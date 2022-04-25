صحف عالمية: روسيا تبتعد عن الحلول الدبلوماسية في أوكرانيا وإيران زادت من إنفاقها العسكري

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي الرئيس الروسي إلى الاستيلاء على أكبر قدر من أراضي أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة إيران من انفاقها العسكري على الرغم من العقوبات الأميركية.

التسوية الروسية مع أوكرانيا باتت صعبة

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: "فقد فلاديمير بوتين الاهتمام بالجهود الدبلوماسية لإنهاء حربه مع أوكرانيا وبدلاً من ذلك يبدو أنه عازم على الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وفقًا لثلاثة أشخاص اطلعوا على المحادثات مع الرئيس الروسي".

وقال بوتين، الذي كان يفكر بجدية في التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا بعد أن تعرضت روسيا لانتكاسات في ساحة المعركة الشهر الماضي، لأشخاص شاركوا في محاولة إنهاء الصراع إنه لا يرى أي احتمالات للتوصل إلى تسوية.

وعلى الرغم من أن موسكو وكييف اتفقتا على أول مسودة بيان لهما في اجتماع في اسطنبول في أواخر آذار، إلا أن المحادثات توقفت بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في بوتشا وماريوبول .

وقال بوتين إن جهود السلام وصلت إلى "طريق مسدود" وخاصة بعد ان أغرقت أوكرانيا سفينة "موسكفا"، وهي سفينة رائدة في أسطول البحر الأسود الروسي، وفقًا لما ذكره شخصان.

وقال أحد الأشخاص "كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق. كان بوتين يتأرجح ذهابًا وإيابًا. إنه يحتاج إلى إيجاد طريقة للخروج من هذا فائزًا".

ويحاول وسطاء مثل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والملياردير رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي إقناع بوتين بمقابلة زيلينسكي على أمل كسر الجمود.

وضع المفاوضون الروس والأوكرانيون معظم القضايا الأخرى في المقدمة أثناء محاولتهم إبرام صفقة بشأن ضمانات أمن كييف إذا أعلنت الحياد وتخلت عن سعيها للانضمام إلى الناتو.

لكن بوتين أخبر ميشيل في مكالمة يوم الجمعة أن المحادثات تعثرت لأن أوكرانيا "أقامت جدارًا"، وقال إن "الوقت غير مناسب" للقاء زيلينسكي، وفقًا لشخص مطلع على تلك المحادثة.

وفسر المفاوضون ذلك على أنه يعني أن موسكو تعتقد أن بإمكانها الاستيلاء على المزيد من الأراضي، بدلاً من أن تكون مؤشرًا على أن المحادثات تحتاج إلى مزيد من الوقت للعثور على مجالات اتفاق.

وقال شخص مشارك في محادثات السلام إن بوتين يتجنب الاجتماع مع زيلينسكي "بكل قوته". إنه يريد أن يقرر كل شيء قبل اجتماعهما الشخصي.

ويشعر المسؤولون في كييف بالقلق من أن بوتين قد يذهب إلى أبعد من هدف روسيا المعلن المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونباس الحدودية الشرقية وبدلاً من ذلك يحاول الاستيلاء على الجنوب الشرقي بأكمله، وعزل أوكرانيا عن البحر، وفقًا لأشخاص.

وقال مصدران إن أوكرانيا واثقة من قدرتها على دفع القوات الروسية إلى التراجع أكثر بعد هزيمة خطة بوتين الأولية للاستيلاء على البلاد بسرعة، لكن المسؤولين قلقون بشكل متزايد من أن موسكو قد تلجأ إلى أسلحة نووية تكتيكية إذا عانت من مزيد من الانتكاسات.

وفي لقاء مع ميشيل في كييف يوم الأربعاء، قال زيلينسكي إن الرأي العام الأوكراني لا يدعم محادثات السلام، مضيفًا أنه يدرك أن محاربة بوتين كانت أكثر شعبية من تقديم تنازلات، وفقًا لشخص مطلع على محادثتهما.

كبار المسؤولين الاميركيين يجتمعون مع زيلينسكي في كييف

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قال مستشار الرئيس الأوكراني إن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن التقيا مع فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الأحد، في أعلى مستوى زيارة يقوم بها مسؤولون اميركيون لأوكرانيا منذ بداية الحرب" .

وقال أوليكسي أريستوفيتش، أحد كبار مستشاري زيلينسكي، في شريط فيديو في وقت متأخر من الليل، إن المسؤولين الاميركيين التقوا بالرئيس الأوكراني.

ويأتي الاجتماع، الذي لم تؤكده الولايات المتحدة، في أعقاب رحلات مماثلة لقادة دول ودبلوماسيين آخرين، حيث تكثف واشنطن وحلفاؤها جهودهم لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

لم يقدم أريستوفيتش تفاصيل إضافية حول الاجتماع، لكن زيلينسكي قال خلال مؤتمر صحفي يوم السبت إنه يتوقع مناقشة المساعدة العسكرية مع المسؤولين الاميركيين الزائرين، حيث تستعد القوات الروسية لشن هجوم في شرق أوكرانيا".

زادت إيران الإنفاق العسكري في العام الماضي

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية: "خلص تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن طهران زادت من ميزانيتها العسكرية لأول مرة منذ أربع سنوات".

وذكر التقرير أن إيران رفعت ميزانيتها العسكرية إلى 24.6 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 11٪، على الرغم من المشكلات الاقتصادية المستمرة في البلاد بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران.

وفي العام الماضي، قال معهد ستوكهولم لبحوث السلام إن الإنفاق العسكري الإيراني انخفض بنسبة 3٪ إلى 15.8 مليار دولار، وهو جزء من اتجاه نزولي بدأ في عام 2018 عندما أعيد فرض العقوبات على الأنشطة النووية للبلاد بين عامي 2018 و 2020، حيث انخفض الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 20٪.

وفي كانون الأول، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مشروع قانون موازنة يزيد بأكثر من ضعف المبلغ المخصص للحرس الثوري الإسلامي للسنة المالية 2022 (التي بدأت في 31 آذار)، وخصص للتنظيم 930 تريليون ريال (22 مليار دولار). في غضون ذلك، تم تخصيص 339.68 تريليون ريال (8 مليارات دولار) للجيش الإيراني لعام 2022.

وكتب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام: "هذه هي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي تصنف فيها إيران بين أكبر 15 دولة إنفاقًا عسكريًا".

وكجزء من الميزانية العسكرية المتزايدة، زادت أيضًا ميزانية عام 2021 للحرس الثوري الإيراني بنسبة 14٪ وشكلت 34٪ من إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني.

(م ش)