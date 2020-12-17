صحف عالمية: سوريا أمام كارثة إنسانية وواشنطن لا تثق بالدوحة ولا تشاركها المعلومات الاستخباراتية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة الخميس، إلى الوضع الإنساني الكارثي في سوريا، وكذلك المخاوف الأمريكية من قطر وعلاقتها مع إيران.

عرب نيوز: أجراس الإنذار تدق مرة أخرى في الأمم المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا

صحيفة العرب نيوز السعودية تطرقت إلى الوضع الإنساني في سوريا، ومخاوف الأمم المتحدة حياله، وقالت: "دق منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، ناقوس الخطر مرة أخرى بشأن الظروف غير المستقرة التي يعيشها الشعب السوري، بينما يستعدون لمواجهة شتاء قاسٍ آخر.

وقال لوكوك لمجلس الأمن، يوم الأربعاء، إن ملايين السوريين نزحوا ويعانون من "صدمة وخسارة شخصية كبيرة".

وقال أيضًا إن دخل أكثر من 80 في المئة من الأسر النازحة في جميع أنحاء سوريا لا يغطي احتياجاتهم الأساسية في شمال غرب سوريا.

ويستمر الاقتصاد السوري في الانهيار، مع تفاقم المشاكل بسبب جائحة كورونا، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

بالإضافة إلى التهديد الصحي المباشر، وأعرب لوكوك أيضًا عن قلقه بشأن الآثار الثانوية للوباء، بما في ذلك انخفاض فرص الحصول على التعليم.

وفي غضون ذلك، تزداد صعوبة العثور على الطعام والوقود، كما أن تكاليف أسعار الخبز والديزل تضاعفت منذ أيلول/سبتمبر.

قال لوكوك: "سعر السوق لسلة الغذاء المرجعية القياسية أعلى من أي وقت مضى" منذ أن بدأ برنامج الأغذية العالمي (WFP) في مراقبة الأسعار في سوريا عام 2013.

وفي غضون ذلك، تواجه عملية المساعدة الإنسانية في شمال وشرق سورية تحديات لجهودها لمساعدة الناس، على سبيل المثال، أمرت إحدى المنظمات من قبل السلطات السورية بوقف توزيع مساعدات برنامج الأغذية العالمي عن قرابة 220 ألف شخص في مناطق محافظة الرقة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.

وفي غضون ذلك، أطلع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن مجلس الأمن على نتائج الدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، التي انعقدت في جنيف هذا الشهر.

وقال إنه على الرغم من أن الهدوء الهش قد حل في معظم أنحاء سوريا، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما حذّر من أنه مع وجود خمسة جيوش دولية تعمل في سوريا، فإن البلاد تظل كـ "صندوق بارود للحوادث الدولية الكبرى"، والتي لها تداعيات محتملة على المنطقة بأكملها.

وأشار بيدرسن إلى أنه بعد ما يقرب من 10 سنوات من الصراع، فشلت العملية السياسية في تحقيق نتائج للشعب السوري، الذي لا يزال يعاني بشدة داخل وخارج البلاد.

وعلى خلفية الانقسامات العميقة في سوريا والمنطقة وفي جميع أنحاء العالم، أقرّ بيدرسن بأن صياغة إجماع حول كيفية تشجيع الخطوات المتبادلة التي تؤدي إلى دبلوماسية بناءة "أمر صعب للغاية".

جيروزاليم بوست: الولايات المتحدة ترفض تبادل المعلومات مع قطر بسبب دعمها لإيران

صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية، تحدثت عن تقرير بريطاني كشف فيه مخاوف الولايات المتحدة من قطر التي تتمتع بعلاقة مع إيران، فقالت: "قدّم النائب البريطاني إيان بيزلي عرضًا صادمًا، الأسبوع الماضي، خلال مناظرة في مجلس العموم، قال فيه إن الحكومة الأمريكية لا تشارك المعلومات العسكرية مع قطر، حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية ضخمة، لأن النظام الملكي الخليجي متحالف مع إيران.

وأضاف بيزلي "بعض القراءات في ذلك التقرير مقلقة للغاية، على سبيل المثال، يشير هذا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تشارك المعلومات الاستخباراتية والعسكرية التي لديها معلومات مع الدوحة، بسبب مخاوفها بشأن القرب الذي تتمتع به قطر من إيران".

وأردف: "لقد تركت اليوم في مكتبة مجلس العموم تقريرًا مهمًا للغاية من شركة""Cornerstone Global Associates حول اغتيال فخري زاده، يربط بعض الأنشطة في الخليج بقطر وإيران، ومع جماعة الإخوان المسلمين".

وعن مزاعم التقرير المستندة إلى مصادر استخباراتية غربية بأن "قطر ستتعهد بأنها لن تسمح للولايات المتحدة بتنفيذ أي هجمات ضد إيران من الأراضي القطرية"، قالت ناتالي جوليه، السيناتورة الفرنسية- التي قادت لجنة التحقيق في الشبكات الجهادية في أوروبا، وأعدت تقريرًا لحلف شمال الأطلسي حول تمويل الإرهاب- لصحيفة جيروزاليم بوست أن "هذا أمر معقول، أن قطر كانت على علم مسبق بهجوم إيراني على سفينة أمريكية في الخليج العربي قبل بضعة أشهر، ومرة أخرى، أنا متشككة للغاية، لا يمكننا الوثوق بقطر طالما أنها تدعم ألد أعدائنا، الإخوان المسلمين وإيران، وأي مصالحات من قبل قطر مع مجلس التعاون الخليجي ستكون نفاقًا قصير المدى".

واشنطن تايمز: بومبيو ينتقد لافروف ويلقي باللوم على روسيا في نشر 'الفوضى' في البحر المتوسط

بينما صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية، لفتت إلى اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لروسيا بزرع الفوضى والانقسام، وبيّنت: "اتهم وزير الخارجية مايك بومبيو روسيا بالسعي إلى "زرع الفوضى والصراع والانقسام" في منطقة البحر المتوسط ​​في محاولة لدفع مصالح موسكو الجيوسياسية على حساب المنطقة بأكملها.

وفي بيان شديد اللهجة، انتقد السيد بومبيو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زاعمًا أن الأخير قد تجاوز الحد مؤخرًا من خلال التأكيد علنًا على أن الولايات المتحدة تلعب ألعابًا سياسية من خلال تعطيل تعيين مبعوث رئيسي للأمم المتحدة للعمل على محادثات السلام في ليبيا.

وقال بومبيو: "من المؤسف وغير المفيد أن السيد لافروف يخطئ مرة أخرى في الحقائق ويحاول إعادة كتابة التاريخ".

في حين أن المنطقة كانت نقطة ساخنة جيوسياسية متكررة منذ ما قبل بناء الأهرامات، فقد ظهرت من جديد في السنوات الأخيرة كبحر من الانقسام وعدم الاستقرار، حيث تتصارع قوى مثل روسيا والصين وتركيا وإسرائيل من أجل النفوذ والموارد الطبيعية والمزايا العسكرية.

وأضاف بومبيو: "تواصل روسيا تهديد استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر المعلومات المضللة، وتقويض السيادة الوطنية، وزرع الفوضى والصراع والانقسام داخل البلدان في جميع أنحاء المنطقة".

وقال: "في سوريا، تدعم روسيا نظام الأسد الذي أدت حربه ضد شعبه إلى زيادة عدم الاستقرار الإقليمي، وأدت إلى أزمة إنسانية طويلة، وشردت نصف السكان".

وأردف بومبيو "وفي اليونان، رأينا دبلوماسيين روس يُطردون من البلاد عام 2018 لتقويض اتفاقية "Prespes" والتدخل في الشؤون الدينية الأرثوذكسية اليونانية، لقد قام العديد من الروس بعمليات غسل مليارات الدولارات - العديد منهم على صلة بالكرملين - عبر جمهورية قبرص ومالطا، مما أدى إلى تشويه أسواقهم المحلية ونشر الفساد".

(م ش)