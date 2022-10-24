صحف عالمية: سامح شكري يحض على التركيز على العمل المناخي وتوقعات منخفضة من قمة الجامعة العربية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، مخاطر عدم التركيز على المناخ والتوقعات المنخفضة من قمة الجامعة العربية المقبلة.

وزير الخارجية المصري يحذر: العمل المناخي يجب ألا يخرج عن مساره بسبب الصراع والأزمات

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " قال وزير الخارجية المصري ورئيس منتدى المناخ القادم COP27 سامح شكري، إن الصراعات والأزمات الدولية يجب ألا تعرقل الجهود المبذولة لمنع "هذه القضية الوجودية التي تواجه البشرية عموماً، وهي تغير المناخ".

وحذر من أن "الأطراف المشاركة في قمة المناخ يجب أن تدرك أن جوهر هذا المؤتمر هو مواجهة تحديات تغير المناخ وأنه ليس منتدى لمعالجة أي قضايا أخرى لا علاقة لها بالعمل المناخي".

وقال لوسائل الإعلام الحكومية الإماراتية "يجب على جميع هذه الأطراف أن تفي بمسؤولياتها المشتركة، يجب أن نتأكد من أن الصراعات والأزمات الدولية الجارية والاستقطاب العالمي الحالي لن يمتد بأي شكل من الأشكال إلى هذا المجال".

وقال: "إذا تجاوزنا 1.5 درجة من الاحتباس الحراري، فإن العواقب السلبية ستصبح حتمية، وسيكون من المستحيل على العالم العودة إلى حيث اعتدنا أن نكون".

توقعات منخفضة من قمة الجامعة العربية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " يجتمع القادة العرب في الجزائر العاصمة يومي 1 و 2 تشرين الثاني لحضور القمة الأولى لجامعة الدول العربية منذ بداية تفشي جائحة كوفيد، في اجتماع يقول الخبراء إنه لن ينتهي بأي عملية صنع قرار حيوي بشأن مجموعة من القضايا الملحة.

وقالت الدكتورة ياسمين الحسناوي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بالكويت، إن القمة تأتي في وقت، حيث تغير كل من المنطقة والعالم بسبب الوباء، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الداخلية في الدول العربية.

وقالت إن هذه الأزمات الداخلية تشمل الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والصراع في اليمن، والحرب الأهلية الليبية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية للجزائر وتدخلها المستمر في نزاع الصحراء الغربية الذي أدى إلى قطع دبلوماسي مع المغرب.

وقال محمد ثابت حسنين، الباحث المصري في شؤون الشرق الأوسط، إن هذه القمة العربية تأتي في ظل ظروف "صعبة" وتوضح تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن نجاحها ضروري في ظل الأوضاع في المنطقة.

وبقدر ما تهدف القمة إلى التوصل إلى توافق بين الدول العربية للالتقاء لحل مثل هذه القضايا الحاسمة، قال حسنين إنه بالنظر إلى نتائج الاجتماعات السابقة، لم يكن من المتوقع أن تسفر هذه القمة عن حلول حقيقية لقضايا العالم العربي الراهنة.

وقال "التجارب السابقة للقمم العربية تجعل من الصعب توقع حلول لمشاكل المنطقة سواء كانت دائمة أو مؤقتة"، وأشارت ياسمين الحسناوي إلى أنه بينما يأمل العديد من المسؤولين في الحكومات العربية ألا تكون هذه القمة "فاشلة" كما في الماضي وأن الجزائر تعهدت بأنها ستدور حول "الإجماع العربي"، فإن "الكثير من العرب يشككون في أن هذه القمة سوف مواجهة تحديات الدول العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

المستشار الاقتصادي لبايدن: الولايات المتحدة قوية بما يكفي لتجنب الركود

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " قال كبير المستشارين الاقتصاديين لجو بايدن إن الاقتصاد الأميركي يتمتع "بالقوة والمرونة" لحمايته من الركود، متجاهلًا المخاوف المتزايدة من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة المصممة لمحاربة التضخم سوف تقضي على النمو.

وتحدث بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إلى الصحيفة حيث يحذر الاقتصاديون والرؤساء التنفيذيون بشكل متزايد من أن أكبر اقتصاد في العالم سيشهد تراجعاً في العام المقبل على خلفية الضعف العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً.

لكن إدارة بايدن تتمسك برأيها بأن الولايات المتحدة ستختبر شكلاً من أشكال "الهبوط الناعم" مع التحول إلى نمو أبطأ بدلاً من الانكماش العميق، وتهدئة نمو الوظائف بدلاً من التسريح الجماعي للعمال.

وقال ديس "إذا نظرنا إلى مكان وجود الولايات المتحدة، نجد شيئين واضحين، الأول هو أن لدينا درجة من القوة والمرونة في سوق العمل والميزانية العمومية للأسر وفي الاستثمار التجاري.، هذا يستمر في دفع اقتصادنا إلى الأمام، وهذا أمر مهم حقًا، والثاني هو أننا في وضع أقوى".

وتحدث ديس قبل انتخابات التجديد النصفي مطلع الشهر المقبل حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يستعدون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.، وهو يرفض الاستطلاعات التي تظهر أن الناخبين الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد، قال ديس: "أنا مؤمن بأن السياسة الاقتصادية الجيدة تصنع السياسة الجيدة في النهاية لأنك تعلم أن الناس عقلاء تماماً".

(م ش)