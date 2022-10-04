صحف عالمية: شتاء قاس ينتظر أوروبا وواشنطن تتحرك لقمع تجارة المخدرات المرتبطة بحكومة دمشق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تبعات أزمة الطاقة على أوروبا والمساعي الأميركية لكبح تجارة المخدرات في سوريا، وسعي واشنطن لسن قواعد لضرب سوق الحواسيب العملاقة ومراكز البيانات المزدهرة في الصين.

تحذير من فصل الشتاء يوقف صادرات الطاقة الألمانية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" حذر مسؤول تنفيذي كبير في أكبر مشغل شبكة في البلاد من أن ألمانيا قد تضطر إلى خفض صادرات الكهرباء إلى فرنسا ودول أخرى هذا الشتاء لمنع انهيار شبكة الكهرباء.

وقال هندريك نيومان، كبير المسؤولين التقنيين في Amprion، أكبر مشغلي شبكات الطاقة الأربعة في ألمانيا، إن الوقف المؤقت قد يصبح ضرورياً لتجنب نقص الكهرباء والاختناقات كـ "ملاذ أخير"، ومع ذلك، قال إن مثل هذا السيناريو من المرجح أن يستمر لساعات وليس لأيام.

وقد يؤدي أي انقطاع أو انخفاض في صادرات الكهرباء الألمانية إلى تفاقم نقص الإمدادات في فرنسا، حيث ما يقرب من نصف محطات الطاقة النووية البالغ عددها 56 في البلاد خارج الشبكة حالياً.

وتضغط الحكومة الفرنسية على مجموعة المرافق الحكومية EDF لاحترام إعادة التشغيل المقررة هذا الشتاء لجميع المفاعلات النووية الـ 32 التي توقفت عن العمل الصيف للصيانة وبسبب مشاكل التآكل.

واستوردت فرنسا 6000 غيغاوات ساعة من الكهرباء من ألمانيا في الفترة من كانون الثاني إلى آذار، أي ما يعادل 5 في المائة من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة، وفقاً لمركز أبحاث فراونهوفر ISE، بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

الكونغرس الأميركي يتحرك لقمع تجارة المخدرات المرتبطة بسوريا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "كثف أعضاء الكونغرس الأميركي من ضغوطهم على إدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط، وبشكل خاص على دور سوريا في هذه التجارة.

ويهدف قانون الكبتاغون، إلى تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات من أجل، تفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة ببشار الأسد، وسيتطلب التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية والخزانة ووزارة الداخلية والوكالات الفيدرالية الأخرى ذات الصلة.

وأقر مشروع القانون مجلس النواب بدعم من الحزبين في أيلول ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ. إذا تم سن قانون الكبتاغون، فإنه سيخلق خريطة طريق لإنشاء استراتيجية أميركية أكثر صلابة بشأن أزمة المخدرات المتنامية في الشرق الأوسط.

وقال ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة إن الإدارة تعمل على مكافحة الاتجار بالمخدرات من خلال "جهود متعددة بما في ذلك أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية".

وقالت المحللة في معهد نيولاينز كارولين روز" عندما أفكر في طرق لمعالجة قضية الكبتاغون، أعتقد أن هناك الكثير من الفرص للولايات المتحدة للعمل حيال ذلك".

قال مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط بواشنطن تشارلز ليستر، إنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إقناع النظام السوري بالتوقف عن إنتاج المخدرات وتهريبها إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف إن الحجم الحقيقي للتجارة قد يصل إلى 30 مليار دولار، وهذا يعادل 45 ضعف حجم صناعة التصدير القانونية في سوريا بأكملها".

وقالت كارولين روز للصحيفة "يلعب نظام الأسد دوراً بارزاً في أزمة الكبتاغون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإنتاج والتهريب داخل سوريا، ومع تزايد الطلب في الخليج والخارج، يمتلك نظام الأسد وحلفاؤه بقرة مربحة يمكن أن تكون بمثابة مصدر بديل قوي جداً للإيرادات".

واشنطن تخطط لقيود غير مسبوقة على تكنولوجيا بكين

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن " واشنطن تخطط لسن قواعد ستكون أقوى دفعة حتى الآن من قبل الولايات المتحدة لضرب سوق الحواسيب العملاقة ومراكز البيانات المزدهرة في الصين.

ويمكن أن تكون القواعد الجديدة الإجراء الأكثر شمولاً الذي اتخذته إدارة بايدن حتى الآن لإحباط وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية التي تشغل مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.

ونقلت الصحيفة عن "العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر" قولهم إن الخطة وهي الأحدث في سلسلة من الخطوات، تهدف إلى عرقلة طموحات بكين في تصنيع أسلحة الجيل التالي وأتمتة أنظمة المراقبة واسعة النطاق.

وستكون هذه الإجراءات، التي يمكن أن يكون الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، من أهم الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن لقطع وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وسيكون البناء على قاعدة تشريعية من عهد ترامب وجهت ضربة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من خلال منع الشركات في جميع أنحاء العالم من إرسال منتجات لها مصنوعة باستخدام التكنولوجيا أو الآلات أو البرامج الأميركية.

ومن المتوقع أن يواجه عدد من الشركات الصينية ومختبرات الأبحاث الحكومية وغيرها من الكيانات قيودا مماثلة لشركة هواوي، وفقا لشخصين على دراية بالخطط.

وتقول إنه سيتم منع أي شركة تستخدم تقنيات أميركية الصنع من البيع للكيانات الصينية التي تستهدفها الإدارة.

وقالت المصادر، إن واشنطن تخطط أيضاً للحد من بيع الرقائق الدقيقة الأميركية الصنع إلى أقوى مشاريع الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات في الصين.

وقد ينتهي الأمر بهذا القيد إلى تثبيط قدرة المؤسسات الأكاديمية الكبرى وشركات الإنترنت مثل علي بابا وتينسنت من الحصول على الأجزاء التي تحتاجها لبناء مراكز بيانات وأجهزة كمبيوتر عملاقة رائدة.

وبمرور الوقت، ومع ارتفاع مستويات أداء الحواسيب العملاقة، يمكن أن يعوق الحد الأقصى بشكل خطير قدرة الصين على تطوير التكنولوجيا القوية التي تشكل لبنة بناء الابتكارات عبر مجموعة من المجالات، بما في ذلك العلوم البيولوجية والذكاء الاصطناعي وهندسة الصواريخ.

كما تستعد إدارة بايدن، لأمر تنفيذي يسمح للحكومة بالتدقيق في الاستثمارات التي قامت بها الشركات الأميركية في الخارج لمواجهة مخاطر الأمن القومي، والنظر في تدابير أخرى يمكن أن تنطبق على شركة يانغتسي ميموري تكنولوجيز الصينية لصناعة رقائق الذاكرة، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات.

ونقلت الصحيفة عن الباحث المخضرم في جمعية آسيا أورفيل شيل، إن الحكومة الأميركية تتحرك لفصل سلاسل التوريد الأميركية والصينية بأشباه الموصلات وتكنولوجيا أشباه الموصلات، نظرا لأهميتها ليس فقط للاقتصادات الوطنية ولكن أيضا لأنظمة الأسلحة والتطبيقات العسكرية الأخرى.

وقال شيل إنه في الشهر أو الشهرين الماضيين، أصبح المسؤولون الأميركيون قلقين بشكل متزايد من الشركات الصينية التي تصنع أشباه الموصلات متوسطة المدى.

ويرجع ذلك إلى أن تلك المنتجات القديمة لا تزال مكونات مهمة للأسلحة، ولا يريد المسؤولون أن يستخدم صانعو الرقائق الصينيون التكنولوجيا من الولايات المتحدة أو الدول الشريكة لإنتاج تلك الرقائق.

وهم لا يريدون أن تصبح الشركات الصينية موردين عالميين.

واستخدمت الصين بعض أجهزة الكمبيوتر العملاقة لتشغيل أنظمة المراقبة التي تستهدف الأقليات العرقية.

واستخدمت بكين أسلحة أخرى لنمذجة التفجيرات النووية وتصميم أسلحة الجيل التالي التي يمكن أن تتهرب من الدفاعات الأميركية".

(م ش)