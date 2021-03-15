صحف عالمية: سوريا ليست أولوية لبايدن وموسكو تحاول إبعاد أنقرة أكثر عن واشنطن

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى عدم الاكتراث السياسي لإدارة بايدن بما يحصل في سورية، بالإضافة إلى محاولات روسيا زيادة الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة.

'سوريا ليست أولوية بالنسبة لبايدن'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "دعا جو بايدن عندما كان نائبًا لأوباما إلى سياسة أمريكية أكثر صرامة في سوريا، واختلف مع الرئيس السابق عندما تراجع عن فرض خط أحمر على الأسلحة الكيماوية عام 2013 ونصح بتوخي الحذر في تسليح المتمردين في البلاد".

ولكن مع دخول الصراع السوري عامه الحادي عشر، لا توجد مؤشرات على أن سوريا ستكون في أي مكان بالقرب من قمة أجندة بايدن في الشرق الأوسط، أو أنه سيشارك عسكريًّا بما يتجاوز الضربات الانتقامية ومكافحة الإرهاب في البلاد.

وبالنسبة لإدارة بايدن، لم يتم تعيين لسوريا - على عكس اليمن وإيران – أي مبعوث خاص، وهو تقليد احتفظت به الإدارتان الأخيرتان. وبدلًا من ذلك، أبقى فريق بايدن على إيمي كترونا كممثل خاص بالإنابة للانخراط في سوريا.

ويصف الباحث ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر، الشهرين الأولين من سياسة بايدن بشأن سوريا على أنها استمرار لسياسة إدارة دونالد ترامب.

وقال ليستر، الذي تابع ودرس الصراع السوري منذ عام 2011: "لا تزال المراجعة الناعمة للسياسة تجاه سوريا جارية في البيت الأبيض، وقد أدى ذلك إلى خنق قدرة وزارة الخارجية إلى حد كبير على ممارسة العمل خارج حدود النشاط القياسي".

وتشير مستشارة السياسة والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين بسمة علوش، إلى وضع إنساني مريع سيتفاقم فقط إذا لم تتصرف إدارة بايدن في الوقت المناسب.

وقالت: "إذا لم يكن هناك زيادة في المساعدة ولم تكن هناك تسوية سياسية للأزمة السورية، فنحن نضمن رؤية المزيد من النزوح، وفرص أقل للبحث عن الأمان، وسيظل السوريون في أوضاع محفوفة بالمخاطر وضعيفة مع انتهاك حقوقهم يوميًّا".

ومستشهدة بالخطوات التي يمكن للإدارة أن تتخذها للتخفيف من المعاناة الإنسانية، قالت بسمة علوش: "زيادة المساعدة التمويلية للاستجابة للأزمات، زيادة المشاركة الدبلوماسية مع جيران سوريا لتحسين ظروف اللاجئين، الانخراط مع جميع أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، تجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مرور المساعدات عبر الحدود في يوليو/ تموز".

ولكن لتحقيق ذلك، يرى السفير الأمريكي السابق جيفري فيلتمان أن هناك حاجة لمزيد من المرونة من الولايات المتحدة بشأن مسألة العقوبات.

وقال فيلتمان، وهو الآن زميل زائر في معهد بروكينغز، للصحيفة: "لم تساعد السياسات الأمريكية على مدى السنوات العشر الماضية الشعب السوري على بناء مستقبل أفضل في بلدهم".

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الإدارة الجديدة يجب أن "تنظر إلى الأمام والخلف في نفس الوقت، إلى الوراء، من حيث استمرار الضغط من أجل المساءلة عن مقتل وتدمير سوريا، والمضي قدمًا من حيث لما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لمحاولة تقليل المعاناة الإضافية".

ويدعو فيلتمان إلى نهج جديد يستخدم العقوبات لإجبار حكومة دمشق على تقديم تنازلات، مع العلم أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو الانهيار، ويخلق أنواعًا مختلفة من الضغوط الوجودية على هذه الحكومة، وقال: "نعم، لقد أنقذ الإيرانيون والروس بشار الأسد عسكريًّا، ولكني لا أستطيع أن أراهم راغبين أو قادرين على تولي المهمة طويلة المدى لإنقاذه اقتصاديًّا".

ويقترح وضع قائمة علنية بالخطوات الملموسة التي يجب على حكومة دمشق اتخاذها مقابل التعليق المؤقت للعقوبات، سيتم تنسيق هذه الخطوات مع الروس ويمكن أن تشمل إطلاق سراح السجناء واحترام أكبر لحقوق الإنسان والإصلاح السياسي بما في ذلك اللامركزية والمشاركة بحسن نية في عملية جنيف للأمم المتحدة.

وقال فيلتمان: "قد يرفض الأسد، وهذا من شأنه أن يظهر - كما لو كان هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة - أنه لا يزال العقبة الرئيسة أمام مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا".

وفي وزارة الخارجية، لم يكن المسؤول الأمريكي على استعداد لمناقشة تخفيف العقوبات أو أي تقارب مع حكومة دمشق، وقال المسؤول: "الأزمة الإنسانية الشديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية".

ودعا "النظام وداعميه إلى الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة".

وأحد المجالات التي يمكن أن تشهد بعض التحسن في ظل فريق بايدن هو الوضع الإنساني، وتقترب الإدارة من الإفراج عن 230 مليون دولار لتمويل الاستقرار الذي تم تجميده في عهد ترامب.

'الطائرات الروسية "قد تدق إسفينًا جديدًا" بين تركيا والولايات المتحدة'

ومن جانبها، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "يقول الخبراء إن إعلان روسيا عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أنقرة بشأن تسليم طائرات مقاتلة من طراز Su-35 وSu-57 إذا طلبت تركيا ذلك قد يتسبب في مزيد من التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا".

ويقول محللون إن دعوة روسيا الأسبوع الماضي أنقرة لإعادة النظر في قرارها السابق بشأن طائرات Su-57 تهدف إلى إبعاد تركيا عن واشنطن وتجنب "إعادة ضبط" العلاقة.

وفي هذا السياق قال الخبير في العلاقات التركية الروسية أيدين سيزر، إن الدعوة الأخيرة التي وجهتها روسيا للتفاوض بشأن شراء طائرات روسية الصنع هي خطوة تكتيكية لإبقاء التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة على الأجندة الغربية.

وقال سيزر: "الكرملين يعلم جيدًا أن تركيا لن تشتري أي طائرة روسية، حتى إذا قررت شرائها، فسوف تحصل عليها في غضون 10 سنوات على أقرب تقدير، ولذلك أرادت روسيا تذكير تركيا بالتزاماتها".

ووفقًا لما قاله سيزر، فإن تحركات السياسة الخارجية التركية الأخيرة أزعجت صانعي السياسة الروس.

وقال: "تعهدت أنقرة بشراء الدفعة الثانية من الصواريخ الروسية العام الماضي، لكن منذ شهرين لا توجد محاولة من أنقرة للتفاوض بشأنها وكأنها نسيت فجأة جميع التزاماتها السابقة".

'وزير الدفاع الأمريكي يستغل زيارة الهند لتقوية العلاقات ضد الصين الحازمة'

أما صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية فقالت: "صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى هاواي بأن تعزيز التحالفات والشراكات مع الدول الأخرى هو محور رحلته السريعة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وإدراكًا لأهمية الهند في أي جهد لفحص سلوك الصين المتزايدة الحزم، من المتوقع أن يزور أوستن نيودلهي في الفترة من 19 إلى 21 آذار/ مارس لعقد اجتماعات مع نظيره راجناث سينغ وغيره من كبار مسؤولي الأمن القومي.

وقال مسؤولون في الحكومة الهندية: "إن زيارة الوزير أوستن للهند كجزء من أول سفر له إلى الخارج تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة".

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان سبل زيادة تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي وتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية الإقليمية.

ومع دخول البلاد في منتصف برنامج تحديث عسكري قيمته 250 مليار دولار، باعت صناعة الدفاع الأمريكية للهند مجموعة متنوعة من الأسلحة وأنظمة باهظة الثمن، من طائرات دورية "P-8I Poseidon" إلى طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز ""Apache، وذكرت وكالة بلومبرغ أن الهند تخطط لإنفاق 3 مليارات دولار لشراء 30 طائرة بدون طيار مسلحة من طراز ""MQ-9B.

(م ش)