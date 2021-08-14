صحف عالمية: طالبان تطوّق كابول وإسرائيل أمام تحديات كبيرة رغم مرور عام على اتفاقات إبراهام

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تطويق طالبان للعاصمة الأفغانية، والنتائج الباهتة من اتفاقات إبراهام بعد مرور عام عليها، وزيارة وفد أميركي إلى تونس.

طالبان تطوّق كابول بعد أن استولت على ثاني أكبر مدينة في أفغانستان

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية: "سيطرت طالبان على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، وبدأت بتطويق العاصمة كابول، مما دفع حلفاء الناتو إلى عقد اجتماع في أعقاب انسحاب القوات الأميركية".

واستولت الحركة أيضاً على لشكركاه في إقليم هلمند بعد أسابيع من القتال العنيف، وتسيطر الآن على 14 على الأقل من 34 عاصمة إقليمية في أفغانستان. ففي يوم الجمعة، سقطت أربع مدن أخرى وسط قتال عنيف.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الجمعة: "من الواضح من أفعالهم، يبدو أنهم يحاولون عزل كابول"، رغم أنه أضاف أن العاصمة "ليست في الوقت الحالي في بيئة تهديد وشيك".

وسيطرت طالبان على جزء كبير من شمال وجنوب وغرب أفغانستان وتقترب من كابول في محاولة للإطاحة بحكومة الرئيس أشرف غني الضعيفة.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة إن أعضاء الحلف عبر الأطلسي التقوا وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء المستويات المرتفعة للعنف الناجم عن هجوم طالبان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وعمليات القتل المستهدف، وتقارير أخرى خطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان، وأضاف في بيان أن الناتو ملتزم بـ "حل سياسي للصراع".

لكن وزير الدفاع البريطاني بن والاس حذر من أن أفغانستان يمكن أن تصبح مرة أخرى ملاذاً للإرهابيين الدوليين مثل القاعدة.

وقال كيربي إن البنتاغون ما زال يعتقد أن الجيش الأفغاني يتمتع بمزايا كبيرة في القتال، بما في ذلك قوة جوية قادرة وأعداد متفوقة وتدريب أفضل، وحث القوات الحكومية على استخدام هذه المزايا لدحر تقدم طالبان.

واعترف رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، بعد اجتماع لجنة الطوارئ في كوبرا يوم الجمعة بأن الوضع "يتدهور" وقال إنه سيستخدم ضغوط المساعدات الدبلوماسية والأجنبية للتأثير على الأحداث في أفغانستان قدر الإمكان.

اتفاقات إبراهام بعد عام: لا تزال أكبر تحديات إسرائيل قائمة

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية في تحليل لها: "فشلت اتفاقات إبراهام في الارتقاء إلى مستوى ضجيج ترامب حول "صفقة القرن''، ولم تتلاشَ القضية الفلسطينية ولا يوجد تحالف إسرائيلي سني حقيقي ضد إيران".

لا يمكن لوم الولايات المتحدة واتفاقات إبراهام لفشلها في تحقيق أي شيء بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية - لأن أياً من الطرفين لا يبدو مهتماً أو راغباً أو قادراً على الدخول في عملية دبلوماسية – ولكن لا يمكنك إعفاء الإدارة الأميركية من ذلك، فالأمر انتهى بـ "خطة سلام" لا يمكن وصفها لا بالخطة ولا بالسلام.

ومع ذلك، فإن طريقة تقييم مثل هذه الاتفاقات لا تتمثل في مقارنة الوعود الكبرى والآمال الكبيرة لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتحقيق، ولكن في دراسة البديل المتمثل في عدم الحصول على اتفاق مطلقاً وتقييم الاتجاه الصعودي. في هذا الصدد، كانت اتفاقات إبراهام مفيدة لإسرائيل، لا سيما تطبيع وتوسيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتجديد العلاقات مع المغرب.

في الأساس، كانت الاتفاقات عبارة عن صفقة مقايضة: ستقيم الإمارات العربية المتحدة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل صفقة أسلحة ضخمة بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك طائرات F-35 المتقدمة. سيعمل المغرب تدريجياً على تطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا اعترفت الولايات المتحدة بمطالب المغرب في الصحراء الغربية. إن الاتفاقات كانت صفقات لا تقلل من الفوائد التي تعود على إسرائيل.

ومن الناحية التجارية، قدرت مؤسسة RAND علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين وسلطنة عمان بقيمة 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات لجميع الاقتصادات المعنية. ويمكن أن تتجاوز إمكانات التعاون والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والطاقة والمياه والأمن الغذائي والأمن القومي هذا المبلغ.

ولم تكن اتفاقات إبراهام مصممة لمعالجة القضية الإيرانية: برنامج إيران النووي أو أنشطتها غير النووية المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. لكن التأكيد على الاتفاقات كان فكرة أن هناك بالفعل تحالف "إسرائيلي سني" مناهض لإيران وأن تطبيع العلاقات مع بعض دول الخليج سيكون عاملاً مضاعفاً للقوة. على الرغم من الترحيب بهذا النهج مرات عديدة في إسرائيل، فمن المشكوك فيه للغاية وجود مثل هذا التحالف، ولم تفعل الاتفاقات شيئاً لإنشاء أو ترسيخ ذلك.

صحيح أن إسرائيل والإمارات والبحرين والسعودية لديها مصالح مشتركة تجاه إيران. صحيح أن طائرات F-35 تساهم في قدرات الردع الإماراتية، كما تفعل مع إسرائيل. لكن على عكس إسرائيل؛ فإن دول الخليج في جوار إيران وتحافظ على الحوار وقنوات الاتصال المفتوحة مع طهران.

الرئيس التونسي يستقبل وفداً أميركياً رسمياً

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الجمعة، وفداً رسمياً أميركياً برئاسة نائب مستشار الأمن القومي جوناثان فينير، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن، وفق ما نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك.

وقال سعيّد خلال الاجتماع إن الإجراءات التي اتخذها - إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب وتولي السلطة التنفيذية - كانت في إطار تطبيق الدستور والاستجابة للإرادة الشعبية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمستفحلة والفساد والرشوة.

(م ش)