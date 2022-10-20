تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، تقليص موسكو لقواتها في سوريا والتصريحات الأميركية من "غزو" صيني لتايوان وتعمق الاضطراب السياسي في بريطانيا.

مسؤولون: تقليص روسيا قواتها في سوريا سيغير من ميزان القوى في أكثر مناطق الصراع تعقيداً

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية " أعادت روسيا مؤخراً نشر قواتها في سوريا، وفقاً لثلاثة مسؤولين كبار مقيمين في الشرق الأوسط، مما يؤكد كيف أدى غزوها المتعثر لأوكرانيا إلى تآكل نفوذ موسكو في أماكن أخرى وإزالة واحدة من عدة عقبات أمام الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا.

روسيا هي قوة عسكرية مهيمنة في سوريا منذ عام 2015 وتساعد في الحفاظ على قبضة النظام السوري على الحكم، وتحتفظ بوجود كبير في هذا البلد، لكن هذا التغيير قد ينذر بتحولات أوسع في ميزان القوى في أكثر مناطق الصراع تعقيداً، ويسمح لإسرائيل، بإعادة التفكير في نهجها تجاه كل من سوريا وأوكرانيا.

ووفقًا لدبلوماسيين غربيين رفيعي المستوى ومسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، نقلت موسكو مؤخراً بعض القوات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية من سوريا، مما سيؤدي إلى إزالة أحد القيود الرئيسية لدى الجيش الإسرائيلي في سوريا.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه تم إعادة انتشار العديد من القادة الروس من سوريا إلى أوكرانيا، وأصبحت القيادة العسكرية الروسية في موسكو أقل مشاركة في الإدارة اليومية للعمليات في سوريا، بما في ذلك التنسيق العسكري مع إسرائيل.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن المزيد من الانسحاب الروسي في سوريا قد يسمح لإيران بتوسيع نفوذها هناك.

كما تريد إسرائيل تجنب أي تعطيل للممارسات التي تسمح للقادة الإسرائيليين والروس بالتواصل مع بعضهم البعض وتجنب الصراع بين قواتهم".

قائد البحرية الأميركية: الصين قد "تغزو" تايوان قبل عام 2024

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" حذر قائد البحرية الأميركية من أن الجيش الأميركي يجب أن يكون مستعداً لاحتمال غزو صيني لتايوان قبل عام 2024، حيث يزداد قلق واشنطن بشأن التهديد ضد الجزيرة.

قال الأدميرال مايك جيلداي، رئيس العمليات البحرية، إن على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار أن الصين يمكن أن تتخذ إجراءات ضد تايوان في وقت أقرب بكثير حتى من التحذيرات الأكثر تشاؤماً حتى الآن.

واحتدم الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول موعد غزو الصين لتايوان منذ أن أخبر الأدميرال فيليب ديفيدسون، رئيس قيادة المحيطين الهندي والهادئ، الكونغرس العام الماضي أن الجيش الصيني يمكن أن يتخذ إجراءً ضد تايوان قبل عام 2027. وقد تم التقليل جزئياً من أهمية تحذير ديفيدسون، لكن المسؤولين كثفوا تحذيراتهم خلال العام الماضي.

وقال جيلداي في مؤتمر للمجلس الأطلسي يوم الأربعاء "عندما نتحدث عن عام 2027، في رأيي يجب أن تكون 2022 أو ربما 2023، أنا لا أقصد على الإطلاق أن أكون مقلقاً، كل ما في الأمر أننا لا نستطيع أن نتمنى ذلك بعيداً".

وجاءت تعليقات جيلداي بعد يومين من قول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الصين "مصممة على متابعة إعادة توحيد الجزيرة وفق جدول زمني أسرع بكثير بعد أن قررت أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا".

حزب ليز تراس يدرس كيفية استبدالها

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تعمق الاضطراب السياسي في بريطانيا يوم الأربعاء حيث قاتلت رئيسة الوزراء ليز تراس، بعد أن أُجبرت على التخلي عن سياساتها الاقتصادية الرئيسية، للبقاء في السلطة على الرغم من استقالة رفيعة المستوى من مجلس الوزراء والتمرد المتزايد من المشرعين الذين يريدون الإطاحة بها ولكنهم غير متأكدين بالضبط من سيحل محلها ومتى.

وظهر الركود السياسي يوم الأربعاء حيث ظهرت ليز تراس في البرلمان، للاعتذار عن خطط ميزانيتها لخفض الضرائب بعد أن تسببت في أسابيع من الفوضى في الأسواق المالية، لكنها تعهدت بالبقاء في السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد رياحاً اقتصادية معاكسة متنامية في أشهر الشتاء المقبلة وتزايد السخط الاجتماعي والسياسي.

وفي علامة أخرى على فقدان ليزا تراس السيطرة على حكومتها، استقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الأربعاء، قالت سويلا برافرمان، التي تحظى بشعبية في الجناح التحرري للحزب الذي واجه انتكاسة بسبب خطط تخفيض الضرائب، إنها استقالت بعد انتهاك القواعد بإرسال وثيقة رسمية من هاتفها الشخصي إلى زميل لها.

ولكن في إشارة واضحة إلى محاولة تراس التشبث بالسلطة، كتبت سويلا برافرمان: "يعتمد عمل الحكومة على قبول الأشخاص لتحمل المسؤولية عن أخطائهم، لو تصورنا أننا لم نخطئ وأملنا أن الأمور سوف تصلح بشكل سحري، فإن هذا ليس من صميم السياسات الجادة".

يواجه سادس أكبر اقتصاد في العالم فترة طويلة حالة من الغموض السياسي بالإضافة إلى مخاوفه الاقتصادية، يقول العديد من المحللين إن ليزا تراس لا تزال في السلطة، لكنها ليست في موقع المسؤولية، بعد أن أسندت السياسة الاقتصادية للمستشار الجديد جيريمي هانت، ولديها مصداقية محدودة مع الجمهور أو حزبها نظراً لمعدلات قبولها المنخفضة".

(م ش)