صحف عالمية: شكوك حول جدية أنقرة بالمصالحة مع العرب وخلاف سوري لبناني على الحدود البحرية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الشكوك الكثيرة بخصوص حديث أنقرة عن المصالحة مع الدول العربية، وكذلك الخلاف الجديد بين دمشق وبيروت بخصوص الحدود البحرية.

هل يكسر إصلاح العلاقات العربية التركية عزلة الأخيرة الإقليمية؟

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "كانت هناك تلميحات حديثة عن اتصالات دبلوماسية أو استخباراتية بين مصر وتركيا، سلطت الضوء على عدد من القضايا، بغض النظر عن حدود وأهداف هذه الاتصالات (من الجانب التركي بالطبع)".

لقد أدركت تركيا أن خطر فقدان العلاقات بين الأمم من أجل إرضاء "الإخوان" ليس في مصلحتها، لأنها وضعت نفسها في قفص محكم إقليمي ودولي.

ولم يعد بإمكانها المناورة وتحقيق مصالحها التجارية والاقتصادية في هذه البيئة المعادية التي صنعتها هي بنفسها، حيث تنعكس أخطاء السياسة التركية على مستوياتها التجارية ومصالحها الاقتصادية المهمة مع الدول العربية.

وتشارك دول أخرى في المنطقة، لا سيما السعودية والإمارات، تحفظات القاهرة على سلوك تركيا وتحالفاتها مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فتحركات تركيا للإضرار بمصالح ثلاث دول عربية لم تحقق أيًّا من أهدافها.

وفي النهاية، السياسة لا تتعلق فقط بالتسميات، ولكنها تتعلق بالسلوكيات والسعي الطويل وراء المصالح، ومن المؤكد أن النظام العالمي الحالي والجغرافيا السياسية في شكلها الحالي لم يعد يعترف بنموذج التحالف الاستراتيجي الكلاسيكي، حيث ظهرت نماذج جديدة من تطور التحالفات التكتيكية.

ويمكن أن يجمع هؤلاء الخصوم معًا على أساس القضايا والمصالح الاستراتيجية التي تجمع الدول معًا، وقد يرى المرء تحالفًا بين دولتين في قضية واحدة، وخصومة بين تلك الدول نفسها في قضية أخرى، وما إلى ذلك، ومن الأمثلة على ذلك العلاقات المعقدة للغاية بين تركيا وإيران وروسيا.

ولم يعد رهان أنقرة على اتباع سياسة مع بعض العواصم العربية المؤثرة مجزيًا، وأصبحت خسائر أنقرة فادحة وغير مقبولة على الشعب التركي، لقد فقد الناس الاهتمام بسياسات أردوغان بمرور الوقت.

ويرجع ذلك إلى تراجع الأداء الاقتصادي الداخلي والسياسات التي أغرقت البلاد في صراعات خارجية، ما أضر بسمعة تركيا في المجتمعات العربية خلال العقدين الماضيين، لا سيما على المستوى الثقافي.

والمهم أن تركيا تعمل على فك أسباب عزلتها الإقليمية، وتهيئة الظروف المناسبة وإزالة عظام الخلاف من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات العربية التركية، وهذا هو الاختبار الحقيقي لأردوغان.

وربما تكون السياسة الخارجية التركية قد خضعت أو لا تخضع لبعض المراجعة، فبعض المراقبين واثقون من أن هناك تحركات للعودة إلى سياسة داود أوغلو المتمثلة في "صفر مشاكل"، حيث كانت هذه السياسة هي القوة الدافعة وراء صعود تركيا الاقتصادي في مجموعة العشرين.

وبالمثل، فإن الإشارات التركية التي تعبّر عن الرغبة في استعادة العلاقات مع الدول العربية قد تعكس أو لا تعكس اتجاهًا استراتيجيًّا أو تشكل تحولًا تكتيكيًّا مؤقتًا. على أي حال، لمعرفة السبب وراء كل هذا، يحتاج المرء إلى معرفة إلى أي مدى تغيرت السياسات التركية حقًّا وما إذا كان هذا التغيير سيكون دائمًا.

لقد فهم أردوغان أن مساحة تركيا للمناورة كانت محدودة ضد القوى الإقليمية العربية التي كان يعتقد أنه يمكن الضغط عليها بسهولة والتأثير عليها لتحقيق أهداف حزبه وميوله، وليس مصالح الدولة التركية.

وفي النهاية، يجدر بنا أن نتذكر أنه في السياسة ككل، لا يوجد شيء ثابت، فالثابت الوحيد هو التغيير، مصالح الأمم هي التي تحكم، ولا عجب في أي إشارات تعكس تغيرات في سياسة دولة، سواء كانت تركيا أو دول أخرى، في علاقاتها مع العالم العربي.

والأهم هو مدى انسجام هذا التغيير مع أهداف ومصالح الدول والأمم العربية، وما إذا كان تحولًا حقيقيًّا في التفكير والنهج السياسيين لأردوغان وشركائه.

'نزاع حدودي بحري بين لبنان وسوريا'

ومن جانبها، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "وقعت الحكومة السورية عقدًا مدته 4 سنوات مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط والذي قد يؤدي إلى أزمة حدودية جديدة بين لبنان وسوريا".

وتتداخل الكتلتان اللتان سيتم استكشافهما بموجب العقد الجديد مع المناطق البحرية اللبنانية للتنقيب عن الطاقة على طول الحدود الشمالية للبلاد.

وبحسب هذا الترسيم، انتزع الجانب السوري مساحة لبنانية مساحتها 750 كيلومترًا مربعًا من بلوك رقم 1 وحده، حيث ستبدأ عملية التنقيب الروسية.

ولسنوات، كان لبنان مشغولًا بترسيم حدوده البحرية والبرية الجنوبية مع إسرائيل، وفي تشرين الثاني الماضي، اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه سبع مرات من ترسيم الحدود البحرية، ما أدى إلى مفاوضات غير مباشرة جرت تحت إشراف أمريكي وأممي.

واختلف البلدان حول منطقة بحرية تبلغ حوالي 860 كيلومترًا مربعًا، والمعروفة باسم المربع رقم 9، بناءً على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة. ولكن تبين لاحقًا أن الخريطة تستند إلى تقديرات تقريبية خاطئة، وفي المفاوضات الأخيرة، طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك جزء من حقل كاريش.

وخلال المفاوضات مع إسرائيل، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من وفده "الالتزام والدفاع عن الحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًّا".

لكن القلق على الحدود الجنوبية مع إسرائيل لم يتم تقاسمه على الحدود الشمالية، على الرغم من توقيع الاتفاق الروسي السوري في 1 آذار/ مارس.

وقال بشار الجعفري، المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، في اعتراضه عام 2014 على ترسيم الحدود اللبنانية، إن "ترسيم حدود لبنان جاء بمرسوم، وهو تشريع داخلي صادر بموجب القوانين الوطنية اللبنانية، وليس له صفة إلزامية".

وقال الخبير في شؤون الطاقة في لبنان والشرق الأوسط مارك أيوب لصحيفة العرب نيوز، إن على لبنان إبلاغ سوريا باعتراضه بالوسائل المتاحة.

وأضاف: "قد يكون من خلال السفير السوري في لبنان أو زيارة وزير الخارجية اللبناني لسوريا، إذا رفضت سوريا الاعتراف بهذا الاعتراض، يجب على لبنان اللجوء إلى الأمم المتحدة للاعتراض على أي عملية استكشاف ستتم، ويمكنها أن تطلب وقف الاستكشاف إذا قدّم لبنان وثائق تثبت ملكيته لهذه المناطق".

'تحركات القوات الروسية على الحدود الأوكرانية هي اختبار لإدارة بايدن'

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية، فقالت: " بدأت روسيا في حشد القوات على طول حدودها مع أوكرانيا، مما يمثل تحديًا جديدًا لإدارة بايدن، ويهدد بإلغاء وقف إطلاق النار بين أوكرانيا والمقاتلين الموالين لروسيا".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد القتال على طول خط التّماس داخل أوكرانيا، حيث أسفر هجوم الأسبوع الماضي عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين.

وردًّا على ذلك، قالت أوكرانيا يوم الثلاثاء إنها وضعت قواتها في حالة تأهب وعززت وحداتها في شرق أوكرانيا وعلى الحدود مع شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن إن الوزارة تناقش الوضع مع حلفاء الناتو.

وأضاف المتحدث: "نشعر بالقلق من التصعيد الأخير للعدوان الروسي في شرق أوكرانيا، بما في ذلك انتهاكات وقف إطلاق النار في يوليو 2020 والتي أدت إلى مقتل أربعة جنود أوكرانيين في 26 مارس".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تراقب الوضع وأن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي تحدث مع نظيريه الروسي والأوكراني.

وفي الوقت الذي يرى فيه المحللون إن روسيا لم تستدع ما يكفي من القوات لغزو صريح لشرق أوكرانيا، فإنهم يقولون إن موسكو قد تتطلع إلى إثارة القتال واختبار دعم الرئيس بايدن لأوكرانيا.

(م ش)