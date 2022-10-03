صحف عالمية: ستولتنبرغ يحذر روسيا من استخدام النووي وغازبروم الروسية تعلق تدفق الغاز إلى إيطاليا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تصاعد الصراع الروسي الغربي على أوكرانيا وتوسعه سياسياً واقتصادياً.

ستولتنبرغ يحذر من "عواقب وخيمة" في حال استخدام روسيا للأسلحة النووية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من عواقب وخيمة على روسيا إذا استخدم فلاديمير بوتين الأسلحة النووية في أوكرانيا، وسط تصاعد الخطاب من موسكو وحلفائها.

وقال "الخطاب النووي خطير. إنه أمر طائش".

وأضاف إن "أي استخدام للأسلحة النووية من شأنه أن "يغير طبيعة الصراع في أوكرانيا، لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبداً، وهذه رسالة ينقلها حلفاء الناتو بوضوح إلى روسيا".

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ في أعقاب بعض أكثر خطابات بوتين حدة حتى الآن بشأن استعداد موسكو لاستخدام القوة النووية بينما تعاني حملتها العسكرية من الهزائم في أوكرانيا.

ويعتقد القادة الغربيون والمسؤولون الحكوميون أن هذا التهديد قد تصاعد منذ يوم الجمعة، عندما ضم بوتين رسمياً مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا وأعلنها أراضي روسية، منذ ذلك الحين، تقول القوات الأوكرانية إنها استعادت مركز السكك الحديدية الرئيسي ليمان في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقوبلت الهزيمة في ليمان بانتقادات واسعة النطاق في روسيا للقيادة العسكرية للبلاد، طالب بعض أكثر مؤيدي بوتين حماسة برد أقوى، حيث اقترح بعض الصقور القوميين استخدام سلاح نووي منخفض القوة".

غازبروم الروسية تعلق تدفق الغاز إلى إيطاليا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز إنها علقت شحنات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب استحالة العبور عبر النمسا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانقطاع خلل بيروقراطي مؤقت، أو ما إذا كانت إيطاليا قد انضمت الآن إلى القائمة المتزايدة لدول الاتحاد الأوروبي التي تم قطعها عن الغاز الروسي.

وقالت السلطات النمساوية إن شركة غازبروم لم توقع على التغييرات في عقود التوريد التي تتطلبها التعديلات التنظيمية التي يتم إجراؤها كل عام والتي كانت غازبروم على علم بها منذ شهور، وقالت غازبروم والحكومة النمساوية وشركة الطاقة الإيطالية "إيني" إنهم يعملون على إيجاد حل.

وتخوض موسكو والاتحاد الأوروبي حرباً اقتصادية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية وتجارية كاسحة على روسيا بينما أرسلت أسلحة وأموال ومساعدات أخرى إلى أوكرانيا، أوقفت روسيا الكثير من إمداداتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لإضعاف الالتزام السياسي الأوروبي بدعم كييف.

أسفرت الانتخابات الإيطالية التي أجريت قبل أسبوع عن فوز تحالف حاكم جديد تعهد بمواصلة العقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا، رغم تخوف بعض الأطراف الإيطالية من التداعيات الاقتصادية للمواجهة مع موسكو".

تم إسقاط المزيد من الطائرات الانتحارية الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " أسقط سلاح الجو الأوكراني خمسة من أصل سبع طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 كانت روسيا تستخدمها لمهاجمة منطقة ميكولايف مؤخراً.

وأصدر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر ستوبون، بياناً، وفقاً لمواقع إخبارية أوكرانية متعددة، وقال إن "الخصم يواصل تركيز جهوده على محاولات احتلال منطقة دونيتسك والسيطرة على الأراضي المحتلة وتعطيل الإجراءات النشطة لقوات الدفاع في اتجاهات فردية".

وتابع ستوبون "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أطلق الخصم 4 صواريخ و16 ضربة جوية، العدو يستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 لضرب البنى التحتية، وقد تضررت أكثر من 30 مستوطنة بضربات العدو".

وأعلنت إدارة الاتصالات الاستراتيجية في القوات المسلحة الأوكرانية أنه في 13 أيلول، تم إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية الصنع بالقرب من كوبيانسك في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

ونشرت الدائرة بعد ذلك صوراً للطائرة المسيرة المدمرة لما بدا مشابهاً للطائرة شاهد -136.

وقبل أن تسقط القوات الأوكرانية الطائرة بدون طيار، حذرت الولايات المتحدة من أن إيران تزود روسيا بطائرات بدون طيار".

(م ش)