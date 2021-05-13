صحف عالمية: سعي أميركي للتهدئة بين إسرائيل وحماس وجهود حل الأزمة اليمنية إلى طريق مسدود

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى المساعي الأمريكي لخفض التوتر الحاصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتمسك مصر بحقوقها المائية، ووصول الأزمة اليمنية إلى طريق مسدود.

'بايدن مارس ضغوطًا لاتخاذ مواقف من التصعيد في فلسطين'

البداية من التصعيد في فلسطين، وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "تضغط الإدارة الأميركية من أجل الهدوء، بينما يسعى بعض الديمقراطيين للحصول على دعم للفلسطينيين ويريد بعض الجمهوريين المزيد من الدعم لإسرائيل".

تحث إدارة بايدن على وقف التصعيد في الاشتباكات الدامية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية، بينما يدعو بعض الحلفاء الديمقراطيين إلى دعم أقوى للفلسطينيين ويريد بعض الجمهوريين دعمًا أقوى لإسرائيل.

تجنب الرئيس بايدن وكبار مستشاريه للأمن القومي لعب دور علني كبير أو الانحياز إلى جانب في الأزمة، التي أشعلتها سلسلة من الخلافات في القدس في الأيام الأخيرة، وبلغت ذروتها بهجمات حماس الصاروخية على القدس والردود الإسرائيلية الانتقامية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأربعاء: "أهم شيء يمكننا القيام به الآن هو بالضبط ما نقوم به، وهو المشاركة في جميع المجالات، والضغط من أجل خفض التصعيد"، بينما رفض تقديم تفاصيل الخطط الأميركية بشأن حل الصراع.

وقال بايدن يوم الأربعاء: إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إن توقعاته هي أن العنف سينتهي قريبًا.

ويريد العديد من زملاء بايدن الديمقراطيين من الرئيس أن يدعم العرب بشكل أكثر حزمًا وأن يروج لمقترحات من بعض الديمقراطيين في الكونغرس لإلغاء التمويل لإسرائيل المرتبط بنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما يعارضه الفلسطينيون والعديد من الديمقراطيين.

'السيسي: حقوق مصر المائية لن تنتهك'

وفي الشأن المصري، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مخاوف المصريين بشأن سد النهضة الإثيوبي مشروعة وحذر من أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.

وقال: "إنني أقدر قلقكم من أزمة السد، وأشارككم هذا القلق وأعتبره ظاهرة صحية تنبع من خوف المصريين وحبهم لوطنهم، لكنني أدعو المصريين إلى التحلي بالصبر، سوف تستغرق المفاوضات وقتًا".

وأوضح السيسي، في حديثه على هامش افتتاح عدة مشروعات، إنه يتم الضغط لحل الأزمة من خلال المفاوضات، وأضاف "حقوقنا لن تنتهك".

وشهدت القاهرة نشاطًا دبلوماسيًّا مكثفًا مؤخرًا، حيث يجري المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، وفيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، محادثات في محاولة للتوصل إلى تسوية.

توقفت المحادثات حول ملء السد وتشغيله بين إثيوبيا ومصر والسودان، وفي وقت سابق، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، عن أملها في استئناف المفاوضات في أعقاب جهود تشيسكيدي لكسر الجمود، ودعا فيلتمان إلى "حل مربح لجميع الأطراف المعنية".

'مبعوث الأمم المتحدة: وصلنا إلى طريق مسدود في اليمن'

وفي الشأن اليمني، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن جهوده لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات في البلاد لم تكتسب زخمًا.

أخبر غريفيث مجلس الأمن أن الحوثيين المدعومين من إيران واصلوا "التصعيد العسكري المستمر" في منطقة مأرب الغنية بالغاز، على الرغم من جهوده للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.

وتوقفت محادثات السلام الأخيرة دون هدنة بعد أن رفض المفاوضون الحوثيون مقابلة غريفيث في عمان وزادوا هجومهم المميت على مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

وقال في اجتماع مجلس الأمم المتحدة عبر الإنترنت: "لسوء الحظ لست هنا اليوم للإبلاغ عن أن الأطراف قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لا يمكنني إجبار الأطراف على التفاوض، هذا هو واجبهم".

(م ش)