صحف عالمية: تأجيل الانتخابات في جنوب كردستان وبوتين يتهم أوكرانيا بتفجير جسر القرم

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تأجيل الانتخابات في جنوب كردستان نتيجة الخلافات والشلل السياسي، وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا ووصول ملف ترسيم الحدود البحري بين بيروت وتل أبيب إلى مراحل حاسمة.

السياسيون في المنطقة الكردية شمال العراق يؤجلون الانتخابات

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "صوّت البرلمان العراقي في المنطقة الكردية الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي يوم الأحد، على تأجيل الانتخابات وتمديد ولايته لمدة عام وسط شلل سياسي وطني أوسع.

وكانت آخر انتخابات جرت في المنطقة قبل أربع سنوات وكان من المقرر أن يدلي الناس بأصواتهم هذا الشهر.

وقال البرلمان الإقليمي إن ثمانين من 111 نائباً صوتوا لصالح هذا الإجراء، مع امتناع أعضاء من المعارضة عن التصويت.

ويأتي التأخير نتيجة الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الدوائر الانتخابية.

قال شيفان فاضل، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن هذا أيضاً جزء من صراع أوسع على السلطة بين أكبر حزبين في البرلمان.

وقال فاضل: "إن عدم وجود تعاون وتوافق بين الطرفين على المستوى الفيدرالي، أدى بشكل متزايد إلى انعدام التعاون والتوافق" في كردستان أيضاً.

مدد البرلمان فترة ولايته عدة مرات في العقود الأخيرة بسبب الخلافات السياسية، وفي التسعينيات بسبب القتال بين عشيرتين متنافستين، البرزاني المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والطالباني المنتسبين إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.

وحذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، هذا الأسبوع من أن "التداعيات السياسية" لعدم إجراء انتخابات في موعدها و "إهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية سيترتب عليه تكلفة باهظة".

وقالت جينين بلاسخارت لمجلس الأمن يوم الثلاثاء: "احتكار السلطة يولد عدم الاستقرار، وهذا ينطبق على كل من العراق ككل وإقليم كردستان".

ووقعت المنطقة أيضاً في مرمى الصراع الجيوسياسي بين الدول المجاورة، بعد أن كانت مؤخراً هدفاً لضربات شنتها إيران وتركيا".

بوتين: "الإرهاب" الأوكراني هو من قام بتفجير جسر القرم

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "اتهم فلاديمير بوتين أوكرانيا بتنفيذ "هجوم إرهابي" على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا، وهو طريق إمداد عسكري مهم لغزو أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إنه "لا شك" في أن أوكرانيا كانت وراء الانفجار، الذي أدى إلى تدمير جزء من الجسر وتسبب في تصاعد سحب من الدخان فوق شبه الجزيرة صباح السبت".

وفي مقطع فيديو نشره الكرملين يوم الأحد، اتهم بوتين "المخابرات الأوكرانية" بتنفيذ الهجوم الذي وصفه بأنه "هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الروسية الحيوية".

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم، على الرغم من أن المسؤولين نشروا عدة تعليقات تسخر من روسيا على وسائل التواصل الاجتماعي وأصدر مكتب البريد الأوكراني طابعاً تذكارياً.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعاً لمجلس الأمن يوم الإثنين، وفقا لوسائل إعلام رسمية روسية.

وشكل الهجوم على جسر القرم البالغ طوله 12 ميلاً، والذي قال المحققون الروس إنه أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ونجم عن شاحنة مليئة بالمتفجرات، إحراجاً لبوتين مع استمرار أوكرانيا في صد القوات الروسية في الجنوب الشرقي.

ودعا أنصار الحرب الروس المتشددون موسكو إلى الرد بقصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا مثل الجسور أو السدود، كما هدد بوتين باستخدام "كل الوسائل المتاحة لنا" للدفاع عن الأراضي التي يزعم أنها روسيا، مما زاد من التهديد بضرب أوكرانيا بأسلحة نووية تكتيكية".

لبنان: المفاوضات انتهت، والولايات المتحدة ترسل اقتراحاً بحرياً نهائياً في الساعات القادمة

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "تستعد الحكومة اللبنانية لمراجعة الصياغة النهائية للاقتراح واتخاذ قرار نهائي، مما قد يهدئ المخاوف من تصعيد محتمل في شمال إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأحد أن المفاوضات الجارية مع إسرائيل بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها وحقوق الحفر، بوساطة مسؤولين أميركيين، قد انتهت، وأنهم يتوقعون تلقي اقتراح نهائي في الساعات المقبلة.

وقال مكتب الرئيس إن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الوسيط الأمريكي عاموس هوشستين أطلعه خلاله على آخر نتائج المحادثات، مضيفاً أنه "سيرسل النسخة النهائية من الاقتراح في الساعات القليلة المقبلة".

وبحسب إسرائيل، طالما لم يتم إحراز تقدم واضح في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فإن الأزمة بين الدولتين على قدم وساق وما زال الخوف من التصعيد قائماً.

على الرغم من الجمود الحالي للاتفاق، أعرب مسؤول إسرائيلي عن تفاؤله بشأن الصفقة البحرية الإسرائيلية اللبنانية، قائلاً إنه يعتقد أنه يمكن سد الفجوات بين مواقف الطرفين.

وبحسب مصدر آخر، أبدت إسرائيل دعمها للوسيط الأمريكي عاموس هوشستين، كما نقلت إسرائيل معارضتها لتغييرات لبنان ومطالبها للاقتراح".

(م ش)