وزيارة وزير خارجية دولة أوروبية إلى روسيا، إلى جانب الصراع الإسرائيلي الإيراني.

تباطؤ هجوم الروسي على دونباس مع تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "أجبرت شحنات الأسلحة الغربية والضربات الأوكرانية على مستودعات الأسلحة الروسية روسيا على وقف تقدمها إلى حد كبير في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا، حيث استولت موسكو على مساحات من الأراضي لكنها تواجه الآن مشكلات لوجستية.

وواصلت أوكرانيا استهداف الأصول العسكرية في الأراضي التي تحتلها روسيا وعبر الحدود الروسية. ومكّنت عمليات التسليم الأخيرة لأنظمة الصواريخ الأميركية قواتها من الوصول إلى عمق المناطق التي تسيطر عليها روسيا، على الرغم من أن كييف تقول إنها تلتزم بطلب الولايات المتحدة بالامتناع عن استخدام الأسلحة الغربية لضرب أراضي داخل روسيا.

قال رئيس أركان القوات الجوية الأميركية الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الأربعاء، إن إدارة بايدن تناقش كيفية تعزيز أسطول الطائرات المقاتلة الأوكرانية، بما في ذلك بطائرات جديدة، وهي خطوة من شأنها أن توسع بشكل كبير من المشاركة الغربية في الحرب، فيما قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لا تدرس أي خطط لمنح طائرات أميركية لأوكرانيا.

ونجحت استراتيجية أوكرانيا المتمثلة في استخدام أسلحة بعيدة المدى للتخلص من مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة الروسية، وفي قطع خطوط الإمداد الروسية وإجبارها على الاعتماد على شاحنات ذات سعة محدودة بدلاً من القطارات لنقل الذخيرة إلى خط المواجهة".

المجر ترسل وزير خارجيتها إلى موسكو لمطالبة روسيا بالمزيد من الغاز

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " التقى وزير الخارجية المجري بيتر سزيجارتو نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو لطلب إمدادات غاز إضافية.

وأصر سزيجارتو، الذي حصل على وسام الصداقة الروسي المرموق قبل أشهر من غزو أوكرانيا في شباط، على إبقاء قنوات الاتصال مع موسكو مفتوحة، بحجة أن المجر ليس لديها طريقة لفصل موارد الطاقة الروسية بالسرعة الكافية دون الإضرار باقتصادها.

وقال سزيجارتو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع يوم الخميس "شئنا أم أبينا، شراء غاز إضافي لن يكون ممكناً بدون موارد من روسيا. بدون الموارد الروسية، من المستحيل شراء الكثير من الغاز الطبيعي الإضافي في أوروبا اليوم".

وتسبّبت العلاقات الحميمة الطويلة الأمد بين بودابست وموسكو في زعزعة استقرار شركائها الغربيين. تبّنت المجر موقفاً محايداً بشأن حرب أوكرانيا، على عكس نظرائها في وسط أوروبا الذين يدعمون كييف، وقالت الحكومة إن الشركاء الدوليين يجب أن يحافظوا على علاقات عملية مع موسكو.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لأزمة طاقة متفاقمة هذا الشتاء. طلبت بروكسل من الدول الأعضاء خفض الطلب بنسبة 15 في المائة بين آب وآذار واتهمت روسيا باستخدام إمدادات الطاقة لابتزاز أوروبا.

وأعادت موسكو تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا يوم الخميس، لكنها أبقت على طاقته عند 40 في المائة فقط، وهو مستوى فرضته لأول مرة في حزيران وتسبب في مضاعفة أسعار الغاز الأوروبية عن المستويات المرتفعة بالفعل".

غانتس: الحرب مع إيران هي الملاذ الأخير، وأتمنى أن يكون هناك دعم أميركي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست "قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الخميس إن الحرب ضد إيران يجب أن تكون الملاذ الأخير، مضيفاً أنه يأمل في أن تدعم الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة إذا لزم الأمر.

وقال غانتس إنه عندما يتعلق الأمر بوقف إيران النووية، يجب على العالم والمنطقة إيقاف ذلك.

وأضاف: "نحن كحكومة إسرائيلية، كقادة للدولة اليهودية، نتحمل مسؤولية تاريخية للتأكد من عدم حدوث هذا".

وقال غانتس إن إسرائيل مهددة من قبل إيران، لكن المنطقة شعرت أيضاً بتأثير هذا الخطر، مضيفاً أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعانيان أكثر من إسرائيل من تصرفات طهران".

(م ش)