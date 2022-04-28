صحف عالمية: روسيا تنتصر في معركة الغاز وتحذير من التأثير السلبي للتقارب السعودي الإيراني على اتفاقات إبراهام

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى قبول مجموعة شركات أوروبية الدفع بالروبل مقابل الحصول على الغاز الروسي، وتحذير بوتين للغرب، إلى جانب تبعات المحادثات السعودية الايرانية على اتفاقات إبراهام.

مجموعات الطاقة في الاتحاد الأوروبي تستعد لتلبية شروط فلاديمير بوتين بخصوص الغاز الروسي

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "تجري بعض أكبر شركات الطاقة في أوروبا ترتيبات للامتثال لنظام الدفع الجديد للغاز الروسي الذي يسعى إليه الكرملين، والذي يقول منتقدوه إنه سيقوض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويهدد وحدة الكتلة ويوفر المليارات من الأموال النقدية المهمة للاقتصاد الروسي.

يستعد موزعو الغاز في ألمانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا - بما في ذلك اثنين من أكبر مستوردي الغاز الروسي، وهما Uniper ومقرها دوسلدورف وOMV ومقرها فيينا - لفتح حسابات بالروبل في بنك غازبروم في سويسرا، وفقًا لأشخاص على دراية بـ الاستعدادات.

وقالوا إن المفاوضات، تكثفت مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع.

وقال شخصان مطلعان على المناقشات إن إيني الإيطالية، وهي من كبار عملاء غازبروم، تقوم بتقييم خياراتها. قال مسؤولون إيطاليون إن الشركة المدعومة من روما أمامها وقت حتى نهاية أيار، عندما يحين موعد السداد التالي للإمدادات الروسية.

وتظهر الاستعدادات تأثير الجهود الروسية لتسليح إمدادات الغاز وتتحدى قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على جبهة موحدة ضد موسكو".

بوتين يحذر من رد "سريع" ضد الغرب إذا تدخل في أوكرانيا

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية "حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد "سريع للغاية" من موسكو، إذا تدخل الغرب في أوكرانيا.

وفي حديثه إلى المشرعين في سان بطرسبرغ يوم الأربعاء، اتهم بوتين الغرب بالرغبة في تقسيم روسيا إلى أجزاء مختلفة وكذلك "خنق البلاد اقتصاديًّا".

كما زعم أن الدول الغربية دفعت أوكرانيا إلى صراع مع روسيا وادعى أن قواته في أوكرانيا أوقفت "خطرًا حقيقيًّا يتمثل في صراع كبير كان من الممكن أن يتكشف على أراضينا".

وحذر بوتين من أن أي دولة حاولت التدخل في أوكرانيا، ستقابل برد "سريع كالبرق".

وفي إشارة واضحة إلى الاختبارات الروسية الأخيرة للصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وعابرة للقارات (ICBM) القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، قال: "لدينا كل الأدوات اللازمة لذلك، سوف نستخدمها إذا لزم الأمر. وأريد أن يعرف الجميع هذا".

وأضاف "لقد اتخذنا بالفعل جميع القرارات حيال ذلك".

وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، من أن احتمالات الحرب النووية أصبحت الآن "كبيرة" مع استمرار الدول الغربية في تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة".

خبراء: المحادثات السعودية الإيرانية قد تعرض اتفاقات إبراهام للخطر

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الإثنين المحادثات الأخيرة التي جرت بين ممثلين عن السعودية وايران في بغداد بالإيجابية.

وكانت الولايات المتحدة نشطة للغاية في المنطقة على مدى العقود الماضية. ومع ذلك، فقد اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن العديد من الإجراءات التي تظهر أنها تنوي تقليص دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تحول في الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال عوزي ربيع، مدير مركز دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب، إن الاجتماع كان له علاقة "بالحكم الأميركي الأقل تغلغلًا".

ويعتقد الخبراء أن هذه الاجتماعات السعودية الإيرانية تتعلق في الغالب بالوضع في اليمن، على الأقل بالنسبة للرياض.

وأوضح ربيع أن السعوديين يجدون أنفسهم في وضع معقد للغاية في اليمن وأنهم يبحثون عن بديل لمشاركتهم الحالية المكثفة في الحرب الأهلية هناك.

وقال: "لقد هُزم السعوديون في اليمن ويريدون الحصول على حل وسط لتعويض خسائرهم وخلق وضع في اليمن كي لا يصبح الحوثيون المدعومون من إيران أقوياء للغاية".

وقال ربيع: "ما يمكن أن نراه هنا في الأساس هو محاولة سعودية لإقناع إيران بتقديم تنازلات بشأن قضية اليمن".

أما بالنسبة لإسرائيل ودول اتفاق أبراهام الأخرى التي تعتبر أيضًا خصومًا لإيران، فيعتقد ربيع أن السعودية نسقت المحادثات مع إيران معهم.

لكنه قال إنه إذا استمرت العلاقات السعودية الإيرانية في التحسن، فقد يعرض ذلك للخطر اتفاقات إبراهام في المستقبل، و "هذا أمر يثير قلق إسرائيل".

ويتفق الخبراء على أن السعودية تهدف إلى تخليص نفسها من مستنقع اليمن، لكنهم غير متأكدين من أن الإيرانيين لديهم نفس سبب للاجتماع.

بينما يوافق سيد جواد موسوي زاري، وهو إيراني حاصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية، على أن إحدى القضايا الرئيسة هي الوضع في اليمن، فقد وصف الأسباب المحتملة الأخرى التي قد تجتمع فيها طهران مع السعوديين.

الأول، كما قال، يتعلق بالسياحة الدينية، من مصلحة طهران أن تنجح في إرسال الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج إلى مكة، ولكن بشكل أكبر لإعادة تنشيط السياحة الشيعية من الخليج إلى إيران، بالنظر إلى الاقتصاد المتدهور لإيران.

وأضاف أنه لهذا السبب، فإن "تطبيع العلاقات بين البلدين في مجال السياحة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ لإيران"، والذي من شأنه أن يساعد اقتصاد البلاد.

وأضاف موسوي أن من مصلحة إيران أن تتوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن الحروب بالوكالة التي تخوضها في جميع أنحاء المنطقة، بسبب تكلفتها الباهظة.

وقال إن إيران والسعودية تتنافسان حاليًّا على عدة جبهات «منها اليمن ولبنان والعراق وسوريا. تطبيع العلاقات من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة الحرب المادية".

وأخيراً، قال إن إيران تريد تحسين علاقاتها مع دول العالم الإسلامي، وخاصة الكويت، وزيادة التنسيق مع السعودية بشأن قرارات أوبك بشأن صادرات النفط".

(م ش)