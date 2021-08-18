صحف عالمية: سيطرة طالبان على أفغانستان يمهد لعودة القاعدة ويقلل من اعتماد الخليج على واشنطن

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تبعات الانسحاب الأميركي من أفغانستان ودورها في عودة القاعدة وكذلك ضرورة تغيير دول الخليج استراتيجيتها المعتمدة على واشنطن.

سيطرة طالبان يمهد الطريق للقاعدة لإعادة تنظيم صفوفها في أفغانستان

وقالت صحيفة الفاينانشال التايمز البريطانية: "قبل عقدين من الزمن، كان رفض طالبان تسليم أسامة بن لادن ورفاقه من قادة القاعدة بمثابة مبرر للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش لشن غزو بقيادة الولايات المتحدة لأفغانستان".

سنوات من الصراع والعمليات الأميركية لمكافحة الإرهاب، قبل وبعد مقتل بن لادن، تركت شبكته الإرهابية محطمة وضعيفة. لكنها لم تهزم أبداً، والتهديد الذي تشكله القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى في أفغانستان، بما في ذلك داعش، بينما تضاءل، لكنه لم يختف أبداً.

الآن، مع عودة طالبان في أعقاب الانسحاب الأميركي، يخشى مسؤولو المخابرات والدفاع الغربيون أن تستغل القاعدة الوضع لإعادة تجميع صفوفه، مما يزيد من خطر أن تصبح أفغانستان مرة أخرى مركزاً لتجنيد وتدريب الإسلاميين المتطرفين.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة: "مع تقدم الجماعة الإسلامية الأفغانية في كابول الأسبوع الماضي، من المحتمل أن تعمل القاعدة مع طالبان".

وذكر تقرير صادر عن أجهزة المخابرات الأميركية في نيسان أن القاعدة واصلت "التخطيط لهجمات إرهابية ضد أشخاص ومصالح أميركية، بما في ذلك بدرجات متفاوتة في الولايات المتحدة".

كما أعرب مسؤولو المخابرات الأوروبية عن قلقهم من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى نقطة جذب للمقاتلين الأجانب، بما في ذلك المتطرفون من أوروبا. وبينما كانت الولايات المتحدة تستعد لانسحاب قواتها، تساءل أحد المسؤولين عما إذا كانت حكومة طالبان "لديها الإرادة أو القدرة" لردع الجهاديين المحتملين.

وحذر مدير وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية كين ماكالوم، الشهر الماضي من أنه في حين أن الحملة العسكرية للتحالف قد فككت البنية التحتية للقاعدة في البلاد، فقد تسعى إلى "إعادة إنشاء بعض مرافق التدريب هناك".

دروس من أفغانستان للخليج

ومن جانبها قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية: "بعد عشرين عاماً من المعارك اليومية والاستثمارات الضخمة في الجيش الأفغاني، انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان، بطريقة لا تليق بالقوة العظمى الوحيدة في العالم".

كان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان متسرعاً ومخيفاً وكارثياً في انعكاساته على صورة أميركا وسمعتها في وقت تتزايد فيه الشكوك حول قدرتها على قيادة العالم في القرن الحادي والعشرين.

وتستيقظ واشنطن حالياً على نقاش سياسي ساخن في مراكز الأبحاث والأكاديميات وأروقة السلطة حول كيفية خسارة أميركا لأفغانستان.

هل كان قرار الانسحاب مخططاً بعناية أم أنه خطأ استراتيجي كارثي سيتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن دفع ثمنه في الانتخابات المقبلة، إذا قرر الترشح مرة أخرى عام 2024؟ كيف خرجت القوة العظمى الوحيدة في العالم مهزومة من قبل المجموعات الإرهابية؟

وستبقى هذه الأسئلة بدون حل لفترة طويلة. لكن السؤال الأهم بالنسبة لدول الخليج العربي، التي تقع على بعد 2000 كيلومتر فقط من أفغانستان، هو: ما هي انعكاسات الانسحاب الأميركي من أفغانستان على أمن الخليج؟

وهل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مجرد مقدمة لخطة طويلة الأمد لانسحاب عسكري تدريجي من الخليج العربي أيضاً؟ ما هي الخيارات التي ستواجه دول الخليج العربي؟

لدى دول الخليج العربي الكثير من الخيارات، إنهم حساسون للمزاج الأميركي المتحيز تجاه الانسحاب من الصراعات الخارجية، ومتناغمون جيداً مع ما يجري وراء الكواليس في واشنطن، حيث يدور الحديث عن أن منطقة الخليج العربي ليست منطقة حيوية مثلما كانت في الماضي.

هذه الدول لديها خيارات كثيرة، لعل أولها وأهمها إمكانية تطوير قدراتها الدفاعية عن النفس وتجنب خطأ بناء جيش مختل مثل الجيش الأفغاني الذي سقط في أول مواجهة حقيقية.

لكن أمن الخليج العربي ليس مسؤولية دول الخليج فقط. لطالما كان لها بعد دولي، بسبب موقعها الاستراتيجي وثروتها النفطية. أصبح الوجود الدولي في المعادلة الأمنية الخليجية ضرورياً بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان وتهاون واشنطن تجاه انتهاكات إيران، وكذلك تصاعد النشاط التخريبي حول مضيق هرمز. أي غياب أميركي يجب تعويضه بوجود عسكري بريطاني وفرنسي وأوروبي، بالإضافة إلى وجود عسكري صيني وهندي وكوري جنوبي، بحكم قيمة المنطقة بالنسبة للشرق. إن تدويل أمن الخليج هو أحد الخيارات لعصر ما بعد الخليج الأميركي.

ومهما يكن الأمر، فإن الانسحاب الأميركي المتسرع من أفغانستان والعودة القوية لطالبان إلى العاصمة الأفغانية وتصاعد التهديد الإيراني يشير إلى أن معادلة أمن الخليج ستكون مختلفة جداً هذا القرن مقارنة بالقرن الماضي. الخليج على أعتاب تحولات أمنية وعسكرية ضخمة، ربما تكون الأكبر منذ عام 1971، عندما تحملت الولايات المتحدة المسؤولية عن أمنها وحولتها إلى "خليج أميركي" بمعنى استراتيجي. قد لا يكون هو نفسه خلال العقود الخمسة المقبلة.

للولايات المتحدة الحق في اتخاذ القرار الذي يناسب مصالحها الوطنية، ولكن التكلفة القاتلة للأخطاء الأميركية لا تدفعها الولايات المتحدة، بل تدفعها أصدقاؤها وشركاؤها، مثل أفغانستان.

أخطاء الولايات المتحدة كارثية في الآونة الأخيرة، وسيكون من الضروري لدول الخليج أن تتعلم الدروس منها. حان الوقت لتقليل الاعتماد على واشنطن في المجال الاستراتيجي. الثقة في الولايات المتحدة بحاجة أيضاً إلى المراجعة، وهناك حاجة إلى إعادة نظر عميقة وجوهرية. حتى الارتباط القديم مع الولايات المتحدة الذي يناسب ظروف القرن العشرين قد لا يتناسب مع ظروف القرن الحادي والعشرين، ولا يناسب ظروف ظهور الخليج كقوة صاعدة في المنطقة العربية.

اليونان: لا يمكن أن تصبح بوابة للأفغان للهروب الى الاتحاد الأوروبي

أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فقالت: "حذر وزير الهجرة اليوناني من أن اليونان لا يمكن أن يكون نقطة دخول الأفغان الذين يحاولون الفرار إلى أوروبا".

وجاء تعليق نوتيس ميتاراشي بعد يومين من سيطرة طالبان الكاملة على أفغانستان من خلال الاستيلاء على كابول.

ووسط الفوضى التي أعقبت ذلك، سارع آلاف الأفغان إلى مطار المدينة، حيث حاولوا يائسين ركوب الرحلات الجوية للفرار من سيطرة الجماعة المسلحة.

وقالت بعض الدول إنها تعتزم إطلاق خطط إعادة توطين للاجئين الأفغان، لكنها لم تحدد خططاً محددة.

ومع ذلك، يشعر الوزراء اليونانيون بالقلق مما يمكن أن يعنيه النزوح الجماعي من أفغانستان لبلادهم. خلال أزمة الهجرة عام 2015، وصل ما يقرب من مليون شخص فروا من الصراع إلى شواطئ اليونان.

وقال ميتاراشي يوم الثلاثاء: "نقول بوضوح إننا لن ولن نكون بوابة أوروبا للاجئين والمهاجرين الذين قد يحاولون القدوم إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن "الحل يجب أن يكون مشتركاً ويجب أن يكون حلاً أوروبياً".

(م ش)