صحف عالمية: صراع شيعي - شيعي في العراق وكورونا تدق أجراس الإنذار في تركيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى المخاطر المحدقة بالعراق، وكذلك تبعات اغتيال العالم النووي الإيراني وتأثيراتها على الشرق الأوسط وعلى الداخل الايراني.

'ذا ناشيونال الإماراتية: العراق: عنف الناصرية ينذر بخطر التصعيد قبل انتخابات 2021 الموعودة'

صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية تحدثت عن خطر اندلاع موجة عنف في العراق إبان الانتخابات المقبلة، وقالت: "اندلعت أعمال العنف في جنوب العراق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما استمرت الحكومة في سعيها إلى احتواء حركة احتجاجية استمرت مدة عام، وذلك قبل الانتخابات المبكرة العام المقبل، كما حذّر مراقبون من مخاطر نشوب صراع شيعي شيعي في العراق".

وأشارت الصحيفة إلى اقتحام أتباع رجل الدين، المثير للجدل، مقتدى الصدر، الجمعة، معسكرًا للاحتجاج في مدينة الناصرية الجنوبية وأحرقوا الخيام وهاجموا المتظاهرين بالرصاص والسكاكين والهراوات.

في وقت قالت فيه الشرطة ومسؤولو الصحة إن سبعة محتجين على الأقل قُتلوا منذ يوم الجمعة في الناصرية ومدينة الكوت القريبة، على الرغم من حظر التجوال الذي فرضته السلطات، وأضافوا أن أكثر من 50 آخرين أُصيبوا.

وفي وقت سابق، تجمع الآلاف من أتباع السيد الصدر في بغداد ومدن أخرى لإظهار الدعم لزعيمهم، وطالبوا بالمشاركة في الانتخابات لضمان انتصارات كبيرة تمكنهم من تولي منصب رئاسة الوزراء.

وفي هذا السياق، قال رجل الدين والناشط البارز في مدينة الناصرية الجنوبية أسعد الناصري، لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد أدركوا أن دعمهم الشعبي قد تضاءل بشكل ملحوظ، وأن معظم الناس يفكرون بشكل مختلف الآن، لذا فهم يحاولون قمع الاحتجاجات".

ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، يتظاهر العراقيون للمطالبة بالخدمات الأساسية، ووضع حد للفساد المستشري وإزاحة النخبة الحاكمة، التي يعتبر أتباع السيد الصدر من اللاعبين الرئيسين فيها.

'الفايننشال تايمز: مقتل العالم النووي الإيراني يعقّد خطة بايدن للشرق الأوسط'

أما صحيفة الفايننشال تايمز فتطرقت إلى العلاقة الأمريكية الإيرانية بعد مقتل ما يسمى أبو القنبلة النووية: فخري زادة، وقالت: "إن اغتيال فخري زادة بمثابة الهدية للمتشددين في طهران، وستجعل الصفقة أصعب على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

ويعتزم بايدن إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018، لكن الهدف، المعقّد بالفعل، أصبح أكثر صعوبة، وهو بالتأكيد نية ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك حلفائهم العرب السنة في الخليج.

ويبدو فريق ترامب عازمًا قبل مغادرته على سياسة الأرض المحروقة في الشرق الأوسط لجعل طريق إدارة بايدن القادمة إلى الدبلوماسية أكثر صعوبة، بالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات، وردّ أن ترامب طلب المشورة مؤخرًا بشأن جدوى شن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية".

وهذا الشهر، توسط وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في اجتماع مفاجئ في المملكة العربية السعودية بين نتنياهو والأمير محمد، حيث كان الاجتماع، ظاهريًّا، حول الوفاق وتطبيع العلاقات، ولكن في الحقيقة كان يتعلق بجبهة موحدة ليس فقط ضد طهران، ولكن ضد سياسة بايدن تجاه إيران، مما أدى إلى إطلاق أجراس الإنذار في جميع أنحاء المنطقة.

وإن أولئك الذين يقاومون القوة الإيرانية المتنامية في الشرق الأوسط، يبتهجون بمقتل فخري زادة، لكن الفيزياء الإيرانية لا يمكن أن تُقتل، وكذلك زاد من عدم الثقة بالأمريكيين، هذه هدية سياسية للمتشددين.

'العرب نيوز السعودية: دُقّت أجراس الإنذار بسبب تفشي كورونا في تركيا'

وفي سياق آخر، تحدثت صحيفة العرب نيوز السعودية عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في تركيا لليوم السادس على التوالي، وقالت الصحيفة: "بدأت تُدقّ أجراس الإنذار حول قدرة وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد على التعامل معها.

وأظهرت البيانات الرسمية من وزارة الصحة التركية حدوث 182 حالة وفاة و30103 إصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة فقط، بما في ذلك حالات بدون أعراض، وفقًا لطريقة العد التي تم تحديثها مؤخرًا والمستخدمة منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومع الحصيلة الجديدة، أصبحت البلاد فجأة واحدة من أكثر البلدان تضررًا على المستوى العالمي، بينما كانت من بين أقل البلدان تضررًا قبل أربعة أيام.

وحذّرت الجمعية الطبية التركية لفترة طويلة من أن الإحصاء الحكومي السابق لم يظهر الحجم الحقيقي للعدوى، وتقدر المجموعة الطبية أن هناك أكثر من 50000 حالة يومية جديدة، أي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

(م ش)