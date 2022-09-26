صحف عالمية: شيء استثنائي يحدث في إيران وألمانيا تلجأ إلى الخليج لسد النقص في الغاز

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى استمرار الاحتجاجات في إيران، وأزمة الطاقة في أوروبا، والوضع الاقتصادي في لبنان.

شيء استثنائي يحدث في إيران

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية إن "الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوع، في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني التي تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها شرطة الإرشاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، بأنها شيء استثنائي يحدث في إيران، وذلك في ظل لحظة تطور سياسي واجتماعي تتجاوز الاحتجاجات نفسها، وقد يكون لها تأثير عميق على المجتمع والسياسة الإيرانيين لسنوات قادمة.

كما أن أكثر الفيديوهات إثارة للمشاعر التي جاءت من إيران خلال الأيام الماضية لم يأت من طهران، أو غيرها من المدن التي شهدت الاحتجاجات، وإنما جاء من سجن في بلدة سارفان النائية في جنوب شرقي البلاد.

في هذا الفيديو القصير يظهر الإيراني سليم الله حسين بور، وهو سجين سياسي من عرقية البلوش سجن بتهمة نشر مواد مناهضة للنظام الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، وبزعم مشاركته في احتجاجات عام 2019 دعمه للاحتجاجات من داخل سجنه عبر حلق شعره، في إشارة لدعمه للنساء اللائي يخلعن الحجاب ويقصصن شعرهن في أعمال تحد علنية لما تفرضه عليهم السلطات من لباس.

ويقول الرجل في الفيديو "لا يمكنني الاحتجاج من أجل أختنا الكردية لأنني في السجن، ولكن كعمل من أعمال الاحتجاج، سوف أحلق شعري".

وحرم النظام الديني في إيران الناس لعقود من الزمان من حقوقهم الأساسية، وإن الحجاب الإلزامي هو مجرد المظهر الأكثر وضوحاً لكره النساء الممنهج والاستخفاف بكرامة الإنسان.

كما أن رد الفعل على وفاة مهسا أميني كان فورياً وانتشر مثل النار في الهشيم، وفي ظل عدم وجود ملاذ ضمن النظام السياسي أو القضاء أو المشهد الإعلامي، الذي يحتكره الإسلاميون، لم يكن أمام الإيرانيين سوى النزول للشوارع والاحتجاج.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات، فأن معظم المحللين في إيران وأجهزة المخابرات الغربية، حتى أولئك الذين يتعاطفون بحماس مع المحتجين، يقدّرون أن الاضطرابات ستهدأ على الأرجح في الوقت الحالي، ومع ذلك فإن المحتجين في الشوارع وكذلك أولئك الذين أزيحوا قسرا إلى الهامش، مثل حسين بور الذي حاول الارتقاء إلى مستوى المناسبة، لا يزال بإمكانهم ادعاء تحقيق نصر أخلاقي لدفعهم التطور السياسي في إيران.

وسواء نجحت في إحداث تغيير من عدمه، فإن انتفاضة أيلول 2022 الشعبية التي أعقبت وفاة مهسا أميني، والطريقة التي اجتذبت بها الإيرانيين من جميع أطياف التركيبة السكانية معاً، ستُكرس بالتأكيد كلحظة فخر في تاريخ الأمة ومسارها الديمقراطي".

الإمارات العربية المتحدة توافق على صفقة الغاز الطبيعي المسال مع ألمانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "وافقت الإمارات العربية المتحدة على صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، حيث زار المستشار الألماني أولاف شولتس الدولة الخليجية في إطار جولة إقليمية سعياً لإيجاد بدائل للطاقة الروسية.

قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية، إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية ستزود مرفق RWE الألماني بـ 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما سيكون أول عملية تسليم إلى محطة الاستيراد قيد الإنشاء على الساحل الشمالي الغربي في برونسبوتيل، حسبما ذكرت RWE ووسائل الإعلام الحكومية الإماراتية.

وقال شخص مطلع على الأمر إن من المتوقع أن تحتفظ أدنوك بخمس شحنات أخرى من الغاز الطبيعي المسال للعملاء الألمان في عام 2023.

وتسعى ألمانيا لتأمين واردات الطاقة من مصادر خارج روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط، الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط، رغم أنها مصدر متواضع نسبياً للغاز، لديها خطط لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنوياً بحلول عام 2026.

قال شولتس قبل الإعلان عن الصفقة: "نحتاج إلى التأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب المرتفع الموجود دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا"، بحسب رويترز.

وقالت RWE إن الصفقة تمثل "علامة فارقة مهمة" في إنشاء البنية التحتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

لكن كمية الغاز الطبيعي المسال التي حصل عليها شولتس حتى الآن خلال زيارته للخليج، بدءاً من ناقلة واحدة فقط في كانون الأول، ضئيلة مقارنة بالكميات التي تحتاجها ألمانيا لاستبدال الغاز الطبيعي الذي توقفت روسيا عن توريده، قبل غزو موسكو لأوكرانيا، كان الغاز الطبيعي الروسي يمثل أكثر من نصف إجمالي الإمدادات الألمانية.

وتوجه شولتس، الذي التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة يوم السبت، إلى قطر يوم الأحد لحضور اجتماعات قد تتيح إمدادات غاز أكبر لأكبر اقتصاد في أوروبا".

البنوك اللبنانية تفتح أبوابها بعد أسبوع من إغلاقها وسط مخاوف أمنية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "ستعيد البنوك في لبنان فتح أبوابها يوم الإثنين بعد إغلاق دام أسبوعاً بعد أن اقتحم عدد من العملاء البنوك لاسترداد مدخراتهم.

وقال مصدر في القطاع المصرفي لصحيفة ذا ناشيونال إن كل بنك سيكون مسؤولاً عن أمنه الخاص ولن يتم إعادة فتح جميع الفروع.

وكانت الخطوة قد أعلنت يوم الأحد من قبل جمعية مصارف لبنان، جاء ذلك بعد أن عقدت المجموعة اجتماعاً ناقشت فيه ضرورة ضمان استمرارية العمليات مع معالجة المخاوف المتعلقة بسلامة العملاء والموظفين.

وقال المصدر إن البنوك ستفتح أبوابها مع قيود يتم تطبيقها حسب الإجراءات الداخلية لكل بنك وقدرتها على تأمين سلامة عملائه وموظفيه.

وفي عام 2019، فرضت البنوك قيوداً غير رسمية على رأس المال، وفرضت قيوداً شديدة على الوصول إلى العملة الصعبة وفاقمت الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الناس في لبنان.

أدى الانهيار المالي الذي ظهر لأول مرة في عام 2019، والذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد الأسوأ في التاريخ الحديث، إلى إغراق غالبية لبنان في براثن الفقر وأدى إلى فقدان العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها".

(م ش)