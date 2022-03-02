صحف عالمية: شكوك حول فعالية العقوبات المفروضة على روسيا والصين تسعى إلى وقف إطلاق النار

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو والمساعي الصينية لوقف إطلاق النار هناك.

قدرة العقوبات الاقتصادية في التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مضمونة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه "رغم قدرة العقوبات الاقتصادية على إضعاف اقتصاد الدولة المستهدفة، لكن ضرب بلد ما اقتصادياً هو أمر مختلف، عن إجباره على تغيير السياسة أو إحداث تغيير في الحكومة.

ويقول آدم سلاتر، الخبير الاقتصادي في شركة أوكسفورد إيكونوميكس الاستشارية، إن العقوبات المفروضة على روسيا بين عامي 2014 و2018 خفّضت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2٪، لكنه يعتقد أن التأثير الأكبر يبدو مرجحاً هذه المرة نتيجة تصعيد الغرب.

وخضعت كوبا للعقوبات الأميركية منذ أواخر الخمسينات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 130 مليار دولار على مدى ستة عقود، لكن كما أشار الأكاديمي في جامعة هارفارد كريستوفر رودس، فإن كل العقوبات التي تم تطبيقها هي تزويد النظام بحجة مناسبة لمشاكل البلاد.

إن تأثير العقوبات الواسعة النطاق ضد فنزويلا كان أكثر ضرراً مما كان عليه في كوبا. نما الاقتصاد لأول مرة منذ سبع سنوات عام 2021، وبعد فترة شهدت انخفاض الإنتاج بنسبة 75٪ وانهيار العملة. وكانت هناك معاناة اقتصادية شديدة وهجرة جماعية، ولكن مرة أخرى لم يتغير النظام.

وحتى العقوبات القاسية قد تفشل في إقناع بوتين، بحسب هولغر شميدنغ من بنك بيرينبرغ.

وفي الماضي، ساعدت روسيا في تخفيف العقوبات المفروضة على دول أخرى. لكن قدرة بوتين على تحمّل الإجراءات الاقتصادية التي تستهدفه الآن ستعتمد على عدد الأصدقاء الموثوق بهم الذين لا يزال بإمكانه حشدهم، والأهم من ذلك، ما إذا كانت النخبة ستبقى موالية".

الصين مستعدة "لأداء دور" في وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية "أشارت الصين إلى أنها مستعدة لأداء دور في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أقوى تعليقاتها حتى الآن بشأن الحرب.

وقالت بكين في تصريحات، جاءت بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، إنها "قلقة للغاية بشأن الضرر اللاحق بالمدنيين".

وقال البيان الصيني يوم الثلاثاء "أوكرانيا مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الصين وتتطلع إلى أن تؤدي الصين دوراً في تحقيق وقف إطلاق النار".

وأضافت أنها تحترم "وحدة أراضي جميع البلدان"، دون الإشارة إلى ما إذا كانت بكين تقبل مطالبة روسيا بشبه جزيرة القرم أو تشاركها اعترافها بالانفصاليين في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

ويمثل البيان تغييراً في اللهجة من بكين، وعندما سُئل في 24 شباط، عما إذا كان الغزو يمثل انتهاكًا لسيادة أوكرانيا، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين الوضع بأنه "مزيج من العوامل"، لكنه لم يصفه بأنه انتهاك.

في الأيام التي سبقت بدء القتال، وصف المتحدث أيضًا الولايات المتحدة بأنها "الجاني" في أزمة أوكرانيا، "مما أدى إلى زيادة التوترات، واختلاق حالة من الذعر وحتى تضخيم إمكانية الحرب".

يوم الجمعة الماضي، انضمت الصين إلى الإمارات العربية المتحدة والهند في الامتناع عن التصويت على قرار للأمم المتحدة، يدين الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أيده 11 عضوًا في مجلس الأمن. استخدمت موسكو حق النقض ضد القرار.

في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ، وأعلن أن الصداقة بين بلديهما "لا حدود لها" وأنه لا توجد مجالات محظورة للتعاون.

ويقول بعض المحللين إن الصين تحاول وضع نفسها كصانع سلام إقليمي، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع الكرملين.

وكررت بكين يوم الثلاثاء دعوات سابقة للجانبين لإيجاد حل من خلال المفاوضات الدولية، لكنها واصلت انتقادها للناتو قائلة إن "الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه من خلال توسيع الكتل العسكرية".

وقال كوليبا في بيان إنه "طلب من وانغ يي استخدام مستوى العلاقات بين بكين وموسكو لإجبار روسيا على وقف عدوانها المسلح على الشعب الأوكراني".

وقال كوليبا إن نظيره الصيني أكد له "استعداد الصين لبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب على الأراضي الأوكرانية من خلال الدبلوماسية".

بايدن يستهدف بوتين في خطاب حالة الاتحاد الأولى

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "مع غزو القوات الروسية لأوكرانيا واستمرار الضغط على الاقتصاد الروسي، ألقى الرئيس جو بايدن أول خطاب رسمي له عن حالة الاتحاد للأمة ليلة الثلاثاء في مبنى الكابيتول الاميركي المنقسم بشدة في واشنطن العاصمة.

ويأتي الخطاب السنوي في وقت يواجه فيه بايدن معدلات قبول منخفضة وإحباطًا متزايدًا من الناخبين، بعد عامين من تفشي جائحة كورونا.

وركز الجزء الأول من خطاب بايدن على الوضع في أوكرانيا، وطمأنة الدعم للشعب الأوكراني وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن: "بينما قد يحقق(بوتين) مكاسب في ساحة المعركة، فإنه سيدفع ثمنًا باهظًا بشكل مستمر على المدى الطويل".

(م ش)